Xitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdi
Jahon maishiy texnika bozorining asosiy drayveri hisoblangan Xitoyda televizorlar segmenti kutilmagan transformatsiyani boshdan kechirmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, isteʼmolchilar kichik hajmdagi ekranlardan voz kechib, ulkan displeyli modellarga oʻtishni afzal koʻrishmoqda. Bu tendentsiya, ayniqsa, anʼanaviy "618" savdo festivali natijalarida yaqqol namoyon boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Technology tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, joriy yilda Xitoyda televizorlarning onlayn savdosi oʻtgan yilga nisbatan 16 foizga kamaygan boʻlsa-da, bozorning umumiy daromad koʻrsatkichlari ijobiy dinamikani saqlab qolmoqda. Buning asosiy sababi — foydalanuvchilarning qimmatroq va yirikroq modellarni sotib olayotganidir. Oʻrtacha televizor narxi 121 yuanga oshgan, ekranlarning oʻrtacha diagonali esa 1,5 dyuymga kengaygan.
Ulkan ekranlar davri boshlandiBugungi kunda Xitoy bozorining deyarli yarmini (47,9 foizini) diagonali 75 dyuym va undan yuqori boʻlgan televizorlar tashkil etmoqda. 75 dyuymli modellar ketma-ket uchinchi yil eng ommabop oʻlcham sifatida yetakchilik qilmoqda — jami sotuvlarning qariyb 25 foizi aynan shu toifaga tegishli. Shuningdek, 85 dyuymli qurilmalar ham tez surʼatlar bilan ommalashib, bozorning 18,8 foizini egalladi.
Eng hayratlanarli oʻsish oʻta yirik displeylar segmentida kuzatildi. Diagonali 98 dyuymdan boshlanadigan "gigant" televizorlar savdosi oʻtgan yilga nisbatan 43,3 foizga oshgan. Bu koʻrsatkich zamonaviy xonadonlarda uy kinoteatri konseptualligi tobora muhim ahamiyat kasb etayotganidan dalolat beradi.
Mini LED texnologiyasining zafariTexnologik jihatdan qaraganda, Mini LED panellariga boʻlgan talab keskin ortgan. ixbt.com xabariga koʻra, onlayn sotuvlarning qariyb 40 foizi aynan shu texnologiya asosida ishlovchi modellarga toʻgʻri kelmoqda. Mini LED televizorlarining oʻrtacha hajmi 79 dyuymni tashkil etishi, sifatli tasvir va katta ekran uygʻunligi xaridorlar uchun asosiy tanlov mezoniga aylanganini koʻrsatadi.
Oʻzbekiston bozorida ham ushbu global tendentsiyaning taʼsiri sezilishi kutilmoqda. Odatda Xitoy bozoridagi bunday oʻzgarishlar bir necha oydan soʻng Markaziy Osiyo mintaqasiga ham yetib keladi. Samsung, LG va Xiaomi kabi brendlarning yirik diagonalli modellari mahalliy doʻkonlar peshtaxtalaridan koʻproq joy egallashi va narxlarning optimallashishi ehtimoldan xoli emas.
Xulosa qilib aytganda, televizorlar bozori son jihatdan biroz pasaygan boʻlsa-da, sifat va hajm jihatidan yangi bosqichga koʻtarildi. Endilikda isteʼmolchi uchun oddiy televizor emas, balki yuqori aniqlikdagi tasvir beruvchi ulkan multimedia markazi muhimroq boʻlib qolmoqda.
…