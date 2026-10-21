Xitoylik muhandis sun’iy intellekt yordamida uchar skeytbord yaratdi

·44·Texno
Xitoylik muhandis sun’iy intellekt yordamida uchar skeytbord yaratdi

Xitoylik mustaqil ixtirochi Song Sin’yuy «O‘rgimchak odam» filmidagi Yashil Goblinning uchar qurilmasidan ilhomlanib, odamni havoga ko‘tara oladigan skeytbord yaratdi. U qurilmani ishlab chiqishda sun’iy intellektdan ham foydalangan. Bu haqda bir qator xorijiy nashrlar xabar berdi.

Dastlab ixtirochi beshta reaktiv dvigatel o‘rnatilgan qurilmani sinab ko‘rgan. Biroq dvigatellar birgalikda ishga tushirilganda qurilma yonib ketgan. Sun’iy intellekt yordamida nosozlik sabablari tahlil qilingach, reaktiv dvigatellardan voz kechib, elektr motorlaridan foydalanishga qaror qilingan.

Yangi versiyaga 10 ta elektr harakatlantiruvchi qurilma o‘rnatilgan. Har birining tortish kuchi 30 kilogrammdan ortiq bo‘lib, umumiy ko‘tarish kuchi to‘rt nafar katta yoshli inson vaznidan ham oshadi.

Qurilmani boshqarishdagi eng katta muammolardan biri muvozanatni saqlash bo‘lgan. Buning uchun ixtirochi ikkita smartfondan foydalanadigan sun’iy intellekt yordamchi tizimini yaratgan. Tizim parvoz vaqtida quloqchin orqali ovozli ko‘rsatmalar berib, unga tana holati va og‘irlik markazini qanday o‘zgartirishni aytib turadi.

Xabarlarga ko‘ra, ixtirochi qurilmani yaratishga qariyb ikki oy, uni boshqarishni o‘rganishga esa o‘n kundan ortiq vaqt sarflagan. Shunga qaramay, ochiq propellerlar va muvozanatni yo‘qotish xavfi sababli bu qurilmada uchish jiddiy ehtiyotkorlikni talab qiladi.

Song Sin’yuyYashil Goblinskeytbordsintetik intellekt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?28 avgust 00:01Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaToyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqda6 iyul 01:29Xitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordiXitoyda gumanoid robot sinov vaqtida muhandis qo‘lidagi pultni tepib yubordi20 sentabr 11:40Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindi21 avgust 02:58Britaniyalik muhandis soatiga 311 km tezlikda harakatlanuvchi paromotsikl yaratdiBritaniyalik muhandis soatiga 311 km tezlikda harakatlanuvchi paromotsikl yaratdi26 aprel 17:38Boeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildiBoeing kompaniyasiga tegishli Wisk Aero xavfsizlik muammolari sabab sudga berildi2 iyul 22:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi