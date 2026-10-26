Xitoylik muhandis “Yashil Goblin” uslubidagi uchar skeytbordni havoda sinab ko‘rdi (video)

·42·Texno
Xitoylik muhandis “Yashil Goblin” uslubidagi uchar skeytbordni havoda sinab ko‘rdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoylik 26 yoshli ixtirochi Sun Sinyuy «O‘rgimchak odam» filmidagi qahramonning uchar qurilmasiga o‘xshash skeytbordni yaratib, uni muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazdi.
  • Ikki oy davomida yig‘ilgan va 10 ta elektr dvigatel bilan jihozlangan ushbu qurilma yordamida muhandis ikki daqiqa ichida 300 metrdan ortiq masofani bosib o‘tdi.
  • Hozirgi bosqichda ixtirochi qurilmaning xavfsizlik tizimlari, muvozanatni saqlash va batareya quvvatini oshirish ustida ishlashni rejalashtirmoqda.

Gollivudning mashhur «O‘rgimchak odam» filmidagi superyovuz qahramon — Yashil Goblinning (Green Goblin) afsonaviy uchar qurilmasi real hayotda o‘z aksini topdi. Xitoylik 26 yoshli ixtirochi Sun Sinyuy fantastik filmlardan ilhomlangan holda havoda harakatlanuvchi haqiqiy uchar skeytbord yaratdi va uni muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazdi.

Ijtimoiy tarmoqlar va texnologiya ixlosmandlari e’tiborini tortgan ushbu loyiha qisqa vaqt ichida muhandislik ixtirosi sifatida katta qiziqish uyg‘otdi.

10 ta dvigatel va 300 metrlik parvoz: Qurilma qanday ishlaydi?

Yosh ixtirochining fantastik g‘oyadan tayyor prototipgacha bo‘lgan yo‘li bir qator qiziqarli jihatlarni o‘z ichiga oladi:

  • Ikki oylik mehnat samarasi: Sun Sinyuy murakkab muhandislik yechimini talab qilgan ushbu uchar qurilmani loyihalashtirish va yig‘ish uchun bor-yo‘g‘i ikki oy vaqt sarfladi;

  • 10 ta elektr dvigatel quvvati: Parvoz va muvozanatni ta’minlash maqsadida doska asosiga birdaniga 10 ta kuchli elektr dvigatel o‘rnatilgan bo‘lib, ular ixtirochini havoga ko‘tarish uchun yetarli tortish kuchini hosil qiladi;

  • Dastlabki sinov natijasi: Amaliy parvoz paytida yosh muhandis ochiq osmon ostida ikki daqiqa ichida 300 metrdan ortiq masofani havoda bosib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi.

Asosiy to‘siq: Xavfsizlik va muvozanat masalasi

Qurilma havoda barqaror harakatlana olgan bo‘lsa-da, uni ommaviy qo‘llash va kundalik transport vositasiga aylantirish uchun hali ancha vaqt talab etiladi:

  • Xavfsizlik muammolari: Muallifning ta’kidlashicha, ayni paytda qurilmaning xavfsizlik tizimlari to‘liq hal etilmagan — havoda muvozanatni saqlash va favqulodda qo‘nish algoritmlari ustida qo‘shimcha ish olib borish zarur;

  • Keyingi bosqich: Ixtirochi endilikda apparatning batareya quvvatini oshirish, havoda qolish vaqtini uzaytirish hamda uchish xavfsizligini kafolatlaydigan yangi sensorlarni integratsiya qilishni rejalashtirmoqda.

Sun Sinyuyuchar skeytbordinnovatsiyamuhandislik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqdaSunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqda23 sentabr 03:22Nima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayaptiNima uchun avtomobil brendlari elektr tezlik rekordiga intilmayapti12 avgust 14:26Xitoyda dunyodagi eng yirik gidroturbina rotori oʻrnatildiXitoyda dunyodagi eng yirik gidroturbina rotori oʻrnatildi12 avgust 13:23Muhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliMuhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobili1 avgust 18:52NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdi26 iyul 23:23AMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdiAMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdi4 iyul 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?