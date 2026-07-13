BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Хитойнинг энг оммабоп электромобилларидан бири бўлган BYD Сеагулл янги авлодда кутилмаган ўзгаришларга юз тутди. Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, ушбу ихчам хетчбек ўзининг аввалги ўлчамларидан сезиларли даражада ўсиб, деярли BYD Dolphin моделининг габаритларига етиб олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод BYD Сеагулл узунлиги бирданига 425 мм га ортиб, 4205 мм ни ташкил этмоқда. Ғилдираклар базаси ҳам 150 мм га кенгайиб, 2650 мм га етди. Таққослаш учун, бренднинг юқори классдаги модели BYD Dolphin узунлиги 4280 мм га тенг. Бу ўзгариш Сеагулл моделини шунчаки шаҳар ичидаги кичик транспорт воситасидан тўлақонли оилавий хетчбекка айлантиради.
Кенгайган салон ва техник янгиланишларЎлчамларнинг ўсиши автомобилнинг ички имкониятларига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. Аввалги модел тўрт кишига мўлжалланган бўлса, янгиланган версия илк бор беш кишилик салон билан жиҳозланади. Автомобилнинг кенглиги 1810 мм, баландлиги эса 1570 мм ни ташкил этади. Бу эса йўловчилар учун янада кўпроқ қулайлик ва кенглик яратади.
Техник жиҳатдан ҳам сезиларли ўсиш кузатилган. Янги BYD Сеагулл 95 кВ (129 от кучи) қувватга эга доимий магнитли синхрон электромотор билан таъминланади. Автомобилга BYD таркибига кирувчи Фуди Баттерй компанияси томонидан ишлаб чиқарилган литий-темир-фосфатли (ЛФП) аккумуляторлар ўрнатилади. Максимал тезлик эса соатига 150 км билан чекланган.
Вазирлик базасидаги маълумотларга кўра, харидорларга кенг танлов имкониятлари тақдим этилади:
- Турли дизайндаги ғилдирак дисклари;
- Кузов учун декоратив қопламалар ва орқа устун безаклари;
- Ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари учун юқори стоп-сигналга ўрнатилган камера;
- Қўшимча эмблема ва логотиплар.
Ўзбекистон бозорида BYD Сеагулл ўзининг ҳамёнбоплиги билан тезда оммалашганини ҳисобга олсак, янги авлоднинг катталашган ўлчамлари маҳаллий ҳайдовчилар учун янада жозибадор бўлиши мумкин. Бироқ, габаритлар ва қувватнинг ортиши автомобил нархига қандай таъсир қилиши ҳозирча очиқланмаган. ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг расмий тақдимот санаси яқин ойларда эълон қилиниши кутилмоқда.
…