iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Apple kompaniyasi oʻzining boʻlajak smartfonlari, xususan, iPhone 18 Pro modelida dizayn va texnologik imkoniyatlar borasida jiddiy oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilmaning kamera bloki sezilarli darajada kattalashadi va korpusdan chiqib turuvchi qismi qalinlashadi. Bu oʻzgarish shunchaki tashqi koʻrinish uchun emas, balki mobil suratkashlikda yangi davrni boshlab beruvchi texnologik yangilanish bilan bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining taʼminot zanjirlaridagi manbalariga tayanib xabar berishicha, iPhone 18 Pro kamerasining qalinligi hozirgi avlodga nisbatan qariyb 2 millimetrga ortadi. Bunday oʻsishning asosiy sababi — asosiy modulda oʻzgaruvchan diafragma (variable aperture) tizimining joriy etilishidir. Hozirgi iPhone modellarida f/1.78 koʻrsatkichli oʻzgarmas diafragma qoʻllanilsa, yangi tizim obʼyektiv teshigini suratga olish sharoitiga qarab mexanik ravishda oʻzgartirish imkonini beradi.
Mobil suratkashlikda yangi imkoniyatlarOʻzgaruvchan diafragma texnologiyasi foydalanuvchilarga tasvir ustidan koʻproq nazorat oʻrnatish imkonini beradi. Masalan, yorugʻlik haddan tashqari koʻp boʻlgan sharoitda diafragma "yopilib", tasvirning aniqligini (rezkost) oshiradi. Aksincha, qorongʻi muhitda u maksimal darajada ochilib, sensorga koʻproq yorugʻlik tushishini taʼminlaydi. Bu esa tungi suratlarning sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Bundan tashqari, Apple yangi smartfonlarda 1/1.12 dyuymli yirik 48 megapikselli sensordan foydalanishni rejalashtirmoqda. Sensor hajmining kattalashishi ham kamera modulining korpus ichida koʻproq joy egallashiga sabab boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, yangi kamera tizimini ishlab chiqarish xarajatlari hozirgi yechimlardan taxminan 50 foizga qimmatroqqa tushadi, bu esa qurilmaning yakuniy narxiga ham taʼsir qilishi mumkin.
iPhone 18 Pro seriyasidagi ushbu yangilik uni nafaqat vizual jihatdan, balki professional suratga olish imkoniyatlari boʻyicha ham bozordagi raqobatchilaridan ajratib turuvchi asosiy jihatga aylanadi. Maʼlumotlarga koʻra, Samsung Display va LG Display kompaniyalari allaqachon Appleʼning 2026-yilda chiqariladigan qurilmalari uchun OLED-displeylarni ommaviy ishlab chiqarishni boshlab yuborgan.
Shu bilan birga, texnologik insayderlar Apple kompaniyasining boshqa rejalari haqida ham maʼlumot boʻlishdi. Xususan, Fix Focus Digital manbasi Apple hozircha buklama iPhone ustidagi ishlarni toʻxtatganini, biroq yangi iPhone SE 4 modeli ustida faol ish olib borilayotganini tasdiqladi. iPhone 18 Pro esa kompaniyaning yaqin yillardagi eng asosiy texnologik flagmani boʻlishi kutilmoqda.
…