Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdi

·23·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdi

Texnologiyalar olamining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining aqlli uy jihozlari ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Bu gal brend foydalanuvchilarga nafaqat hajmi, balki texnologik imkoniyatlari bilan ham ajralib turuvchi Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L aqlli termopotini namoyish etdi. Mazkur qurilma zamonaviy oshxona uchun zarur boʻlgan barcha funksiyalarni oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi — "faol suv aylanishi" tizimidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya rezervuar ichidagi suvning bir tekis isishini taʼminlaydi. Odatda termopotlarda suvning yuqori va pastki qatlamlari oʻrtasida harorat farqi seziladi, biroq Xiaomi muhandislari bu muammoni hal etishdi. 30 daqiqa davomida haroratni ushlab turish rejimi yoqilganda, suv qatlamlari orasidagi farq atigi ±2°C darajadan oshmaydi.

Aqlli boshqaruv va aniq harorat sozlamalari

Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L modelining yana bir ustunligi uning moslashuvchanligidadir. Klassik termopotlardan farqli oʻlaroq, ushbu qurilmada haroratni 1°C aniqlikda sozlash imkoniyati mavjud. Bu ayniqsa turli xil choy damlash yoki bolalar boʻtqasini tayyorlashda juda qoʻl keladi. Foydalanuvchilar Mi Home ilovasi orqali isitish parametrlarini masofadan turib belgilashlari mumkin.

Qurilmaning texnik xususiyatlari va xavfsizligiga ham alohida eʼtibor qaratilgan:

  • Ichki rezervuar 316L rusumli oziq-ovqat zanglamas poʻlatidan choklarsiz tayyorlangan;
  • Suv bilan aloqa qiladigan barcha qismlar yuqori sifatli ekologik materiallardan ishlangan;
  • Suv sathini elektron nazorat qilish tizimi mavjud;
  • Shovqinni kamaytiruvchi maxsus qoʻshaloq tizim oʻrnatilgan.
Dizayn jihatidan qurilma Xiaomi brendiga xos boʻlgan minimalistik uslubda ishlangan boʻlib, har qanday interyerga mos tushadi. Termopotning 5 litrli hajmi katta oilalar yoki ofis xodimlari uchun juda qulaydir. Shuningdek, qurilmaning ichki idishi olinadigan qilib ishlangan, bu esa uni yuvish va tozalash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Narx masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Xitoy bozorida qurilmaning tavsiya etilgan chakana narxi 699 yuanni tashkil etadi. Biroq dastlabki buyurtma beruvchilar va turli subsidiyalar hisobiga xaridorlar uni taxminan 83 dollar atrofida xarid qilishlari mumkin. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasmiy yoki parallel import orqali yaqin oylarda kirib kelishi kutilmoqda, bu esa aqlli uy texnikasi ishqibozlari uchun ajoyib yangilikdir.

XiaomiMijiaTermopotAqlli UyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nothing Phone (4b) dizayni rasman namoyish etildi: Tashqi koʻrinishda nimalar oʻzgardi?Nothing Phone (4b) dizayni rasman namoyish etildi: Tashqi koʻrinishda nimalar oʻzgardi?Bugun, 20:53Apple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdiApple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdiBugun, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasiAMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasiBugun, 19:59AQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldiAQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldiBugun, 19:57Netris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildiNetris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildiBugun, 19:51Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiOppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi