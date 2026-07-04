AMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdi
Zamonaviy yuqori unumdorlikka ega protsessorlar nafaqat murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish, balki sezilarli darajada issiqlik energiyasi ajratish bilan ham mashhur. Microsoft kompaniyasining sobiq muhandisi va Windows tizimi dasturchilaridan biri Deyv Plammer (Dave W. Plummer) ushbu issiqlikdan kutilmagan maqsadda foydalanishga qaror qildi. U 32 yadroli AMD Threadripper 3970X protsessori asosidagi tizim ajratayotgan issiqlik yordamida 19-asrda ixtiro qilingan Stirling dvigatelini ishga tushirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Oʻtkazilgan tajriba davomida miniatyura koʻrinishidagi Stirling dvigateli tizim platasining chipset qismiga oʻrnatildi. Ushbu qurilma kompyuter ishlashi natijasida hosil boʻladigan issiqlikni mexanik energiyaga aylantirish xususiyatiga ega. Tizim qizishi bilan qurilma issiqlik energiyasini qabul qilib, porshenni harakatga keltiradi va maxovikni aylantira boshlaydi. Bu jarayon zamonaviy texnologiyalar va ikki asrlik muhandislik gʻoyasining oʻziga xos uygʻunligini namoyish etdi.
Stirling dvigateli: Tarix va zamonaviylikStirling dvigateli ilk bor 1816-yilda patentlangan boʻlib, u tashqi yonuv dvigatellari sirasiga kiradi. Bugungi kunda ushbu texnologiya ayrim energetika va sanoat qurilmalarida qoʻllanilsa-da, kundalik hayotda koʻpincha fizik jarayonlarni namoyish etuvchi oʻquv qoʻllanmasi sifatida xizmat qiladi. Plammer eʼlon qilgan videoda u dastlab maxovikni qoʻli bilan aylantirib yuborganini, shundan soʻng dvigatel faqat kompyuterdan chiqayotgan issiqlik hisobiga mustaqil ravishda aylanishda davom etganini koʻrish mumkin.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday mitti dvigatel modellarini Amazon kabi savdo platformalaridan taxminan 40 dollar atrofida sotib olish mumkin. Ular shunchalik sezgirki, hatto bir finjon issiq qahva yoki inson kaftidan chiqadigan harorat yordamida ham ishlay oladi. AMD Threadripper kabi kuchli protsessorlar esa bunday qurilmalar uchun yetarli darajadagi barqaror issiqlik manbai boʻlib xizmat qiladi.
Muhandislik tajribasi va amaliy ahamiyatTaʼkidlash joizki, ushbu tajriba kompyuterni sovutishning yangi usuli sifatida emas, balki koʻproq qiziqarli ilmiy namoyish sifatida oʻtkazilgan. Deyv Plammer protsessor harorati qanchaga tushgani yoki ushbu qurilma tizim unumdorligiga qanday taʼsir koʻrsatgani haqida aniq raqamlarni keltirmagan. Shunga qaramay, mazkur holat kompyuter texnikasidan chiqadigan ortiqcha energiyani qayta ishlash masalasiga eʼtiborni qaratadi.
Hozirgi vaqtda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari va kuchli serverlar ajratadigan issiqlikni binolarni isitish yoki suvni qizdirishga yoʻnaltirish boʻyicha turli loyihalar mavjud. Plammerning tajribasi esa issiqlik energiyasini mexanik harakatga aylantirishning eng sodda va vizual koʻrinishini koʻrsatib berdi. Bu kabi yondashuvlar kelajakda elektron qurilmalarning energiya samaradorligini oshirishda yangi gʻoyalarga turtki boʻlishi mumkin.
…