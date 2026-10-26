Xitoylik muhandis “Yashil Goblin” uslubidagi uchar skeytbordni havoda sinab ko‘rdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoylik 26 yoshli ixtirochi Sun Sinyuy «O‘rgimchak odam» filmidagi qahramonning uchar qurilmasiga o‘xshash skeytbordni yaratib, uni muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazdi.
- Ikki oy davomida yig‘ilgan va 10 ta elektr dvigatel bilan jihozlangan ushbu qurilma yordamida muhandis ikki daqiqa ichida 300 metrdan ortiq masofani bosib o‘tdi.
- Hozirgi bosqichda ixtirochi qurilmaning xavfsizlik tizimlari, muvozanatni saqlash va batareya quvvatini oshirish ustida ishlashni rejalashtirmoqda.
Gollivudning mashhur «O‘rgimchak odam» filmidagi superyovuz qahramon — Yashil Goblinning (Green Goblin) afsonaviy uchar qurilmasi real hayotda o‘z aksini topdi. Xitoylik 26 yoshli ixtirochi Sun Sinyuy fantastik filmlardan ilhomlangan holda havoda harakatlanuvchi haqiqiy uchar skeytbord yaratdi va uni muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazdi.
Ijtimoiy tarmoqlar va texnologiya ixlosmandlari e’tiborini tortgan ushbu loyiha qisqa vaqt ichida muhandislik ixtirosi sifatida katta qiziqish uyg‘otdi.
10 ta dvigatel va 300 metrlik parvoz: Qurilma qanday ishlaydi?
Yosh ixtirochining fantastik g‘oyadan tayyor prototipgacha bo‘lgan yo‘li bir qator qiziqarli jihatlarni o‘z ichiga oladi:
Ikki oylik mehnat samarasi: Sun Sinyuy murakkab muhandislik yechimini talab qilgan ushbu uchar qurilmani loyihalashtirish va yig‘ish uchun bor-yo‘g‘i ikki oy vaqt sarfladi;
10 ta elektr dvigatel quvvati: Parvoz va muvozanatni ta’minlash maqsadida doska asosiga birdaniga 10 ta kuchli elektr dvigatel o‘rnatilgan bo‘lib, ular ixtirochini havoga ko‘tarish uchun yetarli tortish kuchini hosil qiladi;
Dastlabki sinov natijasi: Amaliy parvoz paytida yosh muhandis ochiq osmon ostida ikki daqiqa ichida 300 metrdan ortiq masofani havoda bosib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi.
Asosiy to‘siq: Xavfsizlik va muvozanat masalasi
Qurilma havoda barqaror harakatlana olgan bo‘lsa-da, uni ommaviy qo‘llash va kundalik transport vositasiga aylantirish uchun hali ancha vaqt talab etiladi:
Xavfsizlik muammolari: Muallifning ta’kidlashicha, ayni paytda qurilmaning xavfsizlik tizimlari to‘liq hal etilmagan — havoda muvozanatni saqlash va favqulodda qo‘nish algoritmlari ustida qo‘shimcha ish olib borish zarur;
Keyingi bosqich: Ixtirochi endilikda apparatning batareya quvvatini oshirish, havoda qolish vaqtini uzaytirish hamda uchish xavfsizligini kafolatlaydigan yangi sensorlarni integratsiya qilishni rejalashtirmoqda.
Izohlar 0
…