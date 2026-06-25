Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdi
Texnologiyalar olamining yetakchi vakillaridan biri boʻlgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining aqlli uy jihozlari ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Bu gal brend foydalanuvchilarga nafaqat hajmi, balki texnologik imkoniyatlari bilan ham ajralib turuvchi Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L aqlli termopotini namoyish etdi. Mazkur qurilma zamonaviy oshxona uchun zarur boʻlgan barcha funksiyalarni oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi — "faol suv aylanishi" tizimidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya rezervuar ichidagi suvning bir tekis isishini taʼminlaydi. Odatda termopotlarda suvning yuqori va pastki qatlamlari oʻrtasida harorat farqi seziladi, biroq Xiaomi muhandislari bu muammoni hal etishdi. 30 daqiqa davomida haroratni ushlab turish rejimi yoqilganda, suv qatlamlari orasidagi farq atigi ±2°C darajadan oshmaydi.
Aqlli boshqaruv va aniq harorat sozlamalariMijia Smart Electric Kettle Pro 5L modelining yana bir ustunligi uning moslashuvchanligidadir. Klassik termopotlardan farqli oʻlaroq, ushbu qurilmada haroratni 1°C aniqlikda sozlash imkoniyati mavjud. Bu ayniqsa turli xil choy damlash yoki bolalar boʻtqasini tayyorlashda juda qoʻl keladi. Foydalanuvchilar Mi Home ilovasi orqali isitish parametrlarini masofadan turib belgilashlari mumkin.
Qurilmaning texnik xususiyatlari va xavfsizligiga ham alohida eʼtibor qaratilgan:
- Ichki rezervuar 316L rusumli oziq-ovqat zanglamas poʻlatidan choklarsiz tayyorlangan;
- Suv bilan aloqa qiladigan barcha qismlar yuqori sifatli ekologik materiallardan ishlangan;
- Suv sathini elektron nazorat qilish tizimi mavjud;
- Shovqinni kamaytiruvchi maxsus qoʻshaloq tizim oʻrnatilgan.
Narx masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, Xitoy bozorida qurilmaning tavsiya etilgan chakana narxi 699 yuanni tashkil etadi. Biroq dastlabki buyurtma beruvchilar va turli subsidiyalar hisobiga xaridorlar uni taxminan 83 dollar atrofida xarid qilishlari mumkin. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasmiy yoki parallel import orqali yaqin oylarda kirib kelishi kutilmoqda, bu esa aqlli uy texnikasi ishqibozlari uchun ajoyib yangilikdir.
…