Tesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandi

·0·Texno
Tesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandi

Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi oʻzining ulkan Terafab loyihasini amalga oshirish yoʻlida muhim qadam tashladi. Koinot sunʼiy intellekti va robototexnika ehtiyojlari uchun yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga moʻljallangan ushbu zavodga Intel kompaniyasida 18 yillik tajribaga ega boʻlgan veteran mutaxassis Geri Szyan rahbarlik qiladigan boʻldi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Geri Szyan oʻzining LinkedIn profili orqali 2026-yilning iyun oyidan boshlab Terafab direktori lavozimida ish boshlashini maʼlum qildi. Intel korporatsiyasidagi faoliyati davomida u Arizonadagi yirik zavodni boshqargan va 18A texnologik jarayoni asosida chiplar ishlab chiqarish maydonchalarini tayyorlashga masʼul boʻlgan. Shuningdek, u 22 va 14 nanometrli texnologiyalar boʻyicha ommaviy ishlab chiqarish jarayonlariga rahbarlik qilgan.

Milliard dollarlik investitsiya va strategik maqsadlar

Terafab loyihasi oʻz koʻlami bilan texnologiya olamini hayratga solmoqda. Tesla bergan maʼlumotlarga koʻra, loyihaning dastlabki bosqichiga 55 milliard dollar sarmoya kiritilishi rejalashtirilgan. Agar barcha bosqichlar toʻliq yakunlansa, umumiy investitsiya miqdori 119 milliard dollarga yetishi mumkin. Bunday yirik mablagʻ evaziga Tesla oʻzining mustaqil yarimoʻtkazgich bazasini yaratishni maqsad qilgan.

Zavod nafaqat Tesla mahsulotlari, balki koinot texnologiyalari uchun ham xizmat qiladi. Rejaga koʻra, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning qariyb 80 foizi orbital maʼlumotlar markazlari (data-centers) uchun yoʻnaltiriladi. Bu esa Ilon Maskning koinotni oʻzlashtirish va global sunʼiy intellekt tarmoqlarini kengaytirish borasidagi ambitsiyalarini aks ettiradi.

Intel va Tesla ittifoqi

Mazkur loyihada Intel kompaniyasi Tesla uchun asosiy hamkor vazifasini oʻtaydi. Terafab zavodida Intel kompaniyasining eng ilgʻor 14A texnologik jarayoni asosida chiplar tayyorlanishi kutilmoqda. Intel rahbari Lip-Bu Tan ushbu hamkorlikdan katta umidlar borligini taʼkidlab, yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish hozirgi kunda sunʼiy intellekt keltirib chiqarayotgan talabga yetib bormayotganini qayd etdi.

Kadrlar masalasida ham Tesla ancha agressiv siyosat yuritmoqda. Avvalroq kompaniya Tayvanning TSMC giganti yetakchi muhandislarini oʻz tomoniga ogʻdirib olayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Geri Szyanning tayinlovi esa Intel va Tesla oʻrtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlashi va murakkab loyihaning texnik jihatlarini muvofiqlashtirishni osonlashtirishi kutilmoqda.

Terafab zavodi 2026-yildayoq ilk protsessorlarni chiqarishni boshlashi rejalashtirilgan. Bu Oʻzbekiston kabi jadal rivojlanayotgan davlatlar uchun ham bilvosita ahamiyatga ega, chunki global chiplar bozoridagi taklifning ortishi kelajakda yuqori texnologik qurilmalar va sunʼiy intellekt xizmatlarining yanada qulay va arzon boʻlishiga xizmat qiladi.

TeslaIntelTerafabIlon MaskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdiUbtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdiBugun, 16:56Google ommabop Tenor servisini yopmoqda: Telegram va Discord GIF-siz qolishi mumkinGoogle ommabop Tenor servisini yopmoqda: Telegram va Discord GIF-siz qolishi mumkinBugun, 16:24Temir yoʻllarda quyosh panellari: Sun-Ways startapi sohada inqilob qilmoqdaTemir yoʻllarda quyosh panellari: Sun-Ways startapi sohada inqilob qilmoqdaBugun, 15:57Yevropa Oyni oʻzga davlatlar xaritalari yordamida zabt etmoqchiYevropa Oyni oʻzga davlatlar xaritalari yordamida zabt etmoqchiBugun, 15:24Yandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiYandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdiBugun, 14:56Elektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiElektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi