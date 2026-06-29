Kaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxda

·12·Texno
Kaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxda

Kaliforniya shtati gubernatori Gevin Nyusom hamda sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri Anthropic oʻrtasida strategik hamkorlik shartnomasi imzolandi. Mazkur kelishuvga koʻra, shtatning barcha davlat idoralari va mahalliy boshqaruv organlari Claude chatbotidan maxsus imtiyozli narxlarda foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu qadam biznes olami sunʼiy intellekt vositalarining yuqori narxlari bilan kurashayotgan bir paytda, davlat sektorida texnologik samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kelishuv doirasida Anthropic nafaqat oʻzining ilgʻor Claude modeliga kirish huquqini beradi, balki shtat xodimlari uchun maxsus treninglar va texnik yordam koʻrsatishni ham oʻz zimmasiga oladi. Gubernator idorasi tomonidan berilgan rasmiy xabarga koʻra, ushbu texnologiya davlat xizmatchilariga hujjatlar loyihasini tayyorlash va katta hajmdagi maʼlumotlarni tahlil qilishda koʻmaklashadi.

Samaradorlik va xavfsizlik masalalari

Gubernator Gevin Nyusomning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt davlat boshqaruvidagi inson mehnatini butunlay almashtirib yubormasligi kerak. Aksincha, u xodimlarning tezroq ishlashiga, muammolarni samaraliroq hal qilishga va Kaliforniya aholisi uchun sifatliroq natijalar taqdim etishga yordam berishi lozim. Ushbu kelishuv joriy yilning mart oyida chiqarilgan, davlat boshqaruvida sunʼiy intellektdan xavfsiz foydalanishni tezlashtirish haqidagi farmonning mantiqiy davomidir.

Qizigʻi shundaki, Kaliforniya shtatining Anthropic bilan yaqinlashishi AQSH federal hukumati, xususan, Mudofaa vazirligi (Pentagon) bilan yuzaga kelgan ziddiyatlar fonida yuz bermoqda. Avvalroq, Anthropic va Pentagon oʻrtasida shartnoma imzolash boʻyicha kelishmovchilik kelib chiqqan edi. Anthropic oʻz texnologiyasidan amerikaliklarni kuzatish yoki inson nazoratisiz avtonom qurollarni boshqarishda foydalanishni taqiqlashni talab qilgan.

Federal hukumat bilan qarama-qarshilik

AQSH Mudofaa vazirligi Anthropic talablarini rad etib, yakunda OpenAI bilan hamkorlik qilishni tanlagan edi. Hatto federal hukumat Anthropic kompaniyasini "taʼminot zanjiri uchun xavf" deb eʼlon qilib, uning boshqa Pentagon pudratchilari bilan ishlashini cheklab qoʻygan edi. Biroq Kaliforniya shtati rasmiylari federal darajadagi bu cheklovlar shtat miqyosidagi hamkorlikka toʻsqinlik qilmasligini bildirishmoqda.

Kaliforniya axborot texnologiyalari departamenti direktori Kris Givenning POLITICO nashriga maʼlum qilishicha, Anthropic bilan muzokaralar davomida federal hukumat tomonidan qoʻyilgan "xavf" tamgʻasi umuman muhokama qilinmagan. Shtat rahbariyati texnologiyadan toʻgʻri va xavfsiz foydalanish orqali boshqaruv tizimini modernizatsiya qilishga eʼtibor qaratmoqda.

Ushbu hamkorlik Oʻzbekiston kabi raqamli transformatsiya jarayonidagi davlatlar uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin. Davlat xizmatida ChatGPT yoki Claude kabi vositalardan foydalanish byurokratiyani kamaytirish va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirishda yangi ufqlar ochadi. Anthropic kompaniyasining Kaliforniya bilan kelishuvi esa sunʼiy intellekt gigantlari va hukumatlar oʻrtasidagi munosabatlarning yangi bosqichini belgilab bermoqda.

AnthropicClaudeKaliforniyaSunʼiy intellektGevin Nyusom
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiWaymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildiKecha, 23:59Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorKecha, 23:29Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiJanubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiKecha, 23:25Apple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqdaApple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqdaKecha, 22:57Sunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandiSunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandiKecha, 22:54Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi