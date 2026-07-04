AMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdi

·37·Texno
AMD Threadripper issiqligi 19-asrga oid Stirling dvigatelini harakatga keltirdi

Zamonaviy yuqori unumdorlikka ega protsessorlar nafaqat murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirish, balki sezilarli darajada issiqlik energiyasi ajratish bilan ham mashhur. Microsoft kompaniyasining sobiq muhandisi va Windows tizimi dasturchilaridan biri Deyv Plammer (Dave W. Plummer) ushbu issiqlikdan kutilmagan maqsadda foydalanishga qaror qildi. U 32 yadroli AMD Threadripper 3970X protsessori asosidagi tizim ajratayotgan issiqlik yordamida 19-asrda ixtiro qilingan Stirling dvigatelini ishga tushirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻtkazilgan tajriba davomida miniatyura koʻrinishidagi Stirling dvigateli tizim platasining chipset qismiga oʻrnatildi. Ushbu qurilma kompyuter ishlashi natijasida hosil boʻladigan issiqlikni mexanik energiyaga aylantirish xususiyatiga ega. Tizim qizishi bilan qurilma issiqlik energiyasini qabul qilib, porshenni harakatga keltiradi va maxovikni aylantira boshlaydi. Bu jarayon zamonaviy texnologiyalar va ikki asrlik muhandislik gʻoyasining oʻziga xos uygʻunligini namoyish etdi.

Stirling dvigateli: Tarix va zamonaviylik

Stirling dvigateli ilk bor 1816-yilda patentlangan boʻlib, u tashqi yonuv dvigatellari sirasiga kiradi. Bugungi kunda ushbu texnologiya ayrim energetika va sanoat qurilmalarida qoʻllanilsa-da, kundalik hayotda koʻpincha fizik jarayonlarni namoyish etuvchi oʻquv qoʻllanmasi sifatida xizmat qiladi. Plammer eʼlon qilgan videoda u dastlab maxovikni qoʻli bilan aylantirib yuborganini, shundan soʻng dvigatel faqat kompyuterdan chiqayotgan issiqlik hisobiga mustaqil ravishda aylanishda davom etganini koʻrish mumkin.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday mitti dvigatel modellarini Amazon kabi savdo platformalaridan taxminan 40 dollar atrofida sotib olish mumkin. Ular shunchalik sezgirki, hatto bir finjon issiq qahva yoki inson kaftidan chiqadigan harorat yordamida ham ishlay oladi. AMD Threadripper kabi kuchli protsessorlar esa bunday qurilmalar uchun yetarli darajadagi barqaror issiqlik manbai boʻlib xizmat qiladi.

Muhandislik tajribasi va amaliy ahamiyat

Taʼkidlash joizki, ushbu tajriba kompyuterni sovutishning yangi usuli sifatida emas, balki koʻproq qiziqarli ilmiy namoyish sifatida oʻtkazilgan. Deyv Plammer protsessor harorati qanchaga tushgani yoki ushbu qurilma tizim unumdorligiga qanday taʼsir koʻrsatgani haqida aniq raqamlarni keltirmagan. Shunga qaramay, mazkur holat kompyuter texnikasidan chiqadigan ortiqcha energiyani qayta ishlash masalasiga eʼtiborni qaratadi.

Hozirgi vaqtda maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari va kuchli serverlar ajratadigan issiqlikni binolarni isitish yoki suvni qizdirishga yoʻnaltirish boʻyicha turli loyihalar mavjud. Plammerning tajribasi esa issiqlik energiyasini mexanik harakatga aylantirishning eng sodda va vizual koʻrinishini koʻrsatib berdi. Bu kabi yondashuvlar kelajakda elektron qurilmalarning energiya samaradorligini oshirishda yangi gʻoyalarga turtki boʻlishi mumkin.

AMDThreadripperStirling DvigateliTexnologiyaMuhandislik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaSmartfonlar bozori gigantlar davriga qaytmoqda: Redmi va Honor 7 dyuymli ekran tayyorlamoqdaBugun, 21:21Yevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiYevropaning OpenAI raqobatchisi: Mistral AI qanday qilib texnologik mustaqillik ramziga aylandiBugun, 21:00Xitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdiXitoyning Starlink muqobili: Qianfan turkumidagi yangi sunʼiy yoʻldoshlar orbitaga chiqdiBugun, 20:55Xiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiXiaomi Civi turkumidagi smartfonlar ishlab chiqarilishi toʻxtatildiBugun, 19:56Xitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqXitoyda dunyodagi ilk neyrodinamik chip yaratildi: U ayrim vazifalarda GPU’dan 478 marta tezroqBugun, 19:29Vivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanVivo X300e: 7000 mAs batareya va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlangan yangi flagmanBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda