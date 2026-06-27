3 milliard yillik sir ochildi: Yerning eng qadimgi krateri aniqlandi

·0·Dunyo
3 milliard yillik sir ochildi: Yerning eng qadimgi krateri aniqlandi

Geologlar Yer yuzidagi eng qadimgi meteorit kraterining yoshini aniqlab, uni rasman tasdiqladi. Gap G‘arbiy Avstraliyadagi Shimoliy qutb gumbazi (North Pole Dome) hududida joylashgan qadimiy zarba krateri haqida bormoqda. Mazkur tadqiqot natijalari Geology ilmiy jurnalida e’lon qilindi.

Kyortin universiteti olimi Kristofer Kirklend boshchiligidagi tadqiqotchilar jamoasi hisob-kitoblariga ko‘ra, ulkan meteorit mazkur hududga taxminan 3,02 milliard yil avval kelib urilgan. Agar ushbu natija to‘liq tasdiqlansa, mazkur tuzilma yoshi aniq belgilangan yagona meteorit krateri sifatida tarixga kiradi.

Olimlarning ta’kidlashicha, hududda aniqlangan asosiy dalillardan biri — zarba konuslari hisoblanadi. Bu kabi tuzilmalar faqat juda katta samoviy jismlar ulkan tezlikda Yerga kelib urilganda hosil bo‘ladigan yuqori bosim ta’sirida tog‘ jinslarida shakllanadi. Ular Pilbara hududida, Yerning 3 milliard yildan ortiq yoshga ega jinslari saqlangan noyob joylardan birida topilgan.

Biroq uzoq yillar davomida ushbu zarbaning aniq qachon sodir bo‘lgani olimlar o‘rtasida bahsli masala bo‘lib kelgan. Chunki formatsiyadagi bazalt jinslarining yoshi bevosita aniqlanmagan, turli ilmiy guruhlar tomonidan berilgan baholar o‘rtasida esa qariyb uch milliard yillik farq mavjud edi.

Bu muammoga oydinlik kiritish uchun tadqiqotchilar jinslar tarkibidagi sirkon, apatit, kalsit va muskovit minerallarini chuqur tahlil qildi. Ayniqsa, sirkon kristallari muhim ma’lumot berdi. Ularda ham 3,4 milliard yildan ortiq yoshga ega qadimgi kristallar, ham meteorit zarbasi vaqtida tez sovish natijasida hosil bo‘lgan yoshroq «skeletsimon» donalar aniqlangan.

Eng yaxshi saqlangan ushbu sirkonlar taxminan 3024 ± 7 million yil yoshni ko‘rsatgan. Shu bilan birga, gidrotermal jarayonlar natijasida hosil bo‘lgan apatit minerali ham qariyb 3019 million yillik yoshni tasdiqlagan. Ikki mustaqil mineral tahlilining bir xil natija berishi aynan shu davrda meteorit Yerga kelib urilganining eng kuchli ilmiy dalili sifatida baholanmoqda.

Olimlar yana bir muhim isbot sifatida kvars tomiridagi slyudani ham o‘rgandi. Uning yoshi 1655 ± 27 million yil ekani aniqlangan. Bu esa zarba konuslari undan ancha oldin paydo bo‘lganini ko‘rsatadi va kraterning yoshi 2,7 milliard yildan kam degan ayrim taxminlarni rad etadi.

Tadqiqot mualliflari xulosa qilishicha, Miralga tuzilmasi nomi bilan ham tanilgan Shimoliy qutb gumbazi hozircha arxey eoniga mansub yagona ishonchli tasdiqlangan meteorit krateri bo‘lib qolmoqda. Olimlar fikricha, qadimda Yerga juda ko‘p meteoritlar qulagan bo‘lsa-da, ularning aksariyat izlari millionlab yillar davomida tektonik jarayonlar va eroziya ta’sirida butunlay yo‘qolib ketgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar paxtaqanddan ham yengil ulkan sayyoralarni aniqladiOlimlar paxtaqanddan ham yengil ulkan sayyoralarni aniqladiBugun, 20:03Uy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdiUy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdiBugun, 20:01Sun’iy intellekt 2000 yillik kuyib ketgan qo‘lyozmani o‘qishga muvaffaq bo‘ldiSun’iy intellekt 2000 yillik kuyib ketgan qo‘lyozmani o‘qishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 19:59Bir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiBir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiBugun, 19:58Chemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandiChemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandiBugun, 19:29Tanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanTanzaniyadagi sirli ko‘l: Qushlar toshga aylanadigan maskanBugun, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi