iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi

·112·Texno
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi

Apple kompaniyasi oʻzining boʻlajak smartfonlari, xususan, iPhone 18 Pro modelida dizayn va texnologik imkoniyatlar borasida jiddiy oʻzgarishlarga tayyorgarlik koʻrmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilmaning kamera bloki sezilarli darajada kattalashadi va korpusdan chiqib turuvchi qismi qalinlashadi. Bu oʻzgarish shunchaki tashqi koʻrinish uchun emas, balki mobil suratkashlikda yangi davrni boshlab beruvchi texnologik yangilanish bilan bogʻliq. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining taʼminot zanjirlaridagi manbalariga tayanib xabar berishicha, iPhone 18 Pro kamerasining qalinligi hozirgi avlodga nisbatan qariyb 2 millimetrga ortadi. Bunday oʻsishning asosiy sababi — asosiy modulda oʻzgaruvchan diafragma (variable aperture) tizimining joriy etilishidir. Hozirgi iPhone modellarida f/1.78 koʻrsatkichli oʻzgarmas diafragma qoʻllanilsa, yangi tizim obʼyektiv teshigini suratga olish sharoitiga qarab mexanik ravishda oʻzgartirish imkonini beradi.

Mobil suratkashlikda yangi imkoniyatlar

Oʻzgaruvchan diafragma texnologiyasi foydalanuvchilarga tasvir ustidan koʻproq nazorat oʻrnatish imkonini beradi. Masalan, yorugʻlik haddan tashqari koʻp boʻlgan sharoitda diafragma "yopilib", tasvirning aniqligini (rezkost) oshiradi. Aksincha, qorongʻi muhitda u maksimal darajada ochilib, sensorga koʻproq yorugʻlik tushishini taʼminlaydi. Bu esa tungi suratlarning sifatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Bundan tashqari, Apple yangi smartfonlarda 1/1.12 dyuymli yirik 48 megapikselli sensordan foydalanishni rejalashtirmoqda. Sensor hajmining kattalashishi ham kamera modulining korpus ichida koʻproq joy egallashiga sabab boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, yangi kamera tizimini ishlab chiqarish xarajatlari hozirgi yechimlardan taxminan 50 foizga qimmatroqqa tushadi, bu esa qurilmaning yakuniy narxiga ham taʼsir qilishi mumkin.

iPhone 18 Pro seriyasidagi ushbu yangilik uni nafaqat vizual jihatdan, balki professional suratga olish imkoniyatlari boʻyicha ham bozordagi raqobatchilaridan ajratib turuvchi asosiy jihatga aylanadi. Maʼlumotlarga koʻra, Samsung Display va LG Display kompaniyalari allaqachon Appleʼning 2026-yilda chiqariladigan qurilmalari uchun OLED-displeylarni ommaviy ishlab chiqarishni boshlab yuborgan.

Shu bilan birga, texnologik insayderlar Apple kompaniyasining boshqa rejalari haqida ham maʼlumot boʻlishdi. Xususan, Fix Focus Digital manbasi Apple hozircha buklama iPhone ustidagi ishlarni toʻxtatganini, biroq yangi iPhone SE 4 modeli ustida faol ish olib borilayotganini tasdiqladi. iPhone 18 Pro esa kompaniyaning yaqin yillardagi eng asosiy texnologik flagmani boʻlishi kutilmoqda.

AppleiPhone 18 ProTexnologiyaSmartfonKamera
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiIberia aviakompaniyasi samolyotlarida Starlink tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet ishga tushdiBugun, 11:21SpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqdaSpaceX Floridada Starship uchun yangi Mechazilla qurilmasini tayyorlamoqdaBugun, 10:57Smartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaSmartfonlar bozorida inqilob: 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega qurilma kutilmoqdaBugun, 09:29Airbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqibAirbus yangi A220-500 modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda: Boeing 737 MAX 8 ga munosib raqibBugun, 06:21AQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiAQSH va Yevropa oʻrtasida mikrosxemalar urushi: Niderlandiya Vashingtonga qarshi chiqdiBugun, 05:27Elon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiElon Musk trillioner maqomini yoʻqotdi: SpaceX aksiyalari milliarderga pastlik qildiBugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi