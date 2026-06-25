Borussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladi

·0·Sport
Borussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladi

Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi oʻzining yetakchi yarim himoyachisi Feliks Nmecha borasidagi transfer siyosatini keskinlashtirdi. Soʻnggi vaqtlarda Angliya Premer-ligasi jamoalari tomonidan bildirilayotgan qiziqishlar fonida, Dortmund klubi rahbariyati futbolchi uchun 100 million yevrolik narx belgiladi. Bu qaror futbolchining shartnomasidagi tovon puli bandi kuchga kirmasidan avval maksimal foyda koʻrib qolish istagi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kicker nashri xabariga koʻra, Borussiya Dortmund 25 yoshli futbolchini joriy yozgi transfer oynasida sotish niyatida emas. Shu sababli, nemis grandi 100 million yevrolik ultimatum qoʻyish orqali aksariyat Yevropa klublarini bu poygadan chiqarib yubormoqchi. Futbolchining mart oyida imzolangan yangi shartnomasi klubga transfer masalasida toʻliq nazoratni taqdim etadi.

Shartnomadagi maxfiy bandlar va narx pasayishi

Qayd etilishicha, Nmechaning amaldagi kelishuvida 2026-yilgi mavsum uchun aniq tovon puli koʻrsatilmagan. Biroq, 2027-yildan boshlab uning shartnomasida 80 million yevrolik sotib olish bandi faollashadi. 2028-yilga kelib esa bu summa yanada pasayib, 70 million yevroni tashkil etishi koʻzda tutilgan. Aynan shu sababli, Borussiya Dortmund hozirgi vaziyatdan foydalanib, uning transferidan rekord darajadagi mablagʻ ishlab olishni koʻzlamoqda.

Feliks Nmecha Angliya klublari uchun nafaqat mahorati, balki huquqiy maqomi sababli ham juda jozibador aktiv hisoblanadi. Gamburgda tugʻilgan boʻlsa-da, u uzoq vaqt Manchester Siti akademiyasida tahsil olgan. Bu esa unga Premer-ligada "mahalliy tarbiyalanuvchi" (Homegrown Player) maqomini beradi. Angliya chempionati qoidalariga koʻra, har bir jamoa qaydnomasida kamida sakkiz nafar shunday futbolchi boʻlishi shart, bu esa Nmechaning narxini sunʼiy ravishda oshirmoqda.

Yevropa grandlari oʻrtasidagi raqobat

Sky Sports maʼlumotlariga koʻra, futbolchiga nafaqat ingliz klublari, balki Ispaniya grandi Real Madrid ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Xususan, Madridliklar ustozi Joze Mourinyo yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Nmechaning nomzodini shaxsan oʻzi koʻrib chiqmoqda. Murabbiy futbolchining maydondagi kreativligi va yuqori energiyasini yuqori baholagan.

Shuningdek, transfer poygasida Manchester Yunayted va Manchester Siti jamoalari ham faol ishtirok etishi kutilmoqda. Nmechaning Jahon chempionatidagi yorqin ishtiroki uning bozor qiymatini yanada oshirib yubordi. Hozirda Borussiya Dortmund barcha takliflarni koʻrib chiqishga tayyor, biroq 100 million yevrodan kam boʻlgan summalarni rad etish niyatida.

Mazkur transfer amalga oshsa, Feliks Nmecha Dortmund tarixidagi eng qimmat sotuvlardan biriga aylanishi mumkin. Hozircha futbolchining oʻzi kelajagi borasida yakuniy qarorga kelmagan, biroq Premer-ligaga qaytish imkoniyati uni qiziqtirishi tabiiy.

Borussia DortmundFelix NmechaTransferReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Bugun, 20:54Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiJoze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiBugun, 20:13Koul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:10Arsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladiArsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladiBugun, 19:57Alisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiAlisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiBugun, 19:36Dayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdiDayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdiBugun, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi