Sunʼiy intellekt robotlar yaratishga qodirmi yangi test sinamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Garvard universiteti va Texnologiya instituti olimlari sunʼiy intellektning robototexnika tizimlarini loyihalash salohiyatini baholovchi RLE-Bench nomli yangi test tizimini taqdim etdi.
- Ushbu platforma dasturiy taʼminot, datchiklar, apparat qismlari va interfeyslarni loyihalashni oʻz ichiga olgan toʻliq siklni qamrab oladi.
Garvard universiteti va Texnologiya instituti olimlari sunʼiy intellekt agentlarining muhandislik vazifalarini bajarish qobiliyatini baholovchi RLE-Bench nomli ochiq test tizimini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur platforma zamonaviy neyrotarmoqlarning nafaqat boshqaruv algoritmlarini oʻrganish, balki butun boshli robototexnika tizimlarini loyihalashtirish salohiyatini sinovdan oʻtkazishga moʻljallangan boʻlib, soha taraqqiyotida muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda mavjud koʻplab testlar asosan tayyor boshqaruv algoritmlarini oʻqitishga qaratilgan boʻlsa, RLE-Bench butun bir siklni qamrab oladi. Bunda dasturiy taʼminot, datchiklardan keladigan maʼlumotlarni qayta ishlash, apparat qismlari hamda interfeyslarni loyihalash ishlari birgalikda tekshiriladi.
Toʻrtta asosiy yoʻnalishdagi murakkab vazifalarYangi sinov toʻplami 4 ta asosiy yoʻnalish boʻyicha jami 48 ta vazifani oʻz ichiga oladi. Sunʼiy intellekt agenti dasturiy kodning datchiklar, motorlar va mexanik uzellar bilan qanday oʻzaro taʼsir qilishini chuqur tushunishi talab etiladi. Shuningdek, u idrok etish algoritmlarini ishlab chiqishi, datchik koʻrsatkichlarini tahlil qilishi va kelgusida robot elementlarini oʻzi loyihalashtirishi lozim.
Barcha vazifalar maxsus simulyatsiya muhitida bajariladi. Sunʼiy intellekt agenti mustaqil ravishda kod yozadi, yechimni ishga tushiradi, natijani chuqur tahlil qiladi va zaruriyat tugʻilganda tuzatishlar kiritadi. Bunda vazifalar real muhandislik cheklovlari — ogʻirlik, buruvchi moment, muvozanat va konstruksiya geometriyasini hisobga olgan holda tuzilgan.
Real muhandislik cheklovlari va sinov jarayoniAmaliyotda loyihalash jarayoni jiddiy qiyinchiliklar bilan bogʻliq. Masalan, topshiriqlardan birida sunʼiy intellekt turli balandlikdagi javonlardan narsalarni olib beruvchi bir nechta manipulyatorni ushlab tura oladigan harakatlanuvchi platformani loyihalashtirishi kerak. Raqamli muhitda konstruksiya mukammal koʻringani bilan, real hayotda barqaror boʻlmay agʻdarilib ketishi mumkin.
Shu boisdan, Garvard professori Na Li va Texnologiya instituti dotsenti Bo Day boshchiligidagi tadqiqotchilar ushbu versiyani dastlabki qadam sifatida baholamoqda. Kelgusida robototexniklarning real muhandislik muammolari asosida RLE-Bench 2.0 toʻplamini yanada kengaytirish rejalashtirilgan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi test tayyor robotlarning ish sifatini emas, ayniqsa sunʼiy intellektning muhandislik tafakkurini baholaydi. Shu sababli uni Xitoyda oʻtgan «Butunjahon gumanoid robotlar oʻyinlari» kabi jismoniy mashinalar musobaqalari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri taqqoslab boʻlmaydi: birinchi holatda sunʼiy intellektning aqliy imkoniyatlari tekshirilsa, ikkinchisida tayyor texnikaning jismoniy sharoitdagi ishlari koʻrib chiqiladi.
Izohlar 0
…