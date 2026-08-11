Sunʼiy intellekt va inson tafakkuri: til modellari oʻqish jarayonini toʻliq tushuntira olmaydi

·38·Texno
Sunʼiy intellekt va inson tafakkuri: til modellari oʻqish jarayonini toʻliq tushuntira olmaydi
Qisqacha

Nyu-York universiteti va Massachusets Amherst universiteti olimlari tadqiqoti til modellarida keyingi so'z yoki tokenni bashorat qilish inson miyasining matndagi xatolarni tuzatish jarayonini to'liq aks ettirmasligini ko'rsatdi. Tadqiqotda 368 nafar kattalar yoshidagi o'quvchining ko'z harakatlari 409 ta til modeli bergan ehtimollik baholari bilan solishtirildi.

Nyu-York universiteti va Massachusets Amherst universiteti olimlari oʻtkazgan soʻnggi tadqiqotlar sunʼiy intellekt texnologiyalari va inson miyasining matnni idrok etish mexanizmlari oʻrtasida muhim farqlar borligini koʻrsatdi. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ilmiy jurnalida chop etilgan maʼlumotlarga koʻra, zamonaviy neyrotarmoqlarda qoʻllaniladigan keyingi soʻz yoki tokenni bashorat qilish koʻrsatkichi inson miyasining matndagi xatolarni tuzatish jarayonini toʻliq aks ettira olmasligi aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, sunʼiy intellekt tizimlari matnni tahlil qilishda asosan ehtimollik nazariyasi va «syurprizal» (surprisal) deb ataluvchi matematik oʻlchovga tayanadi. Ushbu koʻrsatkich algoritmlar uchun oldingi kontekst asosida muayyan soʻz qanchalik kutilmagan ekanligini baholaydi. Biroq mutaxassislar ushbu yondashuv insonning oʻqish jarayonidagi murakkab kognitiv harakatlarini toʻlaqonli qamrab ololmasligini isbotlashdi.

Tajriba jarayoni va asosiy topilmalar

Tadqiqot davomida olimlar 368 nafar kattagina yoshdagi oʻquvchining koʻz harakatlarini maxsus eye-tracking (koʻzni kuzatish) texnologiyasi yordamida oʻrganib chiqishdi. Olingan natijalar 409 ta turli til modellari bergan soʻzlar ehtimolligi baholari bilan solishtirildi. Eksperiment ishtirokchilariga sintaktik jihatdan noaniq boʻlgan va oʻqish jarayonida maʼnosi kutilmaganda oʻzgarib ketadigan maxsus jumlalar taqdim etildi.

Olingan natijalar shuni koʻrsatdiki, neyrotarmoqlarning statistik bashoratlari faqatgina matnni dastlabki ravon oʻqish va tanish tushunchalarni tezkor anglash jarayonini yaxshi tushuntiradi. Matnni birinchi marta oʻqish davomidagi sekinlashuvlar modellarning syurprizal koʻrsatkichiga mos kelgan. Ammo murakkab jumlalarga duch kelganda inson amalga oshiradigan qayta tahlil va koʻzni orqaga harakatlantirish jarayonlarini bashorat qilishda ushbu koʻrsatkich ojiz qolgani maʼlum boʻldi.

Inson miyasi va neyrotarmoqlarning farqi

Tajriba insonning matnni oʻqishi koʻp bosqichli jarayon ekanini yana bir bor tasdiqladi. Boshlangʻich talqin buzilganda, inson oʻz xatosini toʻgʻrilash uchun ongli ravishda nigohini matnning avvalgi qismlariga qaytaradi va mantiqiy bogʻliqlikni tiklaydi. Neyrotarmoqlar esa iyerarxik grammatik aloqalarni qayta hisoblamasdan, faqat chiziqli ehtimollikni baholaydi xolos.

Mualliflarning taʼkidlashicha, mazkur ilmiy ish til modellarining ahamiyatini pasaytirishni maqsad qilmagan, aksincha, ularning kognitiv fanlardagi qoʻllanish chegaralarini aniq belgilab beradi. Keyingi token ehtimolligini inson idroki murakkabligining yagona ekvivalenti sifatida ishlatib boʻlmaydi.

Kelgusida interfeyslarning tushunarliligini baholovchi tizimlar yoki oʻqishda qiynaladigan insonlarga yordam beruvchi dasturlarni yaratishda faqat avtoregressiv ehtimolliklarga tayanib boʻlmaydi. Dasturchilar matnning murakkabligini aniqlash uchun aniq strukturali tahlil mexanizmlari va sintaktik xatolarni qayd etuvchi vositalarni ham joriy etishlari lozim boʻladi.

Sunʼiy intellektNeyrotarmoqlarKognitiv fanTil modellariIlmiy tadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi