Koinot nurlanishiga chidamli: BAE Systems yangi Endura SoC protsessorini sinovdan oʻtkazdi

·27·Texno
Koinot nurlanishiga chidamli: BAE Systems yangi Endura SoC protsessorini sinovdan oʻtkazdi

Koinotni oʻzlashtirish va sunʼiy yoʻldoshlar texnologiyasida eng katta toʻsiqlardan biri — bu ochiq fazodagi kuchli radiatsiya hisoblanadi. BAE Systems kompaniyasi ushbu muammoni hal qilish yoʻlida muhim qadam tashlab, kosmik kemalar va sunʼiy yoʻldoshlar uchun moʻljallangan yangi Endura System-on-Chip (SoC) protsessorining sinovlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu mikrosxema nafaqat tabiiy koinot nurlanishiga, balki uzoq muddatli missiyalar davomida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan oʻta yuqori darajadagi radiatsiyaga ham bardosh bera oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koinot elektronikasi uchun asosiy xavf shundaki, doimiy nurlanish mikrosxemalar ishida xatoliklarni keltirib chiqarishi, xotirani shikastlashi va hatto protsessorlarni butunlay ishdan chiqarishi mumkin. Shu sababli, sayyoralararo stansiyalar va harbiy kosmik apparatlar uchun maxsus radiatsiyaga chidamli tizimlar ishlab chiqiladi. BAE Systems tomonidan taqdim etilgan yangi protsessor aynan mana shunday ekstremal sharoitlarda barqaror ishlash uchun yaratilgan.

Texnologik xususiyatlar va ishlab chiqarish

Endura SoC protsessori kompaniyaning xususiy RH45 texnologiyasi asosida, 45 nanometrli texnik jarayon yordamida tayyorlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ishlab chiqarish AQSHning Nyu-York shtatidagi GlobalFoundries korxonasida yoʻlga qoʻyilgan. Mikrosxemani yaratishda silicon-on-insulator (SOI) texnologiyasidan foydalanilgani uning radiatsiyaga chidamliligini bir necha barobar oshiradi. Bu esa kosmik va mudofaa texnikasi uchun zarur boʻlgan butlovchi qismlarni toʻliq AQSH hududida ishlab chiqarish imkonini beradi.

Yangi protsessor oʻz ichiga quyidagi muhim elementlarni birlashtiradi:

  • Markaziy hisoblash yadrosi va tarmoq interfeyslari;
  • Xavfsiz yuklanish tizimi (secure boot);
  • Birinchi va ikkinchi darajali kesh-xotira;
  • Dasturlanadigan FPGA mantiqiy bloklari.
Aynan FPGA bloklarining mavjudligi protsessorni alohida missiya vazifalariga moslab qayta sozlash imkonini beradi. Bu esa chipni almashtirmasdan turib, maʼlumotlarni qayta ishlash tezligini oshirish va yangi funksiyalarni joriy etishga xizmat qiladi.

Koinot missiyalarining yangi davri

Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, RH45 texnologiyasi nafaqat ushbu SoC, balki boshqa kosmik hisoblash tizimlari, jumladan, bir platalik kompyuterlar va sunʼiy yoʻldoshlar uchun ixtisoslashgan elektronika yaratish uchun ham mos keladi. BAE Systems ushbu ishlanma kompaniyaning keyingi avlod kosmik platformalari uchun poydevor boʻlishiga ishonch bildirmoqda.

Yangi protsessorlar ham oʻta masʼuliyatli "A" klassidagi missiyalarda, ham arzonroq boʻlgan "C" va "D" klassidagi apparatlarda qoʻllaniladi. Hozirda kompaniya yangi protsessor uchun dasturiy taʼminot ishlab chiqish toʻplamlariga buyurtmalar qabul qilishni boshlagan. Seriyali ishlab chiqarish esa BAE Systems kompaniyasining Virjiniya shtatidagi Manassas zavodida amalga oshiriladi. Mazkur zavod AQSH Mudofaa vazirligi tomonidan ishonchli mikroelektronika ishlab chiqaruvchisi sifatida sertifikatlangan.

BAE SystemsKoinotProtsessorTexnologiyaRadiatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaIlon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaKecha, 23:51Sunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiSunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiKecha, 23:24Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Samsung Galaxy M47: 6000 mAs akkumulyator va 6 yillik yangilanishga ega yangi «monstr»Kecha, 22:22Apple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiApple Vision Pro loyihasi rahbari OpenAI jamoasiga oʻtib ketdiKecha, 21:55Smartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqdaSmartfonlar quvvatida inqilob: Honor 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorlar ustida ishlamoqdaKecha, 21:54Kosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKosmik dvigatellar uchun inqilob: 2400 darajaga chidamli yangi qotishma yaratildiKecha, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi