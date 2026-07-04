Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
UzAuto Motors 2026 йилда Кобалт ишлаб чиқариш ҳажмини оширди, аммо автомобил сотуви сезиларли даражада камайди.
Январ–май ойларида 69 мингдан ортиқ Кобалт ишлаб чиқарилган. Шу даврда сотилган автомобиллар сони эса 35 245 тани ташкил қилган. Бу ишлаб чиқарилган машиналарнинг катта қисми ҳали харидор топмаганини кўрсатади.
Сотувни рағбатлантириш мақсадида компания «Ипотека-банк» орқали Кобалт учун автокредит шартларини юmsҳатди. Энди автомобил йиллик 21 фоизли ставка ва 30 фоиз бошланғич тўлов асосида таклиф этилмоқда.
Янгиланган кредит шартлари Кобалт харидини енгиллаштириши кутилмоқда. Компания шу орқали сотув ҳажмини ишлаб чиқариш суръатига яқинлаштиришга уринмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…