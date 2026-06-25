Borussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladi
Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi oʻzining yetakchi yarim himoyachisi Feliks Nmecha borasidagi transfer siyosatini keskinlashtirdi. Soʻnggi vaqtlarda Angliya Premer-ligasi jamoalari tomonidan bildirilayotgan qiziqishlar fonida, Dortmund klubi rahbariyati futbolchi uchun 100 million yevrolik narx belgiladi. Bu qaror futbolchining shartnomasidagi tovon puli bandi kuchga kirmasidan avval maksimal foyda koʻrib qolish istagi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kicker nashri xabariga koʻra, Borussiya Dortmund 25 yoshli futbolchini joriy yozgi transfer oynasida sotish niyatida emas. Shu sababli, nemis grandi 100 million yevrolik ultimatum qoʻyish orqali aksariyat Yevropa klublarini bu poygadan chiqarib yubormoqchi. Futbolchining mart oyida imzolangan yangi shartnomasi klubga transfer masalasida toʻliq nazoratni taqdim etadi.
Shartnomadagi maxfiy bandlar va narx pasayishiQayd etilishicha, Nmechaning amaldagi kelishuvida 2026-yilgi mavsum uchun aniq tovon puli koʻrsatilmagan. Biroq, 2027-yildan boshlab uning shartnomasida 80 million yevrolik sotib olish bandi faollashadi. 2028-yilga kelib esa bu summa yanada pasayib, 70 million yevroni tashkil etishi koʻzda tutilgan. Aynan shu sababli, Borussiya Dortmund hozirgi vaziyatdan foydalanib, uning transferidan rekord darajadagi mablagʻ ishlab olishni koʻzlamoqda.
Feliks Nmecha Angliya klublari uchun nafaqat mahorati, balki huquqiy maqomi sababli ham juda jozibador aktiv hisoblanadi. Gamburgda tugʻilgan boʻlsa-da, u uzoq vaqt Manchester Siti akademiyasida tahsil olgan. Bu esa unga Premer-ligada "mahalliy tarbiyalanuvchi" (Homegrown Player) maqomini beradi. Angliya chempionati qoidalariga koʻra, har bir jamoa qaydnomasida kamida sakkiz nafar shunday futbolchi boʻlishi shart, bu esa Nmechaning narxini sunʼiy ravishda oshirmoqda.
Yevropa grandlari oʻrtasidagi raqobatSky Sports maʼlumotlariga koʻra, futbolchiga nafaqat ingliz klublari, balki Ispaniya grandi Real Madrid ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Xususan, Madridliklar ustozi Joze Mourinyo yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Nmechaning nomzodini shaxsan oʻzi koʻrib chiqmoqda. Murabbiy futbolchining maydondagi kreativligi va yuqori energiyasini yuqori baholagan.
Shuningdek, transfer poygasida Manchester Yunayted va Manchester Siti jamoalari ham faol ishtirok etishi kutilmoqda. Nmechaning Jahon chempionatidagi yorqin ishtiroki uning bozor qiymatini yanada oshirib yubordi. Hozirda Borussiya Dortmund barcha takliflarni koʻrib chiqishga tayyor, biroq 100 million yevrodan kam boʻlgan summalarni rad etish niyatida.
Mazkur transfer amalga oshsa, Feliks Nmecha Dortmund tarixidagi eng qimmat sotuvlardan biriga aylanishi mumkin. Hozircha futbolchining oʻzi kelajagi borasida yakuniy qarorga kelmagan, biroq Premer-ligaga qaytish imkoniyati uni qiziqtirishi tabiiy.
…