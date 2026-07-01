Tesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandi
Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi oʻzining ulkan Terafab loyihasini amalga oshirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Koinot sunʼiy intellekti va robototexnika ehtiyojlari uchun yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga moʻljallangan ushbu zavodga Intel kompaniyasida 18 yillik tajribaga ega boʻlgan veteran mutaxassis Geri Szyan rahbarlik qiladigan boʻldi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Geri Szyan oʻzining LinkedIn profili orqali 2026-yilning iyun oyidan boshlab Terafab direktori lavozimida ish boshlashini maʼlum qildi. Intel korporatsiyasidagi faoliyati davomida u Arizonadagi yirik zavodni boshqargan va 18A texnologik jarayoni asosida chiplar ishlab chiqarish maydonchalarini tayyorlashga masʼul boʻlgan. Shuningdek, u 22 va 14 nanometrli texnologiyalar boʻyicha ommaviy ishlab chiqarish jarayonlariga rahbarlik qilgan.
Milliard dollarlik investitsiya va strategik maqsadlarTerafab loyihasi oʻz koʻlami bilan texnologiya olamini hayratga solmoqda. Tesla bergan maʼlumotlarga koʻra, loyihaning dastlabki bosqichiga 55 milliard dollar sarmoya kiritilishi rejalashtirilgan. Agar barcha bosqichlar toʻliq yakunlansa, umumiy investitsiya miqdori 119 milliard dollarga yetishi mumkin. Bunday yirik mablagʻ evaziga Tesla oʻzining mustaqil yarimoʻtkazgich bazasini yaratishni maqsad qilgan.
Zavod nafaqat Tesla mahsulotlari, balki koinot texnologiyalari uchun ham xizmat qiladi. Rejaga koʻra, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning qariyb 80 foizi orbital maʼlumotlar markazlari (data-centers) uchun yoʻnaltiriladi. Bu esa Ilon Maskning koinotni oʻzlashtirish va global sunʼiy intellekt tarmoqlarini kengaytirish borasidagi ambitsiyalarini aks ettiradi.
Intel va Tesla ittifoqiMazkur loyihada Intel kompaniyasi Tesla uchun asosiy hamkor vazifasini oʻtaydi. Terafab zavodida Intel kompaniyasining eng ilgʻor 14A texnologik jarayoni asosida chiplar tayyorlanishi kutilmoqda. Intel rahbari Lip-Bu Tan ushbu hamkorlikdan katta umidlar borligini taʼkidlab, yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish hozirgi kunda sunʼiy intellekt keltirib chiqarayotgan talabga yetib bormayotganini qayd etdi.
Kadrlar masalasida ham Tesla ancha agressiv siyosat yuritmoqda. Avvalroq kompaniya Tayvanning TSMC giganti yetakchi muhandislarini oʻz tomoniga ogʻdirib olayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Geri Szyanning tayinlovi esa Intel va Tesla oʻrtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlashi va murakkab loyihaning texnik jihatlarini muvofiqlashtirishni osonlashtirishi kutilmoqda.
Terafab zavodi 2026-yildayoq ilk protsessorlarni chiqarishni boshlashi rejalashtirilgan. Bu Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan davlatlar uchun ham bilvosita ahamiyatga ega, chunki global chiplar bozoridagi taklifning ortishi kelajakda yuqori texnologik qurilmalar va sunʼiy intellekt xizmatlarining yanada qulay va arzon boʻlishiga xizmat qiladi.
…