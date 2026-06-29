Waymo va Uber hamkorligi yakunlandi: Feniksda robotaksilar xizmati toʻxtatildi
Avtonom haydash texnologiyalari bozorining ikki giganti — Waymo va Uber kompaniyalari Arizona shtatining Feniks shahrida qariyb uch yildan buyon davom etib kelayotgan hamkorlikni toʻxtatishga qaror qildi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, endilikda Uber ilovasi orqali Feniks hududida Waymo robotaksilariga buyurtma berish imkoniyati mavjud emas. Ushbu oʻzgarish sohada raqobat kuchayib borayotgan bir paytda yuz berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo kompaniyasi vakillari ushbu qarorni pilot loyihaning yakunlanishi deb atamoqda. Maʼlum qilinishicha, avvalroq Uber tarmogʻida xizmat koʻrsatgan barcha avtonom transport vositalari endilikda Waymo kompaniyasining shaxsiy parkiga qaytarilgan va ular faqat brendning oʻz ilovasi orqali mijozlarga xizmat koʻrsatishda davom etadi. Feniksdagi foydalanuvchilar soʻnggi kunlarda Uber platformasida robotaksilar gʻoyib boʻlganiga eʼtibor qaratishgan edi.
Raqobat va yangi strategiyalarGarchi Feniksda hamkorlik toʻxtatilgan boʻlsa-da, har ikki kompaniya Ostin va Atlanta kabi shaharlarda birgalikda ishlashda davom etmoqda. Uber vakillarining soʻzlariga koʻra, Feniks loyihasi tajriba maydonchasi vazifasini oʻtagan va olingan bilimlar boshqa hududlarda koʻlamni kengaytirishga yordam bergan. Qizigʻi shundaki, Uber yaqin orada Feniksda boshqa bir avtonom haydash texnologiyasi ishlab chiquvchisi bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻyishini maʼlum qildi, biroq yangi hamkor nomi hozircha sir saqlanmoqda.
Ekspertlarning fikricha, Waymo va Uber oʻrtasidagi munosabatlar borgan sari murakkablashib bormoqda. Ikki kompaniya joriy yilning oʻzida Londonda toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchi sifatida maydonga chiqishi kutilmoqda. Waymo oʻzining yangi avlod robotaksilari — Zeekr tomonidan ishlab chiqarilgan Ojai furgonlarini yoʻllarga chiqara boshlagan bir paytda, Uber ham oʻz tarmogʻiga oʻnlab yangi avtonom hamkorlarni jalb qilish ustida ishlamoqda.
Waymo hozirda AQShning 11 ta yirik metropoliyasida faoliyat yuritmoqda va haftasiga 500 mingdan ortiq safarlarni amalga oshiradi. Kompaniya joriy yilda yana 20 ta yangi shaharda oʻz xizmatlarini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirgan. Feniksdagi hamkorlikning tugashi Waymoning oʻz ekotizimini mustaqil rivojlantirish va uchinchi tomon platformalariga qaramlikni kamaytirish strategiyasining bir qismi boʻlishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, ushbu ikki kompaniya oʻrtasidagi munosabatlar tarixi ancha ziddiyatli. 2018-yilda ular oʻrtasida intellektual mulk oʻgʻirlanishi boʻyicha yirik sud jarayoni boʻlib oʻtgan va u kelishuv bilan yakunlangan edi. 2023-yilda boshlangan hamkorlik esa soha mutaxassislari uchun kutilmagan yangilik boʻlgan edi. Bugungi kunda robotaksilar bozori Cruise kabi raqobatchilarning muvaffaqiyatsizliklaridan soʻng yangi bosqichga chiqmoqda va Waymo bu borada yaqqol yetakchilikni saqlab qolishga urinmoqda.
…