Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildi

·0·Texno
Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildi

Avtonom haydash texnologiyalari bozorining ikki giganti — Waymo va Uber kompaniyalari Arizona shtatining Feniks shahrida qariyb uch yildan buyon davom etib kelayotgan hamkorlikni toʻxtatishga qaror qildi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, endilikda Uber ilovasi orqali Feniks hududida Waymo robotaksilariga buyurtma berish imkoniyati mavjud emas. Ushbu oʻzgarish sohada raqobat kuchayib borayotgan bir paytda yuz berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo kompaniyasi vakillari ushbu qarorni pilot loyihaning yakunlanishi deb atamoqda. Maʼlum qilinishicha, avvalroq Uber tarmogʻida xizmat koʻrsatgan barcha avtonom transport vositalari endilikda Waymo kompaniyasining shaxsiy parkiga qaytarilgan va ular faqat brendning oʻz ilovasi orqali mijozlarga xizmat koʻrsatishda davom etadi. Feniksdagi foydalanuvchilar soʻnggi kunlarda Uber platformasida robotaksilar gʻoyib boʻlganiga eʼtibor qaratishgan edi.

Raqobat va yangi strategiyalar

Garchi Feniksda hamkorlik toʻxtatilgan boʻlsa-da, har ikki kompaniya Ostin va Atlanta kabi shaharlarda birgalikda ishlashda davom etmoqda. Uber vakillarining soʻzlariga koʻra, Feniks loyihasi tajriba maydonchasi vazifasini oʻtagan va olingan bilimlar boshqa hududlarda koʻlamni kengaytirishga yordam bergan. Qizigʻi shundaki, Uber yaqin orada Feniksda boshqa bir avtonom haydash texnologiyasi ishlab chiquvchisi bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻyishini maʼlum qildi, biroq yangi hamkor nomi hozircha sir saqlanmoqda.

Ekspertlarning fikricha, Waymo va Uber oʻrtasidagi munosabatlar borgan sari murakkablashib bormoqda. Ikki kompaniya joriy yilning oʻzida Londonda toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchi sifatida maydonga chiqishi kutilmoqda. Waymo oʻzining yangi avlod robotaksilari — Zeekr tomonidan ishlab chiqarilgan Ojai furgonlarini yoʻllarga chiqara boshlagan bir paytda, Uber ham oʻz tarmogʻiga oʻnlab yangi avtonom hamkorlarni jalb qilish ustida ishlamoqda.

Waymo hozirda AQShning 11 ta yirik metropoliyasida faoliyat yuritmoqda va haftasiga 500 mingdan ortiq safarlarni amalga oshiradi. Kompaniya joriy yilda yana 20 ta yangi shaharda oʻz xizmatlarini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirgan. Feniksdagi hamkorlikning tugashi Waymoning oʻz ekotizimini mustaqil rivojlantirish va uchinchi tomon platformalariga qaramlikni kamaytirish strategiyasining bir qismi boʻlishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, ushbu ikki kompaniya oʻrtasidagi munosabatlar tarixi ancha ziddiyatli. 2018-yilda ular oʻrtasida intellektual mulk oʻgʻirlanishi boʻyicha yirik sud jarayoni boʻlib oʻtgan va u kelishuv bilan yakunlangan edi. 2023-yilda boshlangan hamkorlik esa soha mutaxassislari uchun kutilmagan yangilik boʻlgan edi. Bugungi kunda robotaksilar bozori Cruise kabi raqobatchilarning muvaffaqiyatsizliklaridan soʻng yangi bosqichga chiqmoqda va Waymo bu borada yaqqol yetakchilikni saqlab qolishga urinmoqda.

WaymoUberRobotaksiTexnologiyaAvtonom
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorSamsung Galaxy Watch Ultra 2: Rekord darajadagi yorqinlik va kuchli akkumulyatorKecha, 23:29Janubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiJanubiy Koreya RAMageddon xavfiga qarshi 550 milliard dollar investitsiya kiritadiKecha, 23:25Kaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKaliforniya hukumati Anthropic bilan kelishuv tuzdi: Claude endi yarim narxdaKecha, 23:22Apple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqdaApple kompaniyasi Mac Studio uchun yangi M5 Ultra va M7 Ultra chiplarini tayyorlamoqdaKecha, 22:57Sunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandiSunʼiy intellekt reytinglari yetakchisi Arena 100 million dollarlik biznesga aylandiKecha, 22:54Dasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiDasturlashda yangi davr: Cursor kodi agentlarini boshqarish uchun mobil ilova chiqardiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi