Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...
Dunyoning eng qimmatbaho va iqtidorli himoyachilaridan biri bo‘lish, ketma-ket ikkita Jahon chempionatiga borish va maydonda umuman ko‘rinish bermaslik... Bu maqtanib bo‘lmaydigan «rekord» «Barselona» va Urugvay terma jamoasi yulduzi Ronald Arauxoga tegishli bo‘lib turibdi. JCH-2026 u uchun haqiqiy jumboqqa aylandi.
Arauxo har ikki mundialda ham Urugvayning rasmiy qaydnomasidan joy olgan bo‘lsa-da, uning hisobida haligacha Jahon chempionatlaridagi 1 daqiqalik o‘yin vaqti ham mavjud emas.
Ikki xil mundial, ikki xil sabab
Arauxoning zaxirada qolib ketgani tarixiga nazar tashlasak, vaziyat ikki xil ekanini ko‘ramiz:
Musobaqa
Futbolchining holati
Zaxirada qolish sababi
JCH-2022 (Qatar)
Jarohatlangan edi
Safga qaytishga ulgurmadi
JCH-2026 (Shimoliy Amerika)
Mutlaqo sog‘lom edi
Murabbiylar shtabining qarori
2022 yilda Qatardagi omadsizlikni tushunish mumkin edi — o‘shanda u terma jamoa lageriga jarohat bilan kelgan va tavakkal qilmaslik uchun maydonga tushirilmagandi.
Biroq 2026 yilgi Jahon chempionatidagi holat ko‘pchilik muxlislarni hayratda qoldirdi. Futbolchi musobaqaga jismonan ideal va sog‘lom holatda yetib keldi. U barcha uchrashuvlar qaydnomasiga kiritildi, ammo bosh murabbiy Marselo Belsa negadir uni biror marta ham maydonga tushirmadi.
Klubdagi dahshatli forma va terma jamoadagi soya
Murabbiyning bu qarori yanada g‘alati tuyulishiga futbolchining klubidagi faoliyati sabab bo‘lmoqda. Arauxo zaxira o‘yinchisi emas, balki o‘z jamoasining haqiqiy ustuni hisoblanadi.
Ma’lumot uchun: O‘tgan mavsumda Ronald Arauxo «Barselona» tarkibida naqd 38 ta uchrashuvda maydonga tushdi va markaziy himoyachi bo‘lishiga qaramay, raqiblar darvozasini 4 bor ishg‘ol qilishga ham ulgurdi.
Urugvay uchun alamli yakun
Marselo Belsaning bu taktik tavakkali o‘zini oqlamadi shekilli. Musobaqada Arauxoning xizmatlaridan foydalanmagan Urugvay terma jamoasi bu galgi mundialda pley-off bosqichiga yo‘llanma ololmadi va muxlislarini xafa qilgan holda, guruh bosqichidayoq uyga ravona bo‘ldi.
Dunyo darajasidagi himoyachini sog‘lom bo‘la turib o‘ynatmaslik — Belsaning eng katta xatosimidi? Bu savol hali uzoq vaqt urugvaylik muxlislar o‘rtasida muhokama qilinishi aniq.
…