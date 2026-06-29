Kaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxda
Kaliforniya shtati gubernatori Gevin Nyusom hamda sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri Anthropic oʻrtasida strategik hamkorlik shartnomasi imzolandi. Mazkur kelishuvga koʻra, shtatning barcha davlat idoralari va mahalliy boshqaruv organlari Claude chatbotidan maxsus imtiyozli narxlarda foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu qadam biznes olami sunʼiy intellekt vositalarining yuqori narxlari bilan kurashayotgan bir paytda, davlat sektorida texnologik samaradorlikni oshirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kelishuv doirasida Anthropic nafaqat oʻzining ilgʻor Claude modeliga kirish huquqini beradi, balki shtat xodimlari uchun maxsus treninglar va texnik yordam koʻrsatishni ham oʻz zimmasiga oladi. Gubernator idorasi tomonidan berilgan rasmiy xabarga koʻra, ushbu texnologiya davlat xizmatchilariga hujjatlar loyihasini tayyorlash va katta hajmdagi maʼlumotlarni tahlil qilishda koʻmaklashadi.
Samaradorlik va xavfsizlik masalalariGubernator Gevin Nyusomning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt davlat boshqaruvidagi inson mehnatini butunlay almashtirib yubormasligi kerak. Aksincha, u xodimlarning tezroq ishlashiga, muammolarni samaraliroq hal qilishga va Kaliforniya aholisi uchun sifatliroq natijalar taqdim etishga yordam berishi lozim. Ushbu kelishuv joriy yilning mart oyida chiqarilgan, davlat boshqaruvida sunʼiy intellektdan xavfsiz foydalanishni tezlashtirish haqidagi farmonning mantiqiy davomidir.
Qizigʻi shundaki, Kaliforniya shtatining Anthropic bilan yaqinlashishi AQSH federal hukumati, xususan, Mudofaa vazirligi (Pentagon) bilan yuzaga kelgan ziddiyatlar fonida yuz bermoqda. Avvalroq, Anthropic va Pentagon oʻrtasida shartnoma imzolash boʻyicha kelishmovchilik kelib chiqqan edi. Anthropic oʻz texnologiyasidan amerikaliklarni kuzatish yoki inson nazoratisiz avtonom qurollarni boshqarishda foydalanishni taqiqlashni talab qilgan.
Federal hukumat bilan qarama-qarshilikAQSH Mudofaa vazirligi Anthropic talablarini rad etib, yakunda OpenAI bilan hamkorlik qilishni tanlagan edi. Hatto federal hukumat Anthropic kompaniyasini "taʼminot zanjiri uchun xavf" deb eʼlon qilib, uning boshqa Pentagon pudratchilari bilan ishlashini cheklab qoʻygan edi. Biroq Kaliforniya shtati rasmiylari federal darajadagi bu cheklovlar shtat miqyosidagi hamkorlikka toʻsqinlik qilmasligini bildirishmoqda.
Kaliforniya axborot texnologiyalari departamenti direktori Kris Givenning POLITICO nashriga maʼlum qilishicha, Anthropic bilan muzokaralar davomida federal hukumat tomonidan qoʻyilgan "xavf" tamgʻasi umuman muhokama qilinmagan. Shtat rahbariyati texnologiyadan toʻgʻri va xavfsiz foydalanish orqali boshqaruv tizimini modernizatsiya qilishga eʼtibor qaratmoqda.
Ushbu hamkorlik Oʻzbekiston kabi raqamli transformatsiya jarayonidagi davlatlar uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin. Davlat xizmatida ChatGPT yoki Claude kabi vositalardan foydalanish byurokratiyani kamaytirish va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirishda yangi ufqlar ochadi. Anthropic kompaniyasining Kaliforniya bilan kelishuvi esa sunʼiy intellekt gigantlari va hukumatlar oʻrtasidagi munosabatlarning yangi bosqichini belgilab bermoqda.
…