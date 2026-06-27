NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi

·34·Texno
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi

NASAning Perseverance marsaxodi Qizil sayyora tarixidagi eng muhim kashfiyotlardan birini amalga oshirdi. Science Advances jurnalida eʼlon qilingan yangi tadqiqotga koʻra, olimlar Jezero krateridagi qadimiy koʻl va daryo tizimi oʻrnida murakkab organik birikmalar mavjudligini tasdiqlashdi. Bu topilma Marsda qachonlardir hayot uchun qulay sharoitlar boʻlgani haqidagi nazariyalarni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap makromolekulyar uglerod (MMC) — koʻplab oʻzaro bogʻlangan uglerod atomlaridan tashkil topgan murakkab tuzilmalar haqida bormoqda. Yerda bunday birikmalar koʻpincha qadimiy biologik faollikning qoldiqlarini oʻz ichiga olgan jinslarda uchraydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu makromolekulyar uglerodning bevosita Mars yuzasida aniqlangan ilk holati boʻlib, Jezero kraterini oʻrganish davomidagi eng ishonchli dalil hisoblanadi.

"Leopard dogʻlari" va kimyoviy jarayonlar

Namunalarni oʻrganish davomida olimlarning eʼtiborini "leopard dogʻlari" deb ataluvchi gʻalati tuzilmalar tortdi. Diametri 0,25 dan 1,2 millimetrgacha boʻlgan bu doirasimon shakllar qadimda suv va minerallar oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir natijasida yuzaga kelgan boʻlishi mumkin. Perseverance bortidagi SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) qurilmasi yordamida oʻtkazilgan tahlillar ushbu hududlarda murakkab uglerod tuzilmalarining aniq spektral belgilarini koʻrsatdi.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, organik moddalar jinslar ichida tasodifiy ravishda tarqalmagan. Masalan, Apollo Temple namunalarida uglerod karbonat va sulfat minerallari bilan chambarchas bogʻlangan boʻlsa, Walhalla Glades namunalarida u birlamchi silikat matritsasida saqlanib qolgan. Bu esa organik moddalarning shakllanishi va saqlanishi turli geologik jarayonlar bilan bogʻliqligini anglatadi.

Eng hayratlanarli jihati shundaki, bu organik birikmalar jinsning deyarli eng ustki qatlamida — tashqi muhitdan atigi bir necha mikrometr masofada saqlanib qolgan. Marsning hozirgi yuzasi kuchli radiatsiya va oksidlovchi moddalar taʼsirida boʻlib, ular odatda organikani tezda parchalab tashlaydi. Olimlarning taxminicha, bu birikmalar yo oʻta chidamli, yoki atrofdagi minerallar ularni milliard yillar davomida himoya qilib kelgan.

Kashfiyotning kelajagi va Mars Sample Return missiyasi

Shuni taʼkidlash joizki, makromolekulyar uglerodning topilishi Marsda oʻz-oʻzidan hayot borligini anglatmaydi. Bunday birikmalar biologik jarayonlardan tashqari, gidrotermal reaksiyalar yoki kosmik chang va meteoritlar orqali ham paydo boʻlishi mumkin. Shunga qaramay, Perseverance topgan dalillar Curiosity marsaxodi tomonidan 3200 kilometr uzoqlikda topilgan namunalardan koʻra ancha mukammalroq va tabiiy holatda saqlangan.

Ushbu topilmaning kelib chiqishini uzil-kesil aniqlash uchun namunalarni Yerga olib kelish va ularni eng zamonaviy laboratoriya uskunalarida tekshirish lozim. Biroq, NASAning Mars Sample Return (namunalarni Yerga qaytarish) dasturi hozirda xavf ostida qolmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump maʼmuriyati ushbu missiyani moliyalashtirishni amalda toʻxtatdi, bu esa insoniyatning Marsda hayot boʻlgani haqidagi savolga javob topishini uzoq yillarga kechiktirishi mumkin.

MarsNASAPerseveranceKosmosFan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiKaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiBugun, 04:27Yaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdiYaponiya olimlari oddiy quyosh nurini ultrabinafsha nurlanishga aylantirish yoʻlini topdiBugun, 03:57OnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladiOnePlus N6: 8000 mA/soat sigʻimli akkumulyator va AMOLED ekranli yangi smartfon taqdim etiladiBugun, 03:27Sugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandiSugʻurta texnologiyalari bozorida janjal: Corgi startapi ochiq kodli dasturni oʻgʻirlashda ayblandiBugun, 03:26AQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldiAQSH hukumati OpenAI kompaniyasining eng kuchli GPT-5.6 modelini nazoratga oldiBugun, 02:51Sunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiSunʼiy intellekt xavfi: Dasturchilar texnologiya sohasidagi eng barqaror kasb boʻlib chiqdiBugun, 02:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor