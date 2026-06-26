SpaceX Starship S40 kemasining Raptor 3 dvigatellarini ilk bor sinovdan oʻtkazdi

·35·Texno
SpaceX Starship S40 kemasining Raptor 3 dvigatellarini ilk bor sinovdan oʻtkazdi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlidagi muhim qadamlardan birini tashladi. Kompaniya Starship S40 kosmik kemasining ilk oʻt oldirish sinovlari aks etgan foto va video materiallarni eʼlon qildi. Ushbu sinovlar yangi avlod Raptor 3 dvigatellarining imkoniyatlarini amalda namoyish etishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtkazilgan sinovlar davomida mutaxassislar kemaga oʻrnatilgan dvigatellarning seriya raqamlarini ham ochiqlashgan. Markaziy qismda joylashgan dvigatellar R142, R150 va R158 belgilariga ega boʻlsa, vakuumli dvigatellar R146 va R136 raqamlari ostida qayd etilgan. Oltinchi dvigatelning seriya raqami hozircha sir tutilmoqda.

Mazkur sinov jarayonining eng eʼtiborli jihati shundaki, unda faqat bitta dvigatel ishga tushirilgan boʻlsa-da, u kutilganidan ancha uzoq — qariyb 15 soniya davomida ishladi. Bu odatdagi qisqa muddatli statik sinovlarga qaraganda ancha uzoq vaqt hisoblanadi va muhandislarga tizimning barqarorligini tahlil qilish uchun koʻproq maʼlumot beradi.

Navbatdagi bosqich va parvoz rejalari

SpaceX mutaxassislari keyingi bosqichda Starship S40 kemasidagi barcha oltita dvigatelni bir vaqtning oʻzida statik holatda oʻt oldirishni rejalashtirmoqda. Bu kemaning parvoz oldidan toʻliq quvvat bilan ishlashga tayyorligini tekshirish imkonini beradi. Raptor 3 dvigatellari oʻzidan oldingi versiyalarga qaraganda ancha sodda tuzilishga ega boʻlib, ularning samaradorligi yuqoriroqdir.

Starship loyihasining 13-sinov parvozi taxminan iyul oyining oʻrtalariga moʻljallangan. Bu Raptor 3 dvigatellari bilan jihozlangan Starship V3 modifikatsiyasi uchun ikkinchi parvoz boʻladi. Rejaga koʻra, ushbu parvoz hali ham suborbital xarakterga ega boʻlib, kema Yer orbitasiga toʻliq chiqmaydi.

Kompaniyaning uzoq muddatli rejalari esa yanada ulkan. Avgust oyidan boshlab Starship kemalarining parvozlari har oyda bir marta amalga oshirilishi kutilmoqda. 14-parvozga kelib esa SpaceX kemani toʻliq orbital darajaga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu koinot texnologiyalari sohasida yangi davrni boshlab berishi mumkin.

Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va texnologiya ixlosmandlari uchun bu kabi yangiliklar alohida ahamiyatga ega. Global miqyosda qayta foydalaniladigan raketa tizimlarining rivojlanishi kelajakda sunʼiy yoʻldoshlar aloqasi va internet xizmatlarining yanada arzonlashishiga, xususan, Starlink kabi loyihalarning kengayishiga xizmat qiladi.

SpaceXStarshipRaptor 3Ilon MaskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Digit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiDigit robotlari ishlab chiqaruvchisi 2,5 milliard dollarlik baho bilan birjaga chiqadiBugun, 20:25Rossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiRossiyada yangi avlod 2ES11 «Orlets» elektrovozi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 19:54Vivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagmanVivo X Fold 6 taqdim etildi: 7000 mAs akkumulyator va 200 MP Zeiss kamerasiga ega flagmanBugun, 19:28Google sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaBugun, 18:23Mini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiMini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiBugun, 17:59Robotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiRobotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiBugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi