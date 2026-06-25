Nothing Phone (4b) dizayni rasman namoyish etildi: Tashqi koʻrinishda nimalar oʻzgardi?

·0·Texno
Nothing Phone (4b) dizayni rasman namoyish etildi: Tashqi koʻrinishda nimalar oʻzgardi?

Britaniyaning Nothing brendi oʻzining navbatdagi hamyonbop smartfoni — Nothing Phone (4b) modelining rasmiy dizaynini eʼlon qildi. Hindiston bozorida debyut qilishi kutilayotgan mazkur qurilma kompaniyaning oʻziga xos estetik qarashlarini davom ettirib, oʻrta segment vakillari orasida oʻz oʻrnini mustahkamlashni maqsad qilgan. Ushbu yangilik texnologiya ixlosmandlari uchun kutilmagan boʻldi, boisi qurilmaning taqdimot sanasi yaqinlashgani sari uning tashqi koʻrinishi haqidagi taxminlar koʻpayib borayotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nothing Phone (4b) dizayni Phone (4a) va Phone (4a) Pro modellarining oʻziga xos elementlarini birlashtirgan. Smartfon kompaniyaning anʼanaviy shaffof korpus uslubini saqlab qolgan boʻlsa-da, bu gal shaffoflik faqat yuqori qismdagi kameralar blokiga xosdir. Bu yondashuv avvalroq Phone (4a) Pro modelida qoʻllanilgan boʻlib, qurilmaga yanada ixcham va zamonaviy koʻrinish beradi.

Glyph interfeysining yangi talqini

Yangi modelda foydalanuvchilar uchun tanish boʻlgan Glyph Interface tizimi biroz oʻzgargan. Eski qurilmalardagi katta hajmli yorugʻlik panellari oʻrnini Phone (4a) modelida ilk bor koʻringan Glyph Bar egalladi. Bu panel bildirishnomalar va qoʻngʻiroqlar vaqtida oʻziga xos vizual effektlarni taqdim etib, Nothing brendining asosiy identifikatsiya belgisidir. Rasmiy renderlarda smartfon moviy rangda namoyish etilgan, biroq insayderlarning taʼkidlashicha, bozorga qora va oq rangli variantlar ham chiqarilishi kutilmoqda.

Hozircha kompaniya faqat orqa panel dizaynini koʻrsatish bilan cheklangan. Old panel va ekran atrofi qanchalik yupqa boʻlishi sir tutilmoqda. Shunga qaramay, Nothing brendi doim simmetrik ramkalarga eʼtibor qaratishi hisobga olinsa, Phone (4b) ham bu borada foydalanuvchilarni xursand qilishi mumkin.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilmaning texnik xususiyatlari hali rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, Geekbench platformasida paydo boʻlgan maʼlumotlar baʼzi tafsilotlarni ochiqladi. Unga koʻra, Nothing Phone (4b) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 protsessori bilan jihozlanadi. Bu chipset oʻrta darajadagi smartfonlar uchun barqaror ishlash va energiya samaradorligini taʼminlab beradi.

Test natijalariga koʻra, qurilma bir yadroli rejimda 1088 ball, koʻp yadroli rejimda esa 3155 ball toʻplagan. Shuningdek, smartfon 8 GB tezkor xotira va eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimi boshqaruvida ishlashi kutilmoqda. Bu esa Nothing oʻz qurilmalarini dasturiy taʼminot jihatidan ham uzoq vaqt davomida qoʻllab-quvvatlashini anglatadi.

Oʻzbekiston bozorida Nothing brendi mahsulotlari oʻzining noodatiy dizayni tufayli yoshlar orasida ommalashib bormoqda. Phone (4b) modeli ham oʻzining hamyonbop narxi va brendga xos "shaffof" uslubi bilan raqobatchilardan ajralib turishi shubhasiz. Yaqin kunlarda smartfonning barcha xususiyatlari va narxi rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.

NothingSmartfonTexnologiyaAndroid 16Qualcomm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdiApple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdiBugun, 20:29Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdiBugun, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasiAMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasiBugun, 19:59AQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldiAQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldiBugun, 19:57Netris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildiNetris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildiBugun, 19:51Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiOppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi