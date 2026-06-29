Machenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdi
Zamonaviy texnologiyalar olamida ixchamlik va yuqori unumdorlik uygʻunligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Machenike kompaniyasi oʻzining yangilangan GTR Mini PC qurilmasini namoyish etdi. Ushbu mitti kompyuter nafaqat kundalik ishlar, balki resurs talab qiluvchi zamonaviy oʻyinlarni ham bemalol ishga tushirish imkoniyatiga ega ekanligi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning narxi va imkoniyatlari oʻrtasidagi muvozanatdir. Xitoy bozorida taxminan 690 AQSH dollari (4 699 yuan) atrofida baholanayotgan qurilma, oʻzining kichik hajmiga qaramay, Cyberpunk 2077 kabi "ogʻir" oʻyinlarni ham oʻrta sozlamalarda oʻynash imkonini beradi. Bu esa uni ham ofis xodimlari, ham byudjetli oʻyin ishqibozlari uchun jozibador tanlovga aylantiradi.
Qurilmaning texnik asosi AMD Ryzen 7 255H protsessoriga qurilgan. Ushbu chip 8 ta yadro va 16 ta oqimga ega boʻlib, maksimal chastotasi 4,9 GGs gacha yetadi. Kesh xotirasi 24 MBni tashkil etadi. Grafika masalasiga kelsak, tizimga oʻrnatilgan Radeon 780M video yadrosi javob beradi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu grafik protsessor GTA V, Forza Horizon 5, Genshin Impact va Fortnite kabi mashhur oʻyinlarda barqaror kadrlar chastotasini taʼminlaydi.
Ixcham dizayn va kuchli sovutish tizimiMachenike GTR Mini PC korpusi atigi 0,74 litr hajmni egallaydi. Uning oʻlchamlari 128 x 128 x 45,1 mm boʻlib, ogʻirligi 650 gramm atrofida. Bunday oʻlchamlar kompyuterni monitor orqasiga yashirish yoki sumkada olib yurish uchun juda qulay. Oʻzbekiston bozoridagi yirik tizimli bloklar bilan solishtirganda, ushbu gadjet joyni tejash borasida katta ustunlikka ega.
Kichik korpus ichidagi issiqlikni samarali chiqarib yuborish uchun MER 1.0 sovutish tizimi oʻrnatilgan. U bitta ventilyator va ikkita issiqlik oʻtkazuvchi trubkadan iborat. Tizim 65 W quvvatda barqaror ishlashga moʻljallangan boʻlib, qisqa muddatli yuklamalarda 70 Wgacha quvvatni koʻtara oladi. Bu esa uzoq vaqt davomida oʻyin oʻynaganda ham qurilmaning qizib ketishining oldini oladi.
Xotira va kengaytirish imkoniyatlari ham foydalanuvchilarni xursand qiladi. Qurilma 16 GB DDR5 operativ xotira va 1 TB hajmli PCIe 4.0 SSD bilan jihozlangan. Eng muhimi, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga kelajakda kompyuterni modernizatsiya qilish imkonini qoldirgan. Xususan, ikki kanalli xotira slotlari va qoʻshimcha M.2 sloti orqali xotira hajmini yanada oshirish mumkin.
Interfeyslar va ulanish imkoniyatlariKichik hajmiga qaramay, Machenike GTR Mini PC barcha zarur portlar bilan taʼminlangan. Bu esa uni har qanday zamonaviy ish joyiga moslashtirish imkonini beradi:
- USB4 va bir nechta standart USB portlari;
- HDMI 2.0 va DisplayPort 1.4 video chiqishlari;
- 2,5-gigabitli Ethernet porti;
- Audio razʼyomlar.
…