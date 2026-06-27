Yer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadi

·29·Texno
Yer ostida yashirin energetika: AQSHda atom reaktorlarini 1,6 km chuqurlikka joylashtirishadi

Energetika sohasida inqilobiy yondashuvlarni taklif etayotgan Amerikaning Deep Fission kompaniyasi oʻzining noyob loyihasi — yer osti atom reaktorlari uchun yirik buyurtmalar portfelini shakllantira boshladi. Kompaniya eʼlon qilgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, potentsial mijozlar bilan imzolangan niyatnomalar paketi 18,5 GW quvvatga teng talabni shakllantirgan. Bu texnologiya anʼanaviy atom elektr stansiyalaridan tubdan farq qilib, xavfsizlik va ixchamlik masalasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Deep Fission tomonidan ishlab chiqilgan Gravity Nuclear Reactor loyihasi ixcham suv-suvli reaktorni taxminan 1,6 kilometr chuqurlikdagi vertikal quduqqa tushirishni nazarda tutadi. Bu chuqurlik hatto eng chuqur metropoliten liniyalaridan ham bir necha barobar pastroqdir. ixbt.com nashrining xabar berishicha, bunday joylashuv stansiya egallaydigan yer maydonini keskin qisqartirishga va obʼektning tashqi taʼsirlardan himoyasini maksimal darajaga koʻtarishga xizmat qiladi.

Sunʼiy intelekt va sanoat ehtiyojlari

Hozircha imzolangan hujjatlar qatʼiy shartnoma hisoblanmaydi, biroq ular bozordagi ulkan qiziqishdan dalolat beradi. Potentsial mijozlar orasida yirik maʼlumotlar markazlari (data-centrlar) operatorlari, sanoat korxonalari va industrial parklar ishlab chiquvchilari bor. Ayniqsa, NVIDIA va Google kabi gigantlar tomonidan rivojlantirilayotgan sunʼiy intellekt texnologiyalari hamda bulutli xizmatlarning oʻsishi elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyojni misli koʻrilmagan darajada oshirib yubordi.

Kompaniyaning taʼkidlashicha, yer osti reaktorlari anʼanaviy kichik modulli reaktorlarga (SMR) qaraganda ancha xavfsizroq. Chunki 1,6 kilometrlik tuproq va qoya qatlami tabiiy himoya toʻsigʻi vazifasini oʻtaydi. Bu esa aholi punktlariga yaqin hududlarda ham energiya manbalarini xavfsiz joylashtirish imkonini berishi mumkin.

Sinov jarayonlari va kelajak rejalari

Hozirda Deep Fission AQSH Energetika vazirligining Reactor Pilot Program dasturi doirasida Kanzas shtatidagi Great Plains Industrial Park hududida ilk namoyish loyihasini amalga oshirmoqda. Mutaxassislar allaqachon 1,8 kilometr chuqurlikdagi tadqiqot qudugʻini burgʻulashga muvaffaq boʻlishdi. Ushbu jarayonda olingan maʼlumotlar tajriba reaktori oʻrnatiladigan toʻliq oʻlchamli shaxtani tayyorlash uchun asos boʻlib xizmat qiladi.

Loyiha istiqbolli koʻrinsa-da, uni tijoriy maqsadlarda qoʻllashga hali vaqt bor. Kompaniya 2027-yilning birinchi yarmida AQSH Yadroviy tartibga solish komissiyasiga (NRC) litsenziya olish uchun ariza topshirishni rejalashtirgan. Faqat barcha sinovlar muvaffaqiyatli oʻtgach va rasmiy ruxsatnomalar olingachgina, dastlabki tijoriy stansiyalar qurilishi boshlanadi.

Oʻzbekiston kabi energetika tanqisligi mavjud va atom energetikasini rivojlantirishni maqsad qilgan davlatlar uchun bunday innovatsion yechimlar kelajakda qiziqarli boʻlishi mumkin. Yer osti reaktorlari nafaqat xavfsizlik, balki seysmik barqarorlik nuqtai nazaridan ham oʻrganilishi lozim boʻlgan yoʻnalishdir. Hozircha esa dunyo hamjamiyati AQSHdagi ushbu tajribaviy burgʻulash ishlarining natijalarini kutmoqda.

Deep FissionAtom EnergetikasiInnovatsiyaAQSHTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiBugun, 20:58SpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davrSpaceX oʻzining Starpipe gaz quvurini quradi: Starbase logistikasida yangi davrBugun, 19:51CATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinCATL akkumulyatorlar savdosida inqilob qildi: Endi mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish mumkinBugun, 19:28Sogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiSogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiBugun, 19:20Apple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiApple kutilmagan qarorga keldi: iPhone 18 smartfonlari 9 GB tezkor xotira bilan chiqadiBugun, 18:56Toshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaToshkentda ROBOTIS gumanoid robotlar zavodini qurmoqdaBugun, 18:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi