Yangi robot Rubik kubigini 10 soniyadan kam vaqtda yechdi
1 daqiqa o'qish2
Yangi Zelandiyadagi to‘rt nafar muhandislik talabasi g‘ayrioddiy natijaga erishdi. Ular 4×4×4 o‘lchamli Rubik kubigini atigi 9,806 soniyada yecha oladigan robotni ishlab chiqdi.
Qurilma murakkab kombinatsiyalarni insondan ancha tez bajarishga mo‘ljallangan. Robotning bunday natijasi uni yaratgan talabalarning muhandislik mahorati va texnik yechimlari samarasini namoyon etdi.
Biroq hozircha ushbu natija rasman rekord sifatida qayd etilmagan. Shunga qaramay, loyiha texnologiya va robototexnika sohasidagi qiziqarli yutuqlardan biriga aylandi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…