Machenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdi

·33·Texno
Machenike kompaniyasi Cyberpunk 2077 oʻyinini qoʻllab-quvvatlaydigan arzon mini-PKni taqdim etdi

Zamonaviy texnologiyalar olamida ixchamlik va yuqori unumdorlik uygʻunligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Machenike kompaniyasi oʻzining yangilangan GTR Mini PC qurilmasini namoyish etdi. Ushbu mitti kompyuter nafaqat kundalik ishlar, balki resurs talab qiluvchi zamonaviy oʻyinlarni ham bemalol ishga tushirish imkoniyatiga ega ekanligi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning narxi va imkoniyatlari oʻrtasidagi muvozanatdir. Xitoy bozorida taxminan 690 AQSH dollari (4 699 yuan) atrofida baholanayotgan qurilma, oʻzining kichik hajmiga qaramay, Cyberpunk 2077 kabi "ogʻir" oʻyinlarni ham oʻrta sozlamalarda oʻynash imkonini beradi. Bu esa uni ham ofis xodimlari, ham byudjetli oʻyin ishqibozlari uchun jozibador tanlovga aylantiradi.

Qurilmaning texnik asosi AMD Ryzen 7 255H protsessoriga qurilgan. Ushbu chip 8 ta yadro va 16 ta oqimga ega boʻlib, maksimal chastotasi 4,9 GGs gacha yetadi. Kesh xotirasi 24 MBni tashkil etadi. Grafika masalasiga kelsak, tizimga oʻrnatilgan Radeon 780M video yadrosi javob beradi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu grafik protsessor GTA V, Forza Horizon 5, Genshin Impact va Fortnite kabi mashhur oʻyinlarda barqaror kadrlar chastotasini taʼminlaydi.

Ixcham dizayn va kuchli sovutish tizimi

Machenike GTR Mini PC korpusi atigi 0,74 litr hajmni egallaydi. Uning oʻlchamlari 128 x 128 x 45,1 mm boʻlib, ogʻirligi 650 gramm atrofida. Bunday oʻlchamlar kompyuterni monitor orqasiga yashirish yoki sumkada olib yurish uchun juda qulay. Oʻzbekiston bozoridagi yirik tizimli bloklar bilan solishtirganda, ushbu gadjet joyni tejash borasida katta ustunlikka ega.

Kichik korpus ichidagi issiqlikni samarali chiqarib yuborish uchun MER 1.0 sovutish tizimi oʻrnatilgan. U bitta ventilyator va ikkita issiqlik oʻtkazuvchi trubkadan iborat. Tizim 65 W quvvatda barqaror ishlashga moʻljallangan boʻlib, qisqa muddatli yuklamalarda 70 Wgacha quvvatni koʻtara oladi. Bu esa uzoq vaqt davomida oʻyin oʻynaganda ham qurilmaning qizib ketishining oldini oladi.

Xotira va kengaytirish imkoniyatlari ham foydalanuvchilarni xursand qiladi. Qurilma 16 GB DDR5 operativ xotira va 1 TB hajmli PCIe 4.0 SSD bilan jihozlangan. Eng muhimi, ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga kelajakda kompyuterni modernizatsiya qilish imkonini qoldirgan. Xususan, ikki kanalli xotira slotlari va qoʻshimcha M.2 sloti orqali xotira hajmini yanada oshirish mumkin.

Interfeyslar va ulanish imkoniyatlari

Kichik hajmiga qaramay, Machenike GTR Mini PC barcha zarur portlar bilan taʼminlangan. Bu esa uni har qanday zamonaviy ish joyiga moslashtirish imkonini beradi:

  • USB4 va bir nechta standart USB portlari;
  • HDMI 2.0 va DisplayPort 1.4 video chiqishlari;
  • 2,5-gigabitli Ethernet porti;
  • Audio razʼyomlar.
Ushbu mini-PK nafaqat oʻyinlar, balki video montaj yoki dasturlash kabi murakkab vazifalar uchun ham mos keladi. Hozirda qurilma Xitoy bozorida sotuvga chiqqan boʻlsa-da, yaqin oylarda global platformalar orqali Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham buyurtma berish imkoniyati paydo boʻlishi kutilmoqda. Bu kabi ixcham yechimlar anʼanaviy katta kompyuterlarning oʻrnini bosishga qodir ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.

MachenikeMini PCAMD RyzenTexnologiyaCyberpunk 2077
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkinQuyosh tizimining oʻtmishidagi sir: Yulduz yaqinlashishi Oort bulutini oʻzgartirgan boʻlishi mumkinBugun, 12:55UzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiUzIMEI ro‘yxatidan o‘tkazish jarayoni avtomatlashtirildiBugun, 11:30Xitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiXitoyda inqilobiy texnologiya: Boʻshliqli optik tolada 51 Tbit/s tezlik qayd etildiBugun, 10:58Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqdaAfsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqdaBugun, 10:272000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildi2000 yillik sir fosh boʻldi: Vezuviy kuli ostida qolgan qadimiy bitiklar ilk bor oʻqildiBugun, 09:54Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiGeomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandiBugun, 03:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi