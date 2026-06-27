OnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfon

·27·Texno
OnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfon

Smartfonlar bozorida oʻzining yuqori unumdorlikka ega qurilmalari bilan tanilgan OnePlus kompaniyasi hamyonbop modellar segmentida yangi standartlarni oʻrnatishga tayyorlanmoqda. Tarmoqlarda hali rasman taqdim etilmagan OnePlus N6 modelining ilk "jonli" suratlari paydo boʻldi. Mazkur qurilma oʻzining rekord darajadagi avtonom quvvati va hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Abhishek Yadav tomonidan eʼlon qilingan suratlarda smartfonning nafaqat tashqi koʻrinishi, balki uning toʻliq jamlanmasi ham aks etgan. Bugungi kunda koʻplab ishlab chiqaruvchilar qadoq tarkibini qisqartirayotgan bir paytda, OnePlus N6 boy komplektatsiyaga ega boʻladi. Qurilma bilan birga quvvatlash bloki, USB kabeli va maxsus gʻilof (chexol) ham taqdim etiladi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonning eng asosiy ustunligi uning 8000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun kamyob hodisa boʻlib, qurilmaning bir necha kun davomida quvvat olmasdan ishlashini taʼminlaydi. Shuningdek, akkumulyator 45 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Qurilmaning apparat qismi MediaTek Dimensity 6300 protsessoriga asoslanishi kutilmoqda. Bu chipset oʻrta darajadagi unumdorlikni va 5G tarmoqlarida barqaror ishlashni kafolatlaydi. Displey borasida ham kompaniya tejamkorlikka yoʻl qoʻymagan: OnePlus N6 modeli 120 Hz yangilanish chastotasiga ega AMOLED ekran bilan jihozlanadi, bu esa tasvirning silliq va sifatli boʻlishini taʼminlaydi.

  • Asosiy kamera: 50 megapikselli sensor;
  • Old kamera: 8 megapikselli selfi-modul;
  • Batareya: 8000 mAs, 45 W quvvatlash;
  • Ekran: AMOLED, 120 Hz.
Smartfonning rasmiy taqdimoti joriy yilning 30-iyun kuni Hindistonda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, qurilmaning narxi 20 ming hind rupiyasidan (taxminan 210 AQSH dollari) oshmaydi. Bu esa uni oʻz toifasidagi eng raqobatbardosh modellardan biriga aylantiradi.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu model juda dolzarb hisoblanadi. Mamlakatimizda foydalanuvchilar asosan batareyasi uzoqqa yetadigan va ekrani sifatli boʻlgan hamyonbop smartfonlarni afzal koʻrishadi. Agar OnePlus ushbu narx siyosatini saqlab qolsa, yangi model Redmi va Samsung qurilmalariga jiddiy raqib boʻlishi mumkin.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, insayder Abhishek Yadav avval ham Xiaomi Mi 10T seriyasiga oid maʼlumotlarni ular taqdim etilishidan oldin aniq eʼlon qilgan edi. Shu sababli, OnePlus N6 haqidagi ushbu xabarlar haqiqatga juda yaqin deb baholanmoqda.

OnePlusSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorMediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Organik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiOrganik quyosh panellari samaradorligi boʻyicha inqilobiy kashfiyot qilindiBugun, 17:52Osiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaOsiyo texnologiya gigantlari AQSHning AI eksport cheklovlariga javob qaytarmoqdaBugun, 17:29Swatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaSwatch kompaniyasi Samsungʼdan 170 million dollar tovon puli talab qilmoqdaBugun, 17:27Kremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiKremniy davri yakunlanmoqdami: ASML fotonli chiplarni ommaviy ishlab chiqarishga kirishdiBugun, 16:20Batareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBatareyalar olamida inqilob: Natriy-ionli akkumulyatorlar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBugun, 15:53Elon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiElon Muskning sirli «uchar likopchasi» ilk bor koinotdan Yerga qaytdiBugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi