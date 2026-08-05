Fiziklar Penrouz g‘oyasini amalda sinab ko‘rdi: yorug‘likdan tez harakatdan energiya olindi

·24·Texno
Fiziklar Penrouz g‘oyasini amalda sinab ko‘rdi: yorug‘likdan tez harakatdan energiya olindi
Qisqacha

Nyu-York Shahar universiteti Ilg'or ilmiy tadqiqotlar markazi (ASRC) fiziklari yorug'lik tezligidan yuqori samarali aylanishni taqlid qiluvchi qurilma yaratib, Penrouz–Zeldovich mexanizmini amalda namoyish etdi. Andrea Alu boshchiligidagi guruh mexanik aylanish o'rniga fazoviy-vaqtli muhit modulyatsiyasidan foydalandi, shu sababli qurilma qo'zg'almas bo'lsa-da, undagi modulyatsiya naqshi yorug'lik tezligidan yuqori harakatlana oladi.

Nyu-York Shahar universiteti Ilg‘or ilmiy tadqiqotlar markazi (ASRC) fiziklari elektromagnit to‘lqinlar uchun yorug‘lik tezligidan yuqori tezlikda aylanuvchi obyektni taqlid qiluvchi noyob qurilmani yaratdi. Nature ilmiy nashrida eʼlon qilingan tajriba ilk bor Penrouz–Zeldovich mexanizmini — aylanuvchi jism to‘lqinga o‘z energiyasini berib, uni kuchaytirish jarayonini nazariyadan amaliyotga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu ilmiy prinsip mashhur fizik Rojer Penrouz g‘oyasiga borib taqaladi. Unga ko‘ra, qora tuynukning ergosferasiga tushib qolgan zarrachaning bir qismi voqealar gajari ortiga o‘tib ketadi, ikkinchi qismi esa dastlabki zarrachaga nisbatan ko‘proq energiya bilan qora tuynuk atrofini tark etishi mumkin. Keyinchalik Yaakov Zeldovich bu mexanizmni umumlashtirib, yetarlicha yuqori tezlikda aylanuvchi har qanday obyekt unga tushayotgan to‘lqinga energiya uzata olishini ko‘rsatib bergan edi.

Sintetik harakat orqali cheklovlarni yengish

Biroq mazkur nazariyani amalda tekshirish uzoq vaqt davomida imkonsiz bo‘lib qolgan edi, chunki biron-bir jismni mexanik ravishda bunday favqulodda tezliklargacha aylantirishning iloji yo‘q. Andrea Alu boshchiligidagi tadqiqot guruhi jismoniy aylanishni fazoviy-vaqtli muhit modulyatsiyasi natijasi bo‘lgan sintetik harakat bilan almashtirish orqali ushbu cheklovni chetlab o‘tishga muvaffaq bo‘ldi.

ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, qurilma bir nechta rezonatorlardan iborat halqadan iborat bo‘lib, ularning xossalari qatʼiy belgilangan dastur bo‘yicha o‘zgarib turadi. Bu to‘lqinning go‘yo shiddat bilan aylanuvchi obyekt ichida tarqalayotgandek harakat qilishiga sabab bo‘ladi. Qurilmaning o‘zi qo‘zg‘almas bo‘lib qolsa-da, halqa bo‘ylab harakatlanuvchi modulyatsiya naqshi mexanik chegaralarga bog‘langan emas, shuning uchun samarali aylanish tezligi yorug‘lik tezligidan oshib ketishi mumkin.

Parametrik jarayonlar va amaliy istiqbollar

Samarali tezlik yorug‘lik tezligidan oshganida, bunday fazoviy-vaqtli kristallning zona tuzilmasida burchak momenti uchun taqiqlangan tirqishlar hosil bo‘ladi. Aynan shu yerda parametrik jarayonlar ishga tushadi: kerakli aylanish xususiyatlariga ega bo‘lgan to‘lqinlar sintetik aylanishdan energiyani tortib olib, kuchayishni boshlaydi.

Mualliflarning taʼkidlashicha, ushbu yondashuv to‘lqin va moddiy muhit o‘rtasidagi o‘zaro taʼsirning mutlaqo yangi usulini yaratadi. Bunda tanlangan xususiyatlarga ega to‘lqinlar sintetik aylanishdan energiya olib, keng polosali tanlanma kuchayishni taʼminlaydi.

Sintetik harakat ekstremal aylanma dinamikani sof nazariya sohasidan amaliy tajribaga olib chiqishi astrofizika, to‘lqin va kvant fizikasi uchun fundamental ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mazkur texnologiya aloqa tizimlari, optika va fotonika sohalarida amaliy istiqbollarni ochib beradi. Tadqiqotchilarning navbatdagi maqsadi ushbu usulni maʼlumotlarni qayta ishlashning amaliy vazifalariga, jumladan, kvant tizimlariga moslashtirishdan iborat.

FizikaIlm-fanKvant texnologiyalariTadqiqotTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX moliyaviy hisobotini eʼlon qildi va Starship parvozi tafsilotlarini ochiqladiSpaceX moliyaviy hisobotini eʼlon qildi va Starship parvozi tafsilotlarini ochiqladiBugun, 05:51SpaceX Hind okeanida qolgan Starship korasini ortga tortib kelmoqdaSpaceX Hind okeanida qolgan Starship korasini ortga tortib kelmoqdaBugun, 05:24SpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildiSpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildiBugun, 03:57Tretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladiTretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladiBugun, 03:26Lucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchiLucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchiBugun, 03:25MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiMSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi