SpaceX Starship S40 kemasining Raptor 3 dvigatellarini ilk bor sinovdan oʻtkazdi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlidagi muhim qadamlardan birini tashladi. Kompaniya Starship S40 kosmik kemasining ilk oʻt oldirish sinovlari aks etgan foto va video materiallarni eʼlon qildi. Ushbu sinovlar yangi avlod Raptor 3 dvigatellarining imkoniyatlarini amalda namoyish etishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, oʻtkazilgan sinovlar davomida mutaxassislar kemaga oʻrnatilgan dvigatellarning seriya raqamlarini ham ochiqlashgan. Markaziy qismda joylashgan dvigatellar R142, R150 va R158 belgilariga ega boʻlsa, vakuumli dvigatellar R146 va R136 raqamlari ostida qayd etilgan. Oltinchi dvigatelning seriya raqami hozircha sir tutilmoqda.
Mazkur sinov jarayonining eng eʼtiborli jihati shundaki, unda faqat bitta dvigatel ishga tushirilgan boʻlsa-da, u kutilganidan ancha uzoq — qariyb 15 soniya davomida ishladi. Bu odatdagi qisqa muddatli statik sinovlarga qaraganda ancha uzoq vaqt hisoblanadi va muhandislarga tizimning barqarorligini tahlil qilish uchun koʻproq maʼlumot beradi.
Navbatdagi bosqich va parvoz rejalariSpaceX mutaxassislari keyingi bosqichda Starship S40 kemasidagi barcha oltita dvigatelni bir vaqtning oʻzida statik holatda oʻt oldirishni rejalashtirmoqda. Bu kemaning parvoz oldidan toʻliq quvvat bilan ishlashga tayyorligini tekshirish imkonini beradi. Raptor 3 dvigatellari oʻzidan oldingi versiyalarga qaraganda ancha sodda tuzilishga ega boʻlib, ularning samaradorligi yuqoriroqdir.
Starship loyihasining 13-sinov parvozi taxminan iyul oyining oʻrtalariga moʻljallangan. Bu Raptor 3 dvigatellari bilan jihozlangan Starship V3 modifikatsiyasi uchun ikkinchi parvoz boʻladi. Rejaga koʻra, ushbu parvoz hali ham suborbital xarakterga ega boʻlib, kema Yer orbitasiga toʻliq chiqmaydi.
Kompaniyaning uzoq muddatli rejalari esa yanada ulkan. Avgust oyidan boshlab Starship kemalarining parvozlari har oyda bir marta amalga oshirilishi kutilmoqda. 14-parvozga kelib esa SpaceX kemani toʻliq orbital darajaga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu koinot texnologiyalari sohasida yangi davrni boshlab berishi mumkin.
Oʻzbekistonlik koinot ishqibozlari va texnologiya ixlosmandlari uchun bu kabi yangiliklar alohida ahamiyatga ega. Global miqyosda qayta foydalaniladigan raketa tizimlarining rivojlanishi kelajakda sunʼiy yoʻldoshlar aloqasi va internet xizmatlarining yanada arzonlashishiga, xususan, Starlink kabi loyihalarning kengayishiga xizmat qiladi.
…