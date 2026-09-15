Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...

·102·Dunyo
Xitoyda ayol sobiq sevgilisidan "qasos" olish maqsadida uning uyiga 1 tonna piyoz yubordi, ammo yigit...

Xitoyning Shandun provinsiyasida bir ayol ajrashganidan so‘ng sobiq yigitiga naq 1 tonna piyoz yuborib, noodatiy "qasos" oldi. U uch kun yig‘laganini aytib, sobiq sevgilisi ham xuddi shunday holatni boshdan kechirishini istagan.

"Men uch kun yig‘ladim, endi navbat senga"

Ayol odamlarni ko‘z yoshiga majbur qilishi bilan mashhur bo‘lgan piyozni ataylab tanlagan va 1000 kilogramm qizil piyoz buyurtma qilgan.

Yetkazib berish kuni esa sobiq yigitining uyi oldida kutilmagan manzara paydo bo‘lgan. Qop-qop piyoz kirish yo‘lini to‘sib qo‘ygan.

Unga qisqa xat ham ilova qilingan:

"Men uch kun yig‘ladim; endi navbat senga".

Voqea aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, foydalanuvchilarni kuldirgan. Ayolning maqsadi sobiq yigitini piyoz sabab ko‘z yosh to‘kishga majbur qilish edi. Biroq voqealar kutilmaganda boshqa tomonga burilgan.

Xabarlarga ko‘ra, erkak piyozdan foydalanib, aksincha, ularni taxminan 140 dollarga sotib yuborgan. Shunday qilib, sobiq sevgilisini yig‘latishni rejalashtirgan ayolning rejasi aksincha, yigitga foyda keltirgan.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa bu voqeani hazil bilan "eng ko‘p ko‘z yoshga sabab bo‘lishi kerak bo‘lgan, ammo pulga aylangan qasos" deya baholamoqda.

Shandunpiyoz qasosisobiq yigitsotsial media virus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdiBugun, 23:08Xoqon Fidan Ukrainadagi urush butunlay qirib yuborish bosqichiga o‘tganidan ogohlantirdiXoqon Fidan Ukrainadagi urush butunlay qirib yuborish bosqichiga o‘tganidan ogohlantirdiBugun, 23:05Uyiga bostirib kirgan o‘g‘rini adabini bergan 82 yoshli Villi Merfi barchaning e’tiboriga tushdiUyiga bostirib kirgan o‘g‘rini adabini bergan 82 yoshli Villi Merfi barchaning e’tiboriga tushdiBugun, 22:22Chexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildiChexiyada g‘ayrioddiy tomosha: zinadan 300 litr vino oqizildiBugun, 22:04Tunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiTunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiBugun, 20:53Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiYaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladiBugun, 20:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi