Nothing Phone (4b) dizayni rasman namoyish etildi: Tashqi koʻrinishda nimalar oʻzgardi?
Britaniyaning Nothing brendi oʻzining navbatdagi hamyonbop smartfoni — Nothing Phone (4b) modelining rasmiy dizaynini eʼlon qildi. Hindiston bozorida debyut qilishi kutilayotgan mazkur qurilma kompaniyaning oʻziga xos estetik qarashlarini davom ettirib, oʻrta segment vakillari orasida oʻz oʻrnini mustahkamlashni maqsad qilgan. Ushbu yangilik texnologiya ixlosmandlari uchun kutilmagan boʻldi, boisi qurilmaning taqdimot sanasi yaqinlashgani sari uning tashqi koʻrinishi haqidagi taxminlar koʻpayib borayotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nothing Phone (4b) dizayni Phone (4a) va Phone (4a) Pro modellarining oʻziga xos elementlarini birlashtirgan. Smartfon kompaniyaning anʼanaviy shaffof korpus uslubini saqlab qolgan boʻlsa-da, bu gal shaffoflik faqat yuqori qismdagi kameralar blokiga xosdir. Bu yondashuv avvalroq Phone (4a) Pro modelida qoʻllanilgan boʻlib, qurilmaga yanada ixcham va zamonaviy koʻrinish beradi.
Glyph interfeysining yangi talqiniYangi modelda foydalanuvchilar uchun tanish boʻlgan Glyph Interface tizimi biroz oʻzgargan. Eski qurilmalardagi katta hajmli yorugʻlik panellari oʻrnini Phone (4a) modelida ilk bor koʻringan Glyph Bar egalladi. Bu panel bildirishnomalar va qoʻngʻiroqlar vaqtida oʻziga xos vizual effektlarni taqdim etib, Nothing brendining asosiy identifikatsiya belgisidir. Rasmiy renderlarda smartfon moviy rangda namoyish etilgan, biroq insayderlarning taʼkidlashicha, bozorga qora va oq rangli variantlar ham chiqarilishi kutilmoqda.
Hozircha kompaniya faqat orqa panel dizaynini koʻrsatish bilan cheklangan. Old panel va ekran atrofi qanchalik yupqa boʻlishi sir tutilmoqda. Shunga qaramay, Nothing brendi doim simmetrik ramkalarga eʼtibor qaratishi hisobga olinsa, Phone (4b) ham bu borada foydalanuvchilarni xursand qilishi mumkin.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilmaning texnik xususiyatlari hali rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, Geekbench platformasida paydo boʻlgan maʼlumotlar baʼzi tafsilotlarni ochiqladi. Unga koʻra, Nothing Phone (4b) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 protsessori bilan jihozlanadi. Bu chipset oʻrta darajadagi smartfonlar uchun barqaror ishlash va energiya samaradorligini taʼminlab beradi.
Test natijalariga koʻra, qurilma bir yadroli rejimda 1088 ball, koʻp yadroli rejimda esa 3155 ball toʻplagan. Shuningdek, smartfon 8 GB tezkor xotira va eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimi boshqaruvida ishlashi kutilmoqda. Bu esa Nothing oʻz qurilmalarini dasturiy taʼminot jihatidan ham uzoq vaqt davomida qoʻllab-quvvatlashini anglatadi.
Oʻzbekiston bozorida Nothing brendi mahsulotlari oʻzining noodatiy dizayni tufayli yoshlar orasida ommalashib bormoqda. Phone (4b) modeli ham oʻzining hamyonbop narxi va brendga xos "shaffof" uslubi bilan raqobatchilardan ajralib turishi shubhasiz. Yaqin kunlarda smartfonning barcha xususiyatlari va narxi rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…