2027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi

·0·Salomatlik
2027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi

O‘zbekistonda saraton kasalliklarini erta aniqlash va davolash tizimini yaxshilashga qaratilgan milliy dastur tasdiqlandi. Unga ko‘ra, onkologik kasalliklarni dastlabki bosqichlarda aniqlash darajasini hozirgi 30 foizdan 40 foizgacha oshirish rejalashtirilgan.

Dastur doirasida aholining 60 foizini bachadon bo‘yni, ko‘krak bezi, oshqozon, o‘pka va boshqa keng tarqalgan saraton turlari bo‘yicha maqsadli tekshiruvlardan o‘tkazish ko‘zda tutilgan. Kasallikning so‘nggi bosqichlarida aniqlanish holatlari esa 65 foizdan 55 foizgacha kamaytirilishi kerak.

2027 yil 1 yanvardan hududlarda prostata bezi, yo‘g‘on ichak va o‘pka saratonining oldini olish choralari bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Dastur Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti va xalqaro mutaxassislar ishtirokida ishlab chiqilgan.

SaratonSkriningJahon sog‘liqni saqlash tashkilotiOnkologiyaTibbiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlarTish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlarKecha, 12:42O‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdiO‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdi26.06, 17:46O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...25.06, 19:21Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odatKo‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat23.06, 20:4311 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi15.06, 20:52Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalariQachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari12.06, 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Saratonni to‘xtatgan dori olimlarni hayratda qoldirdi
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?
Tez vazn tashlashning organizmga qanday zararlari bor?
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat