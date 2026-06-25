Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»

·56·Sport
Karlo Anchelotti: «34 yoshli Neymar hamon yosh boladek ishtiyoq bilan toʻp surmoqda»

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Jaxon chempionati doirasida Shotlandiyaga qarshi kechgan bahsdan soʻng jamoa yulduzi Neymar haqida oʻzining iliq fikrlarini bildirib oʻtdi. Uzoq tanaffusdan soʻng safga qaytgan hujumchining harakatlari va uning futbolga boʻlgan cheksiz muhabbati tajribali mutaxassisni hayratda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mayami shahridagi «Hard Rock Stadium» oʻyingohida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Braziliya 3:0 hisobida ishonchli gʻalabani qoʻlga kiritdi. Vinicius Junior dubl qayd etgan, Matheus Cunha esa bitta gol muallifiga aylangan bahsning 72-daqiqasida Neymar maydonga tushdi. Bu afsonaviy «oʻninchi raqam» uchun ketma-ket toʻrtinchi bor jahon birinchiligida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etdi.

Goal.com xabar berishicha, Neymar 2023-yilning oktyabr oyidan buyon milliy terma jamoa safida koʻrinish bermayotgan edi. Oradan roppa-rosa 981 kun oʻtib, u yana «sariq libos»da maydonga qaytdi. Karlo Anchelotti futbolchining reabilitatsiya jarayoniga professional yondashgani va jismoniy holatini tiklash uchun koʻrsatgan matonatini alohida eʼtirof etdi.

Neymarning qaytishi va motivatsiya masalasi

«U maydonga tushishga loyiq edi, chunki tiklanish jarayonini juda jiddiy va professional tarzda oʻtkazdi», — dedi Anchelotti oʻyindan keyingi matbuot anjumanida. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Neymar hatto oʻz faoliyatining soʻnggi bosqichida boʻlsa-da, maydonda yosh bolalardagidek katta ishtiyoq bilan harakat qilmoqda.

Ispaniyalik jurnalistlarning Neymarga qoʻshimcha motivatsiya kerakmi degan savoliga Anchelotti qatʼiy javob qaytardi. Uning taʼkidlashicha, «Selecao» safida oʻynashning oʻzi har qanday futbolchi uchun ulkan sharaf va qoʻshimcha turtkiga hojat yoʻq. Neymar uchun futbol shunchaki kasb emas, balki hayot mazmuni ekanligi uning har bir harakatida sezilib turadi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Neymarning jahon chempionatlaridagi merosi salmoqli: u shu paytgacha turnir doirasida 8 ta gol va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Shotlandiya ustidan qozonilgan gʻalaba Braziliyani «C» guruhida peshqadam sifatida pley-off bosqichiga olib chiqdi.

Keyingi raqib kim boʻladi?

Endilikda Braziliya terma jamoasi Xyuston shahriga yoʻl oladi va u yerda nimchorak final doirasidagi bahsda ishtirok etadi. Keyingi bosqichda ularga Niderlandiya, Yaponiya yoki Shvetsiya terma jamoalaridan biri raqiblik qilishi kutilmoqda. Anchelotti turnirning hal qiluvchi pallasi boshlanayotganini va raqib kim boʻlishidan qatʼi nazar, oʻyin ancha murakkab kechishini tushunib turibdi.

Italiyalik mutaxassis boshchiligidagi Braziliya oʻzining hujumkor va jozibador futbolini namoyish etishda davom etmoqda. Neymar kabi tajribali yetakchining safga qaytishi jamoaning ichki muhitiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi va hal qiluvchi bahslarda gʻalaba omili boʻlishi kutilmoqda.

NeymarBraziliyaKarlo AnchelottiFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aleksiya Putelyas Barselonani tark etib London Siti Layoness klubiga oʻtmoqdaAleksiya Putelyas Barselonani tark etib London Siti Layoness klubiga oʻtmoqdaBugun, 21:50Joze Mourinyo JCh-2026 favoritlarini aytdi va Real Madrid yulduzlariga magʻlubiyat tiladiJoze Mourinyo JCh-2026 favoritlarini aytdi va Real Madrid yulduzlariga magʻlubiyat tiladiBugun, 21:14Borussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladiBorussiya Dortmund Feliks Nmecha uchun 100 million yevro narx belgiladiBugun, 20:54Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Natijalar og‘ir bo‘lsa-da, o‘zbek yigitlari dunyoni hayratga solmoqda!Bugun, 20:54Joze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiJoze Mourinyo Real Madridda yulduzli tarkibni tozalash haqidagi xabarlarga javob berdiBugun, 20:13Koul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiKoul Palmer JCh-2026 tarkibidan chetda qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi