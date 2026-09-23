Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqda

·29·Texno
Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Garvard universiteti va Texnologiya instituti olimlari sunʼiy intellektning robototexnika tizimlarini loyihalash salohiyatini baholovchi RLE-Bench nomli yangi test tizimini taqdim etdi.
  • Ushbu platforma dasturiy taʼminot, datchiklar, apparat qismlari va interfeyslarni loyihalashni oʻz ichiga olgan toʻliq siklni qamrab oladi.

Garvard universiteti va Texnologiya instituti olimlari sunʼiy intellekt agentlarining muhandislik vazifalarini bajarish qobiliyatini baholovchi RLE-Bench nomli ochiq test tizimini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur platforma zamonaviy neyrotarmoqlarning nafaqat boshqaruv algoritmlarini oʻrganish, balki butun boshli robototexnika tizimlarini loyihalashtirish salohiyatini sinovdan oʻtkazishga moʻljallangan boʻlib, soha taraqqiyotida muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda mavjud koʻplab testlar asosan tayyor boshqaruv algoritmlarini oʻqitishga qaratilgan boʻlsa, RLE-Bench butun bir siklni qamrab oladi. Bunda dasturiy taʼminot, datchiklardan keladigan maʼlumotlarni qayta ishlash, apparat qismlari hamda interfeyslarni loyihalash ishlari birgalikda tekshiriladi.

Toʻrtta asosiy yoʻnalishdagi murakkab vazifalar

Yangi sinov toʻplami 4 ta asosiy yoʻnalish boʻyicha jami 48 ta vazifani oʻz ichiga oladi. Sunʼiy intellekt agenti dasturiy kodning datchiklar, motorlar va mexanik uzellar bilan qanday oʻzaro taʼsir qilishini chuqur tushunishi talab etiladi. Shuningdek, u idrok etish algoritmlarini ishlab chiqishi, datchik koʻrsatkichlarini tahlil qilishi va kelgusida robot elementlarini oʻzi loyihalashtirishi lozim.

Barcha vazifalar maxsus simulyatsiya muhitida bajariladi. Sunʼiy intellekt agenti mustaqil ravishda kod yozadi, yechimni ishga tushiradi, natijani chuqur tahlil qiladi va zaruriyat tugʻilganda tuzatishlar kiritadi. Bunda vazifalar real muhandislik cheklovlari — ogʻirlik, buruvchi moment, muvozanat va konstruksiya geometriyasini hisobga olgan holda tuzilgan.

Real muhandislik cheklovlari va sinov jarayoni

Amaliyotda loyihalash jarayoni jiddiy qiyinchiliklar bilan bogʻliq. Masalan, topshiriqlardan birida sunʼiy intellekt turli balandlikdagi javonlardan narsalarni olib beruvchi bir nechta manipulyatorni ushlab tura oladigan harakatlanuvchi platformani loyihalashtirishi kerak. Raqamli muhitda konstruksiya mukammal koʻringani bilan, real hayotda barqaror boʻlmay agʻdarilib ketishi mumkin.

Shu boisdan, Garvard professori Na Li va Texnologiya instituti dotsenti Bo Day boshchiligidagi tadqiqotchilar ushbu versiyani dastlabki qadam sifatida baholamoqda. Kelgusida robototexniklarning real muhandislik muammolari asosida RLE-Bench 2.0 toʻplamini yanada kengaytirish rejalashtirilgan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi test tayyor robotlarning ish sifatini emas, ayniqsa sunʼiy intellektning muhandislik tafakkurini baholaydi. Shu sababli uni Xitoyda oʻtgan «Butunjahon gumanoid robotlar oʻyinlari» kabi jismoniy mashinalar musobaqalari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri taqqoslab boʻlmaydi: birinchi holatda sunʼiy intellektning aqliy imkoniyatlari tekshirilsa, ikkinchisida tayyor texnikaning jismoniy sharoitdagi ishlari koʻrib chiqiladi.

Sunʼiy intellektRobototexnikaMuhandislikGarvard universitetiTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qualcomm 2 nm texnologiyali Snapdragon 8 Elite Gen 6 chiplarini taqdim etdiQualcomm 2 nm texnologiyali Snapdragon 8 Elite Gen 6 chiplarini taqdim etdiBugun, 02:57Uchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildiUchta ekran va 10 kg vaznga ega oʻta quvvatli Durabook Z14I-DX3 namoyish etildiBugun, 01:51Qualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdiQualcomm sunʼiy intellektga ixtisoslashgan yangi chip va protsessorlarini taqdim etdiBugun, 01:25NASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqdaNASA Goddard markazidagi qisqartirishlar kosmik teleskoplar loyihasiga taʼsir qilmoqdaBugun, 01:24Roskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasRoskosmos Soyuz-2.1a raketasidan voz kechish niyatida emasBugun, 00:54AQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiAQSh Hindistonga oy bazasi loyihasida qatnashishni taklif qildiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi