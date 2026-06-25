Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!

·0·Sport
Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!

Milliy terma jamoamiz uchun tarixiy va uzoq kutilgan debyut Jahon chempionati ancha jiddiy sinovlar bilan boshlandi. Qur’a bizga hech qanday yengillik bermadi: dastlabki ikki o‘yindayoq dunyo futbolining eng kuchli grandlaridan bo‘lgan Kolumbiya va Portugaliyaga qarshi maydonga tushdik.

Garchi Fabio Kannavaro shogirdlari ikkala bahsda ham imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, mundial biz uchun muvaffaqiyatsiz o‘tyapti deb bo‘lmaydi. Sababi — milliy jamoamizning ayrim vakillari o‘z iqtidori bilan xorijlik grandlar, skautlar va taniqli agentlarning nazariga tushib ulgurdi.

Taniqli agent Paulu Barbozaning e’tirofi

O‘zbekiston futbolini anchadan beri diqqat bilan kuzatib kelayotgan portugaliyalik mashhur futbol agenti Paulu Barboza Portugaliyaga qarshi kechgan bahsni alohida tahlil qildi. Uchrashuvdan so‘ng u o‘zini lol qoldirgan ikki nafar o‘zbek yulduzi haqida to‘lqinlanib gapirdi:

«O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida meni Abduqodir Husanov juda hayratga soldi. Portugaliyaga qarshi o‘tkazilgan bahsda butun jamoaning o‘yini unchalik yurishmadi, yigitlar Kolumbiya bilan o‘yindagidek dinamikani ko‘rsata olishmadi. Ammo Husanov baribir ajralib turdi.

Yana bir futbolchi — Abbosbek Fayzullayev ham men uchun kutilmagan darajada qiziq va yorqin o‘yin namoyish etdi. Ishonch bilan ayta olamanki, Abduqodir Husanov kelajakda Angliya Premer-ligasining (APL) eng kuchli himoyachilaridan biriga aylanadi. Buning uchun unda barcha sifatlar bor, u haqiqiy yuqori darajali futbolchi!»

Milliy jamoamiz faxrlari ayni damda qayerda va ularning bahosi qancha?

Xorijlik ekspertlarni bejizga hayratlantirmayotgan bu ikki 22 yoshli futbolchimiz allaqachon katta sahnada o‘z so‘zini aytib kelishmoqda:

  • Abduqodir Husanov («Manchester Siti»): Himoyachimiz nafaqat terma jamoada, balki klub miqyosida ham dahshatli mavsumni o‘tkazdi. Ortda qolgan 2025/2026 yilgi mavsumda u Pep Gvardiola qo‘l ostida barcha turnirlarda 37 ta o‘yinda maydonga tushdi! Angliya kubogi va Angliya liga kubogi sohibiga aylandi. «Shaharliklar» bilan 2029 yilgacha shartnomasi bor yigitimizning transfer bahosi Transfermarkt portalida naqd 50 million yevroga ko‘tarildi.

  • Abbosbek Fayzullayev («Istanbul Bashakshehir»): Rossiyadagi muvaffaqiyatli yurishidan so‘ng, Abbosbek o‘tgan mavsumni Turkiya superligasida o‘tkazdi. Turk klubi safida u 26 ta o‘yinda maydonga tushib, 4 ta gol va 7 ta golli uzatma (assist) muallifiga aylandi. Hozirda uning transfer bahosi 7 million yevroni tashkil etmoqda.

Jahon chempionatidagi natijalar tabloda biz xohlagandek bo‘lmasa-da, bunday yirik musobaqalar futbolchilarimiz uchun katta tajriba va Yevropaning top-klublariga yo‘l ochuvchi ulkan vitrina vazifasini o‘tab bermoqda!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiJoze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiBugun, 20:13Koul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:10Arsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladiArsenal Angliya chempionligida katta hissa qoʻshgan Piero Hincapie transferini yakunladiBugun, 19:57Alisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiAlisher Nikimbayev O‘zbekistonning pley-off imkoniyatiga baho berdiBugun, 19:36Dayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdiDayot Upamecano Erling Xolandni qanday toʻxtatish sirlari bilan oʻrtoqlashdiBugun, 18:56Portugaliya futbolchilari O‘zbekiston bilan o‘yinni qayta tomosha qildi (video)Portugaliya futbolchilari O‘zbekiston bilan o‘yinni qayta tomosha qildi (video)Bugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi