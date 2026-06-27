Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqda

·22·O‘zbekiston
Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqda

Andijon shahrida oqova suv tarmoqlarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari davom etmoqda. Loyiha «Sarvontepa», «Forobiy», «Mustaqillikning 21 yilligi», «Hamdo‘stlik» va «Uzumzor» mahallalarida amalga oshirilmoqda, deb xabar beradi Nuz.uz.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig‘i asosida ushbu hududlardagi kanalizatsiya infratuzilmasi to‘liq yangilanmoqda. Yangi muhandislik tarmoqlari 6 mingdan ortiq xonadonga xizmat ko‘rsatadi. Ularda qariyb 31 ming kishi istiqomat qiladi.

Loyiha yakunlangach, yana 10 ming nafar aholining uy-joylarini yangi kanalizatsiya tizimiga ulash rejalashtirilgan. Shu tariqa, qamrov bosqichma-bosqich kengaytiriladi.

Avvalroq Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Andijonga ish safari chog‘ida aholi murojaatlari bilan tanishgan edi. O‘shanda kanalizatsiya tarmoqlarini kapital ta’mirlash, shuningdek, muhandislik kommunikatsiyalari o‘tkazilayotgan yo‘llarni ham tiklash zarurligiga e’tibor qaratilgan.

Tashrif yakunlari bo‘yicha tegishli ma’lumotlar davlat rahbariga kiritilgan. Shundan so‘ng hududdagi kanalizatsiya tizimini yangilash ishlari jadallashtirilgan.

AndijonShavkat MirziyoyevSaida MirziyoyevaKanalizatsiyaSarvontepaUzumzor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdiO‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdiKecha, 23:50O‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiO‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiKecha, 20:12O‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiO‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiKecha, 19:27Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiToshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiKecha, 19:00O‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinO‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinKecha, 16:22O‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiO‘zbekistonda liftlar xavfsizligini baholash tartibi yangilandiKecha, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi