Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqda

·0·Texno
Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqda

Dunyoning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Toyota kompaniyasi transport sohasida yangi davrga qadam qoʻymoqda. Yaponiya sanoat giganti Amerikaning Joby Aviation startapi bilan hamkorlikni kengaytirib, vertikal uchish va qoʻnish imkoniyatiga ega boʻlgan elektr uchar taksilarni (eVTOL) seriyali ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrayotganini eʼlon qildi. Ushbu hamkorlik shunchaki sarmoya kiritish emas, balki kelajak transportini konveyer usulida ommalashtirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Toyota ushbu loyihada oʻzining oʻn yillik tajribasiga tayanib, uchar apparatlarni yigʻish jarayonini optimallashtirish, sifat nazoratini kuchaytirish va eng muhimi, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish vazifasini oʻz zimmasiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining mashhur "tejamkor ishlab chiqarish" tizimini aviatsiya sohasiga tatbiq etish orqali uchar taksilarni oddiy avtomobillar kabi ommaviy mahsulotga aylantirmoqchi.

Shaharlararo havo qatnovi: Yangi bosqich

Joby Aviation tomonidan ishlab chiqilayotgan apparat toʻliq elektr energiyasida ishlaydi va shahar ichidagi tirbandliklardan xalos boʻlish uchun moʻljallangan. Kompaniya nafaqat oʻzining havo taksi xizmatini yoʻlga qoʻyishni, balki ushbu texnologiyani butun dunyo boʻylab boshqa operatorlarga ham yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Toyota bilan hamkorlik esa ushbu rejalarni amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Taʼkidlash joizki, Toyota va Joby oʻrtasidagi aloqalar deyarli oʻn yildan buyon davom etib kelmoqda. Shu vaqt ichida yapon muhandislari ishlab chiqarish liniyalarini tashkil etishda oʻz maslahatlari bilan koʻmaklashib kelishgan. Endilikda hamkorlik tijoriy ishlab chiqarish bosqichiga oʻtmoqda, bu esa yaqin yillarda osmonimizda uchar taksilarni koʻrishimiz mumkinligidan dalolat beradi.

Akio Toyoda: Harakatlanish faqat yoʻllar bilan cheklanmaydi

Toyota direktorlar kengashi raisi Akio Toyoda harakatlanish kelajagi haqida gapirar ekan, insonlar nafaqat yerda, balki havoda ham tez va xavfsiz harakatlanish imkoniga ega boʻlishi kerakligini bir necha bor taʼkidlagan. Uning fikricha, Toyota shunchaki avtomobil ishlab chiqaruvchisi emas, balki har qanday turdagi mobillikni taʼminlovchi global kompaniyaga aylanishi lozim.

Hozircha seriyali ishlab chiqarishning aniq sanalari ochiqlanmagan boʻlsa-da, har ikki tomon hamkorlikni chuqurlashtirishda davom etishini bildirdi. Agar loyiha muvaffaqiyatli yakunlansa, Toyota uchar taksilar bozorida nafaqat investor, balki eng yirik sanoat hamkoriga aylanadi. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham kelajakda ekologik toza va tezkor havo transporti kirib kelishiga zamin yaratishi mumkin.

Ushbu texnologiyaning ommalashishi shahar infratuzilmasini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Elektr dvigatellari shovqin darajasini pasaytiradi, vertikal qoʻnish esa maxsus aerodromlar qurish ehtiyojini kamaytiradi. Toyota va Joby Aviation hamkorligi aynan shu texnologik inqilobni tezlashtirishga qaratilgan.

ToyotaJoby AviationUchar TaksiTexnologiyaAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdiDonald Trump memekoinlari quladi: Investorlar 3,8 milliard dollar zarar koʻrdiBugun, 01:27Koinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKoinotni oʻrganishda yangi davr: Sunʼiy yoʻldoshlar uchun oʻta qora qoplama yaratildiKecha, 23:55Bending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiBending Spoons: AOL va Vimeo egalari Nasdaq birjasiga chiqdiKecha, 23:52Samsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiSamsung yangi strategiyaga oʻtmoqda: Exynos 2700 protsessori tezlik emas, sunʼiy intellektga eʼtibor qaratadiKecha, 23:24Ish samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringIsh samaradorligini oshiruvchi 5 ta zamonaviy gadjet: Ish stolingizni professional darajaga koʻtaringKecha, 22:56Amazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaAmazon oʻzining afsonaviy Mechanical Turk xizmatini yopishga tayyorlanmoqdaKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi