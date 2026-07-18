Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kamera

·24·Texno
Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kamera

Smartfonlar bozorida innovatsiyalar poygasi yangi bosqichga chiqmoqda. Honor kompaniyasi oʻzining eng noodatiy qurilmalaridan biri — Robot Phone uchun rasman oldindan buyurtma olishni boshladi. Ushbu qurilma nafaqat texnik xususiyatlari, balki mobil sanoatda hali kuzatilmagan robotlashtirilgan kamera tizimi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonning sotuvlari joriy yilning avgust oyida start oladi. Hozirda Xitoy bozorida buyurtma bergan mijozlar uchun bir qator imtiyozlar, jumladan, Yoyo shaxsiy yordamchisiga umrbod obuna, kengaytirilgan servis xizmati va maxsus aksessuarlar toʻplami taqdim etilmoqda. Bu kabi bonuslar kompaniyaning yangi formatdagi qurilmani ommalashtirishga boʻlgan jiddiy intilishidan dalolat beradi.

Toʻrt oʻqli robotlashtirilgan osma va titan korpus

Robot Phone modelining boshqa smartfonlardan ajratib turuvchi asosiy jihati — uning toʻrt oʻqli robotlashtirilgan kamerasi hisoblanadi. Titan qotishmasidan tayyorlangan ushbu mexanizm odatiy holatda korpus ichida yashirin boʻladi. Kamera ilovasi ishga tushirilishi bilan modul bor-yoʻgʻi 0,8 soniya ichida tashqariga chiqadi. Bu mexanizm 360 darajaga aylanish imkoniyatiga ega boʻlib, obʼyektni intellektual kuzatish funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Texnik nuqtayi nazardan, qurilmadagi mexanik stabilizatsiya CIPA 5.5 darajasiga mos keladi, bu esa professional kameralar darajasidagi barqarorlikni taʼminlaydi. Shuningdek, robotlashtirilgan kamera sunʼiy intellekt bilan muloqot jarayonida oʻziga xos "hissiyotlarni" vizual ifodalash uchun ham xizmat qilishi kutilmoqda.

Professional darajadagi surat va video imkoniyatlari

Smartfonning kamera tizimi ham hayratlanarli koʻrsatkichlarga ega. Asosiy modul 200 megapikselli datchik (f/1.6) bilan jihozlangan boʻlsa, unga 50 megapikselli oʻta keng burchakli obʼyektiv va yana bir 200 megapikselli periskopik telefoto-kamera hamrohlik qiladi. Honor kompaniyasi ushbu modelda mashhur ARRI brendi bilan hamkorlik oʻrnatgan.

Ushbu hamkorlik natijasida Robot Phone foydalanuvchilari Log-C formatida video yozish va professional LUT rang profillaridan foydalanish imkoniga ega boʻladilar. Bu esa smartfonni mobil videograflar va professional kontent yaratuvchilar uchun ideal ish quroliga aylantiradi.

Kuchli texnik taʼminot va quvvat

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, qurilma quyidagi texnik xususiyatlarga ega boʻladi:

  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformasi;
  • 6,4 dyuymli, 1,5K aniqlikdagi tekis ekran;
  • 120 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasi;
  • Titan qotishmasidan ishlangan mustahkam korpus elementlari.
Oʻzbekiston bozori uchun ushbu qurilma hozircha rasman eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, Honor brendining mamlakatimizdagi faolligini hisobga olsak, Robot Phone kelajakda innovatsion gadjetlar ishqibozlari uchun qiziqarli taklifga aylanishi mumkin.

HonorRobot PhoneSmartfonTexnologiyaKamera
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiNASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiBugun, 14:28Amazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldiAmazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldiBugun, 13:21SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaBugun, 12:59Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiEron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiBugun, 12:26Ilon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkinIlon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkinBugun, 11:54Iroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiIroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi