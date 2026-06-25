Rayhon Ulasenovaning qizi Maryam 10 yoshni qarshi oldi
Aktrisa Rayhon Ulasenovaning kenja qizi Maryam tavallud ayyomini nishonladi. San’atkorning sevimli qizi bu yil 10 yoshga to‘ldi.
Shu munosabat bilan Rayhon Ulasenova Instagram sahifasida muxlislari bilan unutilmas xotiralarini bo‘lishdi. Aktrisa ikki yil avval tasvirga olingan arxiv videoni e’lon qilib, qizi bilan bog‘liq quvonchli lahzalarni yodga oldi.
Ma’lum bo‘lishicha, bundan roppa-rosa ikki yil avval san’atkor Maryamni samolyot bortida tug‘ilgan kuni bilan tabriklagan. O‘sha samimiy va hayajonli lahzalar aks etgan video kuzatuvchilar tomonidan iliq kutib olindi.
Muxlislar izohlarda Maryamni tavallud ayyomi bilan qutlab, unga mustahkam sog‘liq, baxt-saodat, omad va kelajakda ulkan yutuqlar tilashmoqda. Ko‘pchilik Rayhon Ulasenovaning qiziga yo‘llagan mehrga to‘la tilaklarini ham alohida e’tirof etdi.
…