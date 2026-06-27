Bektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladi

·20·Jamiyat
Bektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladi

Bektemir tumanida 29 iyun kuni soat 09:00 dan 30 iyun soat 09:00 gacha ayrim hududlarda ichimlik suvi ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi.

Cheklov Ohangaron shossesi bo‘ylab ko‘prik qurilishi doirasida suv quvurlarini boshqa joyga ko‘chirish ishlari bilan bog‘liq.

Suv ta’minoti quyidagi mahallalarda vaqtincha bo‘lmaydi:

• Mirishkor
• Rohat
• Zilola
• Chashma
• Iqbol
• Majnuntol
• Abay
• Gulbog‘
• Bektemir
• Husayn Boyqaro
• Oltintopgan
• Iyk ota
• Musaffo
• Sohil
• Nurli yo‘l
• Ustozlar

«Toshkent shahar suv ta’minoti» aksiyadorlik jamiyati aholiga oldindan zarur miqdorda ichimlik suvi zaxira qilib qo‘yishni tavsiya etdi.

BektemirToshkentIchimlik suviOhangaron shossesiToshkent shahar suv ta’minotiMirishkor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiBuxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiBugun, 19:42Jizzaxda qo‘shnisining farzandini urgan ayol yuzasidan tekshiruv boshlandiJizzaxda qo‘shnisining farzandini urgan ayol yuzasidan tekshiruv boshlandiBugun, 19:18Afg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildiAfg‘onistondagi kuchli zilzila O‘zbekistonning 12 hududida sezildiBugun, 19:13Termizda ona va bolalar hayotiga xavf solgan haydovchi jazolandiTermizda ona va bolalar hayotiga xavf solgan haydovchi jazolandiBugun, 19:12Navoiydagi dahshat: 6 oylik bolasining yig‘isiga chidolmagan erkak og‘ziga paypoq tiqib o‘dirib qo‘ydi!Navoiydagi dahshat: 6 oylik bolasining yig‘isiga chidolmagan erkak og‘ziga paypoq tiqib o‘dirib qo‘ydi!Bugun, 17:40Barcha burjlar uchun haftalik xabar: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarBarcha burjlar uchun haftalik xabar: Pul, o‘z-o‘zini qadrlash va yangi imkoniyatlarBugun, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi