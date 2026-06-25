Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Jaxon chempionati doirasida Shotlandiyaga qarshi kechgan bahsdan soʻng jamoa yulduzi Neymar haqida oʻzining iliq fikrlarini bildirib oʻtdi. Uzoq tanaffusdan soʻng safga qaytgan hujumchining harakatlari va uning futbolga boʻlgan cheksiz muhabbati tajribali mutaxassisni hayratda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mayami shahridagi «Hard Rock Stadium» oʻyingohida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Braziliya 3:0 hisobida ishonchli gʻalabani qoʻlga kiritdi. Vinicius Junior dubl qayd etgan, Matheus Cunha esa bitta gol muallifiga aylangan bahsning 72-daqiqasida Neymar maydonga tushdi. Bu afsonaviy «oʻninchi raqam» uchun ketma-ket toʻrtinchi bor jahon birinchiligida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etdi.
Goal.com xabar berishicha, Neymar 2023-yilning oktyabr oyidan buyon milliy terma jamoa safida koʻrinish bermayotgan edi. Oradan roppa-rosa 981 kun oʻtib, u yana «sariq libos»da maydonga qaytdi. Karlo Anchelotti futbolchining reabilitatsiya jarayoniga professional yondashgani va jismoniy holatini tiklash uchun koʻrsatgan matonatini alohida eʼtirof etdi.
Neymarning qaytishi va motivatsiya masalasi«U maydonga tushishga loyiq edi, chunki tiklanish jarayonini juda jiddiy va professional tarzda oʻtkazdi», — dedi Anchelotti oʻyindan keyingi matbuot anjumanida. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Neymar hatto oʻz faoliyatining soʻnggi bosqichida boʻlsa-da, maydonda yosh bolalardagidek katta ishtiyoq bilan harakat qilmoqda.
Ispaniyalik jurnalistlarning Neymarga qoʻshimcha motivatsiya kerakmi degan savoliga Anchelotti qatʼiy javob qaytardi. Uning taʼkidlashicha, «Selecao» safida oʻynashning oʻzi har qanday futbolchi uchun ulkan sharaf va qoʻshimcha turtkiga hojat yoʻq. Neymar uchun futbol shunchaki kasb emas, balki hayot mazmuni ekanligi uning har bir harakatida sezilib turadi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Neymarning jahon chempionatlaridagi merosi salmoqli: u shu paytgacha turnir doirasida 8 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Shotlandiya ustidan qozonilgan gʻalaba Braziliyani «C» guruhida peshqadam sifatida pley-off bosqichiga olib chiqdi.
Keyingi raqib kim boʻladi?Endilikda Braziliya terma jamoasi Xyuston shahriga yoʻl oladi va u yerda nimchorak final doirasidagi bahsda ishtirok etadi. Keyingi bosqichda ularga Niderlandiya, Yaponiya yoki Shvetsiya terma jamoalaridan biri raqiblik qilishi kutilmoqda. Anchelotti turnirning hal qiluvchi pallasi boshlanayotganini va raqib kim boʻlishidan qatʼi nazar, oʻyin ancha murakkab kechishini tushunib turibdi.
Italiyalik mutaxassis boshchiligidagi Braziliya oʻzining hujumkor va jozibador futbolini namoyish etishda davom etmoqda. Neymar kabi tajribali yetakchining safga qaytishi jamoaning ichki muhitiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi va hal qiluvchi bahslarda gʻalaba omili boʻlishi kutilmoqda.
…