Shveysariyalik olimlar barmoqlarda yuruvchi robot-qoʻlni yaratdi

·25·Texno
Shveysariyalik olimlar barmoqlarda yuruvchi robot-qoʻlni yaratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shveysariya oliy texnika maktabi (ETH Zurich) qoshidagi Soft Robotics laboratoriyasi mutaxassislari oʻz barmoqlari uchida mustaqil ravishda harakatlana oladigan noyob robotlashtirilgan qoʻlni ishlab chiqishdi.
  • Ushbu innovatsion qurilma nafaqat muvozanatni saqlash, balki turli yuzalarga moslashish hamda atrofdagi narsalar bilan oʻzaro taʼsirlashish qobiliyatiga ega ekanligini namoyish etdi.

Shveysariya oliy texnika maktabi (ETH Zurich) qoshidagi Soft Robotics laboratoriyasi mutaxassislari oʻz barmoqlari uchida mustaqil ravishda harakatlana oladigan noyob robotlashtirilgan qoʻlni ishlab chiqishdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu innovatsion qurilma nafaqat muvozanatni saqlash, balki turli yuzalarga moslashish hamda atrofdagi narsalar bilan oʻzaro taʼsirlashish qobiliyatiga ega ekanligini namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tajriba davomida olimlar tayyor antropomorfik robot qoʻldan foydalanishdi va uning barmoq uzunligi hamda boshqaruvchi kontrollerini oʻzgartirmaslikka qaror qilishdi. Inson barmoqlari turlicha uzunlikka ega boʻlgani sababli, bunday geometriya harakatlanish vaqtida barqarorlikni taʼminlash vazifasini sezilarli darajada murakkablashtiradi. Biroq tizimni chinakam avtonom qilish maqsadida unga maxsus akkumulyator, hisoblash moduli va sensorlar jamlanmasi oʻrnatildi.

Boshqaruv algoritmini yaratishda virtual muhitda mustahkamlash usulidan foydalanildi. Mashgʻulotlar jarayonida sunʼiy intellekt tizimi muvaffaqiyatli harakatlar uchun mukofot olib, bir vaqtning oʻzida barmoqlarning tabiiy holatini saqlab qolishga oʻrgatildi. Koʻplab urinishlardan soʻng algoritm mustaqil ravishda muvozanatni ushlab turuvchi trayektoriyalarni tanlashni oʻzlashtirdi va tayyor model fizik qurilmaga koʻchirildi.

Turli yuzalardagi sinovlar va amaliy imkoniyatlar

Amaliy sinovlar chogʻida robot qoʻl xona ichida ham, tashqarida ham oʻndan ortiq turli qoplamali yuzalar boʻylab harakatlana oldi. U kafel, maysa va tosh kabi ishqalanish koeffitsiyenti turlicha boʻlgan sirtlarda ham muvaffaqiyatli yurib, sharoitga qarab barmoqlar harakatini tezda toʻgʻrilab bordi. Mutaxassislar maxsus test sifatida kompyuter boshqaruvini ham sinab koʻrishdi.

Tajriba davomida robot qoʻl muvozanatni yoʻqotmagan holda kompyuter klaviaturasidagi strelka tugmachalarini navbat bilan bosib, Sokoban boshqotirma oʻyinining bir bosqichini mustaqil ravishda yakunladi. Bu kabi avtonom harakatlanish qobiliyati kelgusida cheklangan fazolarda ishlaydigan robototexnika tizimlari uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, yirik robot tor tirqish yaqinida oʻz qoʻlini qoldirib ketishi va u yerda mustaqil ravishda ichkaridagi boshqaruv elementiga yetib borib, zarur amaliyotni bajarib qaytishi mumkin boʻladi. Bunday yondashuv asosiy mexanizmga butun manipulyatorni tor hududga tiqib oʻtirish zaruratini yoʻqotadi.

Kelgusidagi ilmiy rejalar

Loyiha mualliflarining fikricha, oʻz-oʻzidan harakatlanish imkoniyati robot-qoʻllarni inson uchun moʻljallangan interfeyslar hamda fazoda ishlashda yanada universal qiladi. Mazkur yoʻnalishdagi keyingi qadam mustaqil harakatlanishni yanada murakkab manipulyatsiyalar bilan uygʻunlashtirishdan iborat boʻladi.

Bunda kelgusida robot qoʻl nafaqat kerakli nuqtaga mustaqil ravishda yetib borishi, balki oʻsha yerda murakkab ishchi amaliyotlarni ham bexato bajarishi talab etiladi. Bu esa kelajakda sanoat va kundalik hayotda qoʻllaniladigan robotlar imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

RobototexnikaSoftRoboticsInnovatsiyaSuniyIntellektTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi sunʼiy intellektga ega Apple Watch Series 12 va Watch Ultra 4 modellarini taqdim etdi9 sentabr 23:22Astronomlar koinotning eng yirik va 5,6 trillion pikselli xaritasini yaratdiAstronomlar koinotning eng yirik va 5,6 trillion pikselli xaritasini yaratdi13 avgust 01:27Runlayer startapi Rippling kompaniyasini intellektual mulkni oʻgʻirlaganlikda ayblamoqdaRunlayer startapi Rippling kompaniyasini intellektual mulkni oʻgʻirlaganlikda ayblamoqda29 iyul 01:52Toyota zavodlariga 2028-yildan boshlab 400 mingta robot yo‘naltiradiToyota zavodlariga 2028-yildan boshlab 400 mingta robot yo‘naltiradi25 sentabr 10:23Elon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdiElon Musk sunʼiy intellekt insoniyatdan oʻzib ketish muddatini aytdi23 sentabr 12:25Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqdaSunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqda23 sentabr 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi