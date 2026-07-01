Xitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdi

·31·Texno
Xitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdi

Jahon maishiy texnika bozorining asosiy drayveri hisoblangan Xitoyda televizorlar segmenti kutilmagan transformatsiyani boshdan kechirmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, isteʼmolchilar kichik hajmdagi ekranlardan voz kechib, ulkan displeyli modellarga oʻtishni afzal koʻrishmoqda. Bu tendentsiya, ayniqsa, anʼanaviy "618" savdo festivali natijalarida yaqqol namoyon boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Technology tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilda Xitoyda televizorlarning onlayn savdosi oʻtgan yilga nisbatan 16 foizga kamaygan boʻlsa-da, bozorning umumiy daromad koʻrsatkichlari ijobiy dinamikani saqlab qolmoqda. Buning asosiy sababi — foydalanuvchilarning qimmatroq va yirikroq modellarni sotib olayotganidir. Oʻrtacha televizor narxi 121 yuanga oshgan, ekranlarning oʻrtacha diagonali esa 1,5 dyuymga kengaygan.

Ulkan ekranlar davri boshlandi

Bugungi kunda Xitoy bozorining deyarli yarmini (47,9 foizini) diagonali 75 dyuym va undan yuqori boʻlgan televizorlar tashkil etmoqda. 75 dyuymli modellar ketma-ket uchinchi yil eng ommabop oʻlcham sifatida yetakchilik qilmoqda — jami sotuvlarning qariyb 25 foizi aynan shu toifaga tegishli. Shuningdek, 85 dyuymli qurilmalar ham tez surʼatlar bilan ommalashib, bozorning 18,8 foizini egalladi.

Eng hayratlanarli oʻsish oʻta yirik displeylar segmentida kuzatildi. Diagonali 98 dyuymdan boshlanadigan "gigant" televizorlar savdosi oʻtgan yilga nisbatan 43,3 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich zamonaviy xonadonlarda uy kinoteatri konseptualligi tobora muhim ahamiyat kasb etayotganidan dalolat beradi.

Mini LED texnologiyasining zafari

Texnologik jihatdan qaraganda, Mini LED panellariga boʻlgan talab keskin ortgan. ixbt.com xabariga koʻra, onlayn sotuvlarning qariyb 40 foizi aynan shu texnologiya asosida ishlovchi modellarga toʻgʻri kelmoqda. Mini LED televizorlarining oʻrtacha hajmi 79 dyuymni tashkil etishi, sifatli tasvir va katta ekran uygʻunligi xaridorlar uchun asosiy tanlov mezoniga aylanganini koʻrsatadi.

Oʻzbekiston bozorida ham ushbu global tendentsiyaning taʼsiri sezilishi kutilmoqda. Odatda Xitoy bozoridagi bunday oʻzgarishlar bir necha oydan soʻng Markaziy Osiyo mintaqasiga ham yetib keladi. Samsung, LG va Xiaomi kabi brendlarning yirik diagonalli modellari mahalliy doʻkonlar peshtaxtalaridan koʻproq joy egallashi va narxlarning optimallashishi ehtimoldan xoli emas.

Xulosa qilib aytganda, televizorlar bozori son jihatdan biroz pasaygan boʻlsa-da, sifat va hajm jihatidan yangi bosqichga koʻtarildi. Endilikda isteʼmolchi uchun oddiy televizor emas, balki yuqori aniqlikdagi tasvir beruvchi ulkan multimedia markazi muhimroq boʻlib qolmoqda.

TelevizorXitoyTexnologiyaMini LEDSmart TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiBugun, 19:30Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiVenice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 19:27Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiElon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiBugun, 19:25Kassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiKassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiBugun, 18:52Meta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqdaMeta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqdaBugun, 18:51Tesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiTesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiBugun, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi