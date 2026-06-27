Smartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqda

·20·Texno
Smartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqda

Smartfonlar bozorida avtonomlik masalasi hamon eng dolzarb muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Xitoyning Honor kompaniyasi bu borada haqiqiy texnologik burilish yasash arafasida turibdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, brend kremniy asosidagi akkumulyatorlar texnologiyasini takomillashtirish orqali qurilmalarning quvvat sigʻimini tasavvur qilib boʻlmas darajaga koʻtarishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Honor oʻzining yangi monoblokli smartfonlarida akkumulyator tizimidagi kremniy ulushini faol ravishda oshirmoqda. Hozirda bu koʻrsatkich 30 foizga yaqinlashib qolgan. Bunday yondashuv qurilmaning qalinligini sezilarli darajada oshirmasdan, batareyaning energiya sigʻimini keskin koʻpaytirish imkonini beradi. Bu esa foydalanuvchilar uchun ixcham korpusda ulkan quvvat manbaiga ega boʻlishni anglatadi.

Kompaniya allaqachon 12 000 mA/soat sigʻimga ega akkumulyatorlarni seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda. Bu koʻrsatkich bugungi kundagi ommaviy smartfonlar standartidan bir necha barobar yuqoridir. Taqqoslash uchun, hozirgi flagmanlarning aksariyati 5 000 – 6 000 mA/soat atrofidagi batareyalar bilan cheklangan. Honor laboratoriyalarida esa yanada hayratlanarli natijalar qayd etilgan: sinov namunalari 14 000 mA/soatgacha quvvat saqlash imkoniyatini namoyish etgan.

Texnologik chegara va yangi imkoniyatlar

Mutaxassislarning fikricha, qisqa muddatli istiqbolda 14 000 mA/soat sigʻim butun smartfon sanoati uchun yuqori chegara boʻlib xizmat qilishi mumkin. Hozirgi texnologik sharoitda ushbu koʻrsatkichdan oʻtish nihoyatda murakkab vazifa hisoblanadi. Faqatgina boshqa yetakchi ishlab chiqaruvchilar tomonidan mutlaqo yangi batareya tizimlari joriy etilsagina, bu rekord yangilanishi mumkin.

Ushbu yoʻnalishdagi dastlabki qadamlar allaqachon amaliyotga koʻchgan. Yaqinda Xitoy bozorida sotuvga chiqqan Honor X80 Pro Max smartfoni bunga yaqqol misoldir. Mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xosligi 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanganidir. Bunday quvvat hatto eng faol foydalanish rejimida ham smartfonning bir necha kun ishlashini taʼminlaydi.

Shuni ham taʼkidlash joizki, Honor X80 Pro Max nafaqat sigʻimi, balki quvvatlanish tezligi bilan ham ajralib turadi. Qurilma 90 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, 27 W quvvatli teskari quvvatlash funksiyasi orqali smartfon boshqa gadjetlar uchun tashqi akkumulyator (powerbank) vazifasini ham oʻtay oladi.

Oʻzbekiston bozorida ham Honor brendi oʻzining chidamli batareyalari bilan tanilgan. Agar 12 000 va 14 000 mA/soat sigʻimli modellar global bozorga chiqsa, bu mamlakatimizdagi uzoq safarlarda boʻladigan yoki doimiy aloqada qolishni xohlaydigan foydalanuvchilar uchun eng maqbul tanlovga aylanishi shubhasiz. Kremniy texnologiyasi smartfonlarning ogʻirlashib ketmasligini kafolatlashi esa asosiy yutuqlardan biridir.

HonorSmartfonAkkumulyatorTexnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Bugun, 22:22Apple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiApple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiBugun, 21:55Kosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiBugun, 20:58Yer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadiYer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadiBugun, 20:27SpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davrSpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davrBugun, 19:51CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinCATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi