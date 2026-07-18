Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kamera
Smartfonlar bozorida innovatsiyalar poygasi yangi bosqichga chiqmoqda. Honor kompaniyasi oʻzining eng noodatiy qurilmalaridan biri — Robot Phone uchun rasman oldindan buyurtma olishni boshladi. Ushbu qurilma nafaqat texnik xususiyatlari, balki mobil sanoatda hali kuzatilmagan robotlashtirilgan kamera tizimi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfonning sotuvlari joriy yilning avgust oyida start oladi. Hozirda Xitoy bozorida buyurtma bergan mijozlar uchun bir qator imtiyozlar, jumladan, Yoyo shaxsiy yordamchisiga umrbod obuna, kengaytirilgan servis xizmati va maxsus aksessuarlar toʻplami taqdim etilmoqda. Bu kabi bonuslar kompaniyaning yangi formatdagi qurilmani ommalashtirishga boʻlgan jiddiy intilishidan dalolat beradi.
Toʻrt oʻqli robotlashtirilgan osma va titan korpusRobot Phone modelining boshqa smartfonlardan ajratib turuvchi asosiy jihati — uning toʻrt oʻqli robotlashtirilgan kamerasi hisoblanadi. Titan qotishmasidan tayyorlangan ushbu mexanizm odatiy holatda korpus ichida yashirin boʻladi. Kamera ilovasi ishga tushirilishi bilan modul bor-yoʻgʻi 0,8 soniya ichida tashqariga chiqadi. Bu mexanizm 360 darajaga aylanish imkoniyatiga ega boʻlib, obʼyektni intellektual kuzatish funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Texnik nuqtayi nazardan, qurilmadagi mexanik stabilizatsiya CIPA 5.5 darajasiga mos keladi, bu esa professional kameralar darajasidagi barqarorlikni taʼminlaydi. Shuningdek, robotlashtirilgan kamera sunʼiy intellekt bilan muloqot jarayonida oʻziga xos "hissiyotlarni" vizual ifodalash uchun ham xizmat qilishi kutilmoqda.
Professional darajadagi surat va video imkoniyatlariSmartfonning kamera tizimi ham hayratlanarli koʻrsatkichlarga ega. Asosiy modul 200 megapikselli datchik (f/1.6) bilan jihozlangan boʻlsa, unga 50 megapikselli oʻta keng burchakli obʼyektiv va yana bir 200 megapikselli periskopik telefoto-kamera hamrohlik qiladi. Honor kompaniyasi ushbu modelda mashhur ARRI brendi bilan hamkorlik oʻrnatgan.
Ushbu hamkorlik natijasida Robot Phone foydalanuvchilari Log-C formatida video yozish va professional LUT rang profillaridan foydalanish imkoniga ega boʻladilar. Bu esa smartfonni mobil videograflar va professional kontent yaratuvchilar uchun ideal ish quroliga aylantiradi.
Kuchli texnik taʼminot va quvvatDastlabki maʼlumotlarga koʻra, qurilma quyidagi texnik xususiyatlarga ega boʻladi:
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformasi;
- 6,4 dyuymli, 1,5K aniqlikdagi tekis ekran;
- 120 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasi;
- Titan qotishmasidan ishlangan mustahkam korpus elementlari.
…