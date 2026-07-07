Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqda
Rossiyaning yirik onlayn-riteylerlaridan biri boʻlgan Samokat servisi oʻz faoliyatida yangi bosqichga qadam qoʻydi. Kompaniya buyurtmalarni mijozlarga yetkazib berish uchun maxsus robot-kuryerlarni sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu texnologik yangilik nafaqat logistika jarayonlarini avtomatlashtirish, balki xizmat koʻrsatish tannarxini pasaytirishga ham xizmat qilishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi loyiha doirasida robotga "Turbi" deb nom berildi. Hozirda foydalanuvchilar buyurtma berish jarayonida uchta usuldan birini tanlashlari mumkin: anʼanaviy kuryer-hamkor yordamida, robot-kuryer orqali yoki xaridni mustaqil ravishda olib ketish (samo-vyvoz). Bu kabi innovatsiyalar zamonaviy riteyl sohasida inson omiliga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytirish yoʻlidagi muhim qadamdir.
Iqtisodiy samaradorlik va mijozlar uchun imtiyozlarRobot-kuryer xizmatidan foydalanish mijozlar uchun moliyaviy jihatdan ham manfaatli boʻlishi koʻzda tutilgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, robot orqali yetkazib berishni tanlagan foydalanuvchilar uchun minimal buyurtma miqdori (chek) odatdagidan 20 foizga pastroq etib belgilangan. Bu esa kichik hajmdagi xaridlarni amalga oshiruvchi isteʼmolchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Hozircha "Turbi" robotlari cheklangan hududlarda, xususan, Moskvaning ayrim tumanlarida qisqa masofali marshrutlar boʻylab harakatlanmoqda. Sinov muddati davomida qurilmalarning shahar infratuzilmasiga moslashuvchanligi, ob-havo sharoitlariga chidamliligi va piyodalar bilan oʻzaro aloqasi diqqat bilan oʻrganiladi.
Texnologiya va hissiyot uygʻunligiSamokat vakillarining taʼkidlashicha, robot-kuryerlar faqatgina texnologik va innovatsion yechim boʻlib qolmasdan, balki foydalanuvchilarda ijobiy hissiyotlar uygʻotishi ham muhim. Shu maqsadda robot korpusiga turli qiziqarli va koʻngilni koʻtaruvchi iboralar joylashtirilgan. Masalan, "Sizning tabassumingizdan quvvat olaman" yoki "Datchiklarim yaqin atrofda juda yoqimli inson borligini koʻrsatmoqda" kabi yozuvlar mijozlar bilan oʻziga xos muloqot oʻrnatishga yordam beradi.
Kompaniya ushbu loyiha orqali yetkazib berish xizmatini yanada ommabop va arzon qilishni maqsad qilgan. Robotlar yordamida logistika xarajatlarini optimallashtirish, kelajakda boshqa hududlarda ham xizmat sifatini oshirishga zamin yaratadi. Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda yetkazib berish xizmatlari jadal rivojlanayotganini hisobga olsak, bu kabi global tajribalar mahalliy startaplar va riteylerlar uchun ham qiziqarli namuna boʻlishi mumkin.
Robot-kuryerlar bilan nafaqat muloqot qilish, balki esdalik uchun suratga tushish ham mumkinligi aytilmoqda. Bu esa brendning mijozlar bilan aloqasini mustahkamlashga xizmat qiluvchi marketing vositasi sifatida ham koʻrilmoqda. Hozirda sinov jarayonlari davom etmoqda va natijalarga koʻra loyihani kengaytirish masalasi koʻrib chiqiladi.
…