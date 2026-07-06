Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqda
Dunyoning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Toyota kompaniyasi transport sohasida yangi davrga qadam qoʻymoqda. Yaponiya sanoat giganti Amerikaning Joby Aviation startapi bilan hamkorlikni kengaytirib, vertikal uchish va qoʻnish imkoniyatiga ega boʻlgan elektr uchar taksilarni (eVTOL) seriyali ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrayotganini eʼlon qildi. Ushbu hamkorlik shunchaki sarmoya kiritish emas, balki kelajak transportini konveyer usulida ommalashtirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Toyota ushbu loyihada oʻzining oʻn yillik tajribasiga tayanib, uchar apparatlarni yigʻish jarayonini optimallashtirish, sifat nazoratini kuchaytirish va eng muhimi, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish vazifasini oʻz zimmasiga oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining mashhur "tejamkor ishlab chiqarish" tizimini aviatsiya sohasiga tatbiq etish orqali uchar taksilarni oddiy avtomobillar kabi ommaviy mahsulotga aylantirmoqchi.
Shaharlararo havo qatnovi: Yangi bosqichJoby Aviation tomonidan ishlab chiqilayotgan apparat toʻliq elektr energiyasida ishlaydi va shahar ichidagi tirbandliklardan xalos boʻlish uchun moʻljallangan. Kompaniya nafaqat oʻzining havo taksi xizmatini yoʻlga qoʻyishni, balki ushbu texnologiyani butun dunyo boʻylab boshqa operatorlarga ham yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Toyota bilan hamkorlik esa ushbu rejalarni amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Taʼkidlash joizki, Toyota va Joby oʻrtasidagi aloqalar deyarli oʻn yildan buyon davom etib kelmoqda. Shu vaqt ichida yapon muhandislari ishlab chiqarish liniyalarini tashkil etishda oʻz maslahatlari bilan koʻmaklashib kelishgan. Endilikda hamkorlik tijoriy ishlab chiqarish bosqichiga oʻtmoqda, bu esa yaqin yillarda osmonimizda uchar taksilarni koʻrishimiz mumkinligidan dalolat beradi.
Akio Toyoda: Harakatlanish faqat yoʻllar bilan cheklanmaydiToyota direktorlar kengashi raisi Akio Toyoda harakatlanish kelajagi haqida gapirar ekan, insonlar nafaqat yerda, balki havoda ham tez va xavfsiz harakatlanish imkoniga ega boʻlishi kerakligini bir necha bor taʼkidlagan. Uning fikricha, Toyota shunchaki avtomobil ishlab chiqaruvchisi emas, balki har qanday turdagi mobillikni taʼminlovchi global kompaniyaga aylanishi lozim.
Hozircha seriyali ishlab chiqarishning aniq sanalari ochiqlanmagan boʻlsa-da, har ikki tomon hamkorlikni chuqurlashtirishda davom etishini bildirdi. Agar loyiha muvaffaqiyatli yakunlansa, Toyota uchar taksilar bozorida nafaqat investor, balki eng yirik sanoat hamkoriga aylanadi. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham kelajakda ekologik toza va tezkor havo transporti kirib kelishiga zamin yaratishi mumkin.
Ushbu texnologiyaning ommalashishi shahar infratuzilmasini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Elektr dvigatellari shovqin darajasini pasaytiradi, vertikal qoʻnish esa maxsus aerodromlar qurish ehtiyojini kamaytiradi. Toyota va Joby Aviation hamkorligi aynan shu texnologik inqilobni tezlashtirishga qaratilgan.
…