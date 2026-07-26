NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdi

·47·Texno
NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdi

AQSH Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi (NASA) soʻnggi bir yil ichida misli koʻrilmagan kadrlar yetishmovchiligiga duch keldi. AQSH Hisob palatasining (GAO) yangi hisobotiga koʻra, agentlik xodimlarining qariyb 22 foizi muddatidan oldin pensiyaga chiqish va boshqa sabablar bilan ishni tark etgan. Bu holat koinot tadqiqotlari boʻyicha amalga oshirilayotgan 36 ta yirik loyihadan 25 tasiga bevosita salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning fikricha, hozirgi shtat birligi NASA oldiga qoʻyilgan ulkan vazifalarni bajarish uchun yetarli emas. Eng koʻp talofat koʻrgan loyihalar orasida Orion boshqariladigan koinot kemasi va Space Launch System (SLS) oʻta ogʻir raketasi bor. Orion loyihasi oʻz xodimlarining 10 foizini, SLS dasturi esa qariyb 20 foiz mutaxassisini yoʻqotgan. Bu esa Oyga qaytish boʻyicha Artemis missiyasining kelajagi borasida xavotirlarni kuchaytirmoqda.

Goddard markazidagi ogʻir vaziyat

Kadrlar ketishi boʻyicha eng ayanchli holat Goddard nomidagi koinot parvozlari markazida kuzatildi — bu yerda xodimlarning 34 foizi ishdan ketgan. Oqibatda Venera sayyorasini oʻrganishga moʻljallangan DAVINCI missiyasi oʻzining eng muhim mutaxassislaridan ayrildi. Hozirda ushbu missiyaning tayyorgarlik ishlarining bir qismi qayta koʻrib chiqilmoqda.

Hozircha kadrlar muammosi loyihalarning yakuniy muddatlariga jiddiy taʼsir koʻrsatgani yoʻq. GAO maʼlumotlariga koʻra, faqat ikkita loyihada muddat bir oyga kechiktirilgan, IMAP missiyasi esa hatto rejadagidan uch oy oldin start olgan. Biroq moliyaviy xarajatlar keskin oshib bormoqda: yirik dasturlar boʻyicha ortiqcha sarf-xarajatlar 478,2 million dollarga yetdi. Bu mablagʻning asosiy qismi aynan SLS Block 1B va Orion loyihalariga toʻgʻri kelmoqda.

Kelajakdagi xatarlar va yangi strategiya

NASA kadrlar boshqarmasi aerokosmik, mexanika, elektrotexnika va kompyuter muhandisligi, shuningdek, axborot texnologiyalari va kiberxavfsizlik sohalarida mutaxassislar yetishmayotganini tan olgan. Masalan, kadrlar tanqisligi tufayli Psyche missiyasi oʻz vaqtida uchirilmagan, bu esa qoʻshimcha 132 million dollar xarajatga sabab boʻlgan edi.

Vaziyatni oʻnglash uchun agentlik bir qator choralarni rejalashtirmoqda. Jumladan, pudratchi tashkilotlar xodimlarini doimiy shtatga oʻtkazish va texnik mutaxassislarni vaqtinchalik ishga jalb qilish uchun NASA Force dasturini ishga tushirish koʻzda tutilgan. Biroq, yakuniy kadrlar strategiyasi hali tasdiqlanmagan.

Ushbu rejalarning amalga oshishi koʻp jihatdan AQSH Kongressida muhokama qilinayotgan 2027-yilgi budjetga bogʻliq. Agar moliyalashtirish masalasi ijobiy hal etilmasa, koinot agentligi nafaqat yangi loyihalarni boshlashda, balki mavjudlarini ham yakuniga yetkazishda jiddiy toʻsiqlarga duch kelishi mumkin.

NASAKoinotTexnologiyaAQSHMuhandislik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58London startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiLondon startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshiKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob