Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...

·72·Sport
Arauxo ketma-ket ikkinchi Jahon chempionatida bir daqiqa ham o‘ynamadi...

Dunyoning eng qimmatbaho va iqtidorli himoyachilaridan biri bo‘lish, ketma-ket ikkita Jahon chempionatiga borish va maydonda umuman ko‘rinish bermaslik... Bu maqtanib bo‘lmaydigan «rekord» «Barselona» va Urugvay terma jamoasi yulduzi Ronald Arauxoga tegishli bo‘lib turibdi. JCH-2026 u uchun haqiqiy jumboqqa aylandi.

Arauxo har ikki mundialda ham Urugvayning rasmiy qaydnomasidan joy olgan bo‘lsa-da, uning hisobida haligacha Jahon chempionatlaridagi 1 daqiqalik o‘yin vaqti ham mavjud emas.

Ikki xil mundial, ikki xil sabab

Arauxoning zaxirada qolib ketgani tarixiga nazar tashlasak, vaziyat ikki xil ekanini ko‘ramiz:

Musobaqa

Futbolchining holati

Zaxirada qolish sababi

JCH-2022 (Qatar)

Jarohatlangan edi

Safga qaytishga ulgurmadi

JCH-2026 (Shimoliy Amerika)

Mutlaqo sog‘lom edi

Murabbiylar shtabining qarori

2022 yilda Qatardagi omadsizlikni tushunish mumkin edi — o‘shanda u terma jamoa lageriga jarohat bilan kelgan va tavakkal qilmaslik uchun maydonga tushirilmagandi.

Biroq 2026 yilgi Jahon chempionatidagi holat ko‘pchilik muxlislarni hayratda qoldirdi. Futbolchi musobaqaga jismonan ideal va sog‘lom holatda yetib keldi. U barcha uchrashuvlar qaydnomasiga kiritildi, ammo bosh murabbiy Marselo Belsa negadir uni biror marta ham maydonga tushirmadi.

Klubdagi dahshatli forma va terma jamoadagi soya

Murabbiyning bu qarori yanada g‘alati tuyulishiga futbolchining klubidagi faoliyati sabab bo‘lmoqda. Arauxo zaxira o‘yinchisi emas, balki o‘z jamoasining haqiqiy ustuni hisoblanadi.

Ma’lumot uchun: O‘tgan mavsumda Ronald Arauxo «Barselona» tarkibida naqd 38 ta uchrashuvda maydonga tushdi va markaziy himoyachi bo‘lishiga qaramay, raqiblar darvozasini 4 bor ishg‘ol qilishga ham ulgurdi.

Urugvay uchun alamli yakun

Marselo Belsaning bu taktik tavakkali o‘zini oqlamadi shekilli. Musobaqada Arauxoning xizmatlaridan foydalanmagan Urugvay terma jamoasi bu galgi mundialda pley-off bosqichiga yo‘llanma ololmadi va muxlislarini xafa qilgan holda, guruh bosqichidayoq uyga ravona bo‘ldi.

Dunyo darajasidagi himoyachini sog‘lom bo‘la turib o‘ynatmaslik — Belsaning eng katta xatosimidi? Bu savol hali uzoq vaqt urugvaylik muxlislar o‘rtasida muhokama qilinishi aniq.

BarcelonaUruguayRonald AraujoMarcelo Bielsa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ivan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladiIvan Perishich Ganaga qarshi hayot-mamot jangi oldidan portladiBugun, 20:37Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Semenyo: «Xorvatiyaga qarshi 90 daqiqa birgalikda himoyalanishimiz kerak»Bugun, 20:30Senegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiSenegalning Iroq ustidan g‘alabasi fotograf hikoyasi bilan yodda qoldiBugun, 19:39Toshkentda O‘zbekiston va DR Kongo o‘yini katta ekranlarda namoyish etiladiToshkentda O‘zbekiston va DR Kongo o‘yini katta ekranlarda namoyish etiladiBugun, 19:37Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»Jeymi Karrager: «Ispaniya endi men uchun asosiy favorit emas»Bugun, 19:10JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Norvegiya - Fransiya 1:4 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 19:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi