Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...
Xitoyning Shandun provinsiyasida bir ayol ajrashganidan so‘ng sobiq yigitiga naq 1 tonna piyoz yuborib, noodatiy "qasos" oldi. U uch kun yig‘laganini aytib, sobiq sevgilisi ham xuddi shunday holatni boshdan kechirishini istagan.
"Men uch kun yig‘ladim, endi navbat senga"
Ayol odamlarni ko‘z yoshiga majbur qilishi bilan mashhur bo‘lgan piyozni ataylab tanlagan va 1000 kilogramm qizil piyoz buyurtma qilgan.
Yetkazib berish kuni esa sobiq yigitining uyi oldida kutilmagan manzara paydo bo‘lgan. Qop-qop piyoz kirish yo‘lini to‘sib qo‘ygan.
Unga qisqa xat ham ilova qilingan:
"Men uch kun yig‘ladim; endi navbat senga".
Voqea aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, foydalanuvchilarni kuldirgan. Ayolning maqsadi sobiq yigitini piyoz sabab ko‘z yosh to‘kishga majbur qilish edi. Biroq voqealar kutilmaganda boshqa tomonga burilgan.
Xabarlarga ko‘ra, erkak piyozdan foydalanib, aksincha, ularni taxminan 140 dollarga sotib yuborgan. Shunday qilib, sobiq sevgilisini yig‘latishni rejalashtirgan ayolning rejasi aksincha, yigitga foyda keltirgan.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa bu voqeani hazil bilan "eng ko‘p ko‘z yoshga sabab bo‘lishi kerak bo‘lgan, ammo pulga aylangan qasos" deya baholamoqda.
Izohlar 0
…