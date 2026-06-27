OnePlus hamyonbop segmentda inqilob qilmoqchi: 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfon
Smartfonlar bozorida oʻzining yuqori unumdorlikka ega qurilmalari bilan tanilgan OnePlus kompaniyasi hamyonbop modellar segmentida yangi standartlarni oʻrnatishga tayyorlanmoqda. Tarmoqlarda hali rasman taqdim etilmagan OnePlus N6 modelining ilk "jonli" suratlari paydo boʻldi. Mazkur qurilma oʻzining rekord darajadagi avtonom quvvati va hamyonbop narxi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Abhishek Yadav tomonidan eʼlon qilingan suratlarda smartfonning nafaqat tashqi koʻrinishi, balki uning toʻliq jamlanmasi ham aks etgan. Bugungi kunda koʻplab ishlab chiqaruvchilar qadoq tarkibini qisqartirayotgan bir paytda, OnePlus N6 boy komplektatsiyaga ega boʻladi. Qurilma bilan birga quvvatlash bloki, USB kabeli va maxsus gʻilof (chexol) ham taqdim etiladi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonning eng asosiy ustunligi uning 8000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyatoridir. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun kamyob hodisa boʻlib, qurilmaning bir necha kun davomida quvvat olmasdan ishlashini taʼminlaydi. Shuningdek, akkumulyator 45 W quvvatga ega tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Qurilmaning apparat qismi MediaTek Dimensity 6300 protsessoriga asoslanishi kutilmoqda. Bu chipset oʻrta darajadagi unumdorlikni va 5G tarmoqlarida barqaror ishlashni kafolatlaydi. Displey borasida ham kompaniya tejamkorlikka yoʻl qoʻymagan: OnePlus N6 modeli 120 Hz yangilanish chastotasiga ega AMOLED ekran bilan jihozlanadi, bu esa tasvirning silliq va sifatli boʻlishini taʼminlaydi.
- Asosiy kamera: 50 megapikselli sensor;
- Old kamera: 8 megapikselli selfi-modul;
- Batareya: 8000 mAs, 45 W quvvatlash;
- Ekran: AMOLED, 120 Hz.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu model juda dolzarb hisoblanadi. Mamlakatimizda foydalanuvchilar asosan batareyasi uzoqqa yetadigan va ekrani sifatli boʻlgan hamyonbop smartfonlarni afzal koʻrishadi. Agar OnePlus ushbu narx siyosatini saqlab qolsa, yangi model Redmi va Samsung qurilmalariga jiddiy raqib boʻlishi mumkin.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, insayder Abhishek Yadav avval ham Xiaomi Mi 10T seriyasiga oid maʼlumotlarni ular taqdim etilishidan oldin aniq eʼlon qilgan edi. Shu sababli, OnePlus N6 haqidagi ushbu xabarlar haqiqatga juda yaqin deb baholanmoqda.
…