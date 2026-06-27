Smartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqda
Smartfonlar bozorida avtonomlik masalasi hamon eng dolzarb muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Xitoyning Honor kompaniyasi bu borada haqiqiy texnologik burilish yasash arafasida turibdi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, brend kremniy asosidagi akkumulyatorlar texnologiyasini takomillashtirish orqali qurilmalarning quvvat sigʻimini tasavvur qilib boʻlmas darajaga koʻtarishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Honor oʻzining yangi monoblokli smartfonlarida akkumulyator tizimidagi kremniy ulushini faol ravishda oshirmoqda. Hozirda bu koʻrsatkich 30 foizga yaqinlashib qolgan. Bunday yondashuv qurilmaning qalinligini sezilarli darajada oshirmasdan, batareyaning energiya sigʻimini keskin koʻpaytirish imkonini beradi. Bu esa foydalanuvchilar uchun ixcham korpusda ulkan quvvat manbaiga ega boʻlishni anglatadi.
Kompaniya allaqachon 12 000 mA/soat sigʻimga ega akkumulyatorlarni seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda. Bu koʻrsatkich bugungi kundagi ommaviy smartfonlar standartidan bir necha barobar yuqoridir. Taqqoslash uchun, hozirgi flagmanlarning aksariyati 5 000 – 6 000 mA/soat atrofidagi batareyalar bilan cheklangan. Honor laboratoriyalarida esa yanada hayratlanarli natijalar qayd etilgan: sinov namunalari 14 000 mA/soatgacha quvvat saqlash imkoniyatini namoyish etgan.
Texnologik chegara va yangi imkoniyatlarMutaxassislarning fikricha, qisqa muddatli istiqbolda 14 000 mA/soat sigʻim butun smartfon sanoati uchun yuqori chegara boʻlib xizmat qilishi mumkin. Hozirgi texnologik sharoitda ushbu koʻrsatkichdan oʻtish nihoyatda murakkab vazifa hisoblanadi. Faqatgina boshqa yetakchi ishlab chiqaruvchilar tomonidan mutlaqo yangi batareya tizimlari joriy etilsagina, bu rekord yangilanishi mumkin.
Ushbu yoʻnalishdagi dastlabki qadamlar allaqachon amaliyotga koʻchgan. Yaqinda Xitoy bozorida sotuvga chiqqan Honor X80 Pro Max smartfoni bunga yaqqol misoldir. Mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xosligi 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanganidir. Bunday quvvat hatto eng faol foydalanish rejimida ham smartfonning bir necha kun ishlashini taʼminlaydi.
Shuni ham taʼkidlash joizki, Honor X80 Pro Max nafaqat sigʻimi, balki quvvatlanish tezligi bilan ham ajralib turadi. Qurilma 90 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, 27 W quvvatli teskari quvvatlash funksiyasi orqali smartfon boshqa gadjetlar uchun tashqi akkumulyator (powerbank) vazifasini ham oʻtay oladi.
Oʻzbekiston bozorida ham Honor brendi oʻzining chidamli batareyalari bilan tanilgan. Agar 12 000 va 14 000 mA/soat sigʻimli modellar global bozorga chiqsa, bu mamlakatimizdagi uzoq safarlarda boʻladigan yoki doimiy aloqada qolishni xohlaydigan foydalanuvchilar uchun eng maqbul tanlovga aylanishi shubhasiz. Kremniy texnologiyasi smartfonlarning ogʻirlashib ketmasligini kafolatlashi esa asosiy yutuqlardan biridir.
…