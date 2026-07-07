Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqda

·39·Texno
Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqda

Rossiyaning yirik onlayn-riteylerlaridan biri boʻlgan Samokat servisi oʻz faoliyatida yangi bosqichga qadam qoʻydi. Kompaniya buyurtmalarni mijozlarga yetkazib berish uchun maxsus robot-kuryerlarni sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu texnologik yangilik nafaqat logistika jarayonlarini avtomatlashtirish, balki xizmat koʻrsatish tannarxini pasaytirishga ham xizmat qilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi loyiha doirasida robotga "Turbi" deb nom berildi. Hozirda foydalanuvchilar buyurtma berish jarayonida uchta usuldan birini tanlashlari mumkin: anʼanaviy kuryer-hamkor yordamida, robot-kuryer orqali yoki xaridni mustaqil ravishda olib ketish (samo-vyvoz). Bu kabi innovatsiyalar zamonaviy riteyl sohasida inson omiliga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirish yoʻlidagi muhim qadamdir.

Iqtisodiy samaradorlik va mijozlar uchun imtiyozlar

Robot-kuryer xizmatidan foydalanish mijozlar uchun moliyaviy jihatdan ham manfaatli boʻlishi koʻzda tutilgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, robot orqali yetkazib berishni tanlagan foydalanuvchilar uchun minimal buyurtma miqdori (chek) odatdagidan 20 foizga pastroq etib belgilangan. Bu esa kichik hajmdagi xaridlarni amalga oshiruvchi isteʼmolchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Hozircha "Turbi" robotlari cheklangan hududlarda, xususan, Moskvaning ayrim tumanlarida qisqa masofali marshrutlar boʻylab harakatlanmoqda. Sinov muddati davomida qurilmalarning shahar infratuzilmasiga moslashuvchanligi, ob-havo sharoitlariga chidamliligi va piyodalar bilan oʻzaro aloqasi diqqat bilan oʻrganiladi.

Texnologiya va hissiyot uygʻunligi

Samokat vakillarining taʼkidlashicha, robot-kuryerlar faqatgina texnologik va innovatsion yechim boʻlib qolmasdan, balki foydalanuvchilarda ijobiy hissiyotlar uygʻotishi ham muhim. Shu maqsadda robot korpusiga turli qiziqarli va koʻngilni koʻtaruvchi iboralar joylashtirilgan. Masalan, "Sizning tabassumingizdan quvvat olaman" yoki "Datchiklarim yaqin atrofda juda yoqimli inson borligini koʻrsatmoqda" kabi yozuvlar mijozlar bilan oʻziga xos muloqot oʻrnatishga yordam beradi.

Kompaniya ushbu loyiha orqali yetkazib berish xizmatini yanada ommabop va arzon qilishni maqsad qilgan. Robotlar yordamida logistika xarajatlarini optimallashtirish, kelajakda boshqa hududlarda ham xizmat sifatini oshirishga zamin yaratadi. Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda yetkazib berish xizmatlari jadal rivojlanayotganini hisobga olsak, bu kabi global tajribalar mahalliy startaplar va riteylerlar uchun ham qiziqarli namuna boʻlishi mumkin.

Robot-kuryerlar bilan nafaqat muloqot qilish, balki esdalik uchun suratga tushish ham mumkinligi aytilmoqda. Bu esa brendning mijozlar bilan aloqasini mustahkamlashga xizmat qiluvchi marketing vositasi sifatida ham koʻrilmoqda. Hozirda sinov jarayonlari davom etmoqda va natijalarga koʻra loyihani kengaytirish masalasi koʻrib chiqiladi.

SamokatRobot-kuryerTexnologiyaInnovatsiyaOnlayn-savdo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiSunʼiy intellekt yordamidagi firibgarlikdan himoya qiluvchi Savi ilovasi ishga tushdiBugun, 17:24Claude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiClaude sunʼiy intellektining ichida yashirin «fikrlash maydoni» aniqlandiBugun, 17:23Nothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorNothing Phone (4b) taqdim etildi: 6 yillik yangilanish va rekord darajadagi akkumulyatorBugun, 16:58Baseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdiBaseus kompaniyasi dunyodagi eng yupqa tashqi akkumulyatorlardan birini taqdim etdiBugun, 15:50Rosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdiRosatom elektromobillar uchun haydovchisiz mobil quvvatlash stansiyasini taqdim etdiBugun, 15:29Asr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiAsr hodisasi: 2029-yilda 7,6 milliard kishi Apofis asteroidini oddiy koʻz bilan koʻradiBugun, 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi