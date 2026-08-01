Muhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobili

·17·Avto
Muhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobili
Qisqacha

Muhandis Endi Reycher va uning marhum otasi payvandlash apparati va yupqa devorli quvurlar yordamida oʻziga xos toʻla privodli oʻziyurar 4x4 avtomobilini yaratishdi. Ushbu kichik oʻlchamli transport vositasini yasash jarayoni oldindan aniq reja yoki chizma asosida olib borilmagan boʻlib, barcha texnik yechimlar vaziyatdan kelib chiqib joyida qabul qilingan.

Muhandislik sohasi boʻyicha maʼlumotga ega boʻlgan Endi Reycher va uning marhum otasi payvandlash apparati hamda yupqa devorli quvurlardan foydalangan holda oʻziga xos toʻla privodli transport vositasini yaratishdi. ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu kichik oʻlchamli 4x4 avtomobili oddiy havaskorlik tajribasidan boshlanib, yakunda noyob muhandislik loyihasiga aylangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ijodiy jarayon oldindan aniq reja yoki chizma asosida olib borilmagan. Otaxon va uning oʻgʻli har bir bosqichda yuzaga kelgan muammolarni oʻz vaqtida hal qilib, karkasni bosqichma-bosqich yigʻishgan. Muallifning taʼkidlashicha, mashinaning yakuniy koʻrinishi ularning ish jarayonida duch kelgan turli texnik qiyinchiliklari natijasidir.

Noodatiy konstruksiya va yigʻish jarayoni

Loyiha ustida ishlash davomida aniq andozalar ishlatilmagan. Barcha yechimlar vaziyatdan kelib chiqib, joyida qabul qilingan. Asosiy prinsip «bu qismni yoki u qismni qayerga oʻrnatish kerak?» degan savol atrofida qurilgan boʻlib, har bir detal oʻz oʻrnini izlash jarayonida shakllanib borgan.

Natijada, poʻlat quvurlardan yasalgan ochiq karkasli, ixcham va oʻta oʻziga xos 4x4 transport vositasi dunyoga keldi. Ushbu oʻziyurar mashina ikki ijodkorning mutlaqo erkin yondashuvi va konstruktorlik izlanishlarining yorqin namunasiga aylandi.

Garaj sharoitidagi muhandislik yutuqlari

Avtomobilsozlik tarixida havaskorlar tomonidan garajda yigʻilgan noodatiy transport vositalari koʻp uchraydi. Endi Reycher va uning otasining ishi ham aynan shunday ijodiy yondashuvning amaldagi isbotidir. Mutaxassislar bunday oʻz qoʻli bilan yasalgan mashinalar texnik ijodkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishini taʼkidlashadi.

Garchi bu transport vositasi ommaviy ishlab chiqarish uchun moʻljallanmagan boʻlsa-da, uning yaratilish tarixi murakkab muhandislik masalalarini oddiy vositalar yordamida ham hal qilish mumkinligini koʻrsatib berdi. Loyiha oʻziga xos dizayni va yaratilish jarayoni bilan koʻplab texnika ishqibozlarining eʼtiborini tortdi.

Avtomobil4x4MuhandislikGarajLoyihaOʻziyurar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiVolkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiBugun, 15:57Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaMercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaBugun, 11:59Alfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiAlfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiBugun, 11:51Nevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiNevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiBugun, 10:59Xiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiXiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiBugun, 04:50Mukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakMukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakKecha, 19:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi