BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди

·23·Авто
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди

Хитойнинг энг оммабоп электромобилларидан бири бўлган BYD Сеагулл янги авлодда кутилмаган ўзгаришларга юз тутди. Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, ушбу ихчам хетчбек ўзининг аввалги ўлчамларидан сезиларли даражада ўсиб, деярли BYD Dolphin моделининг габаритларига етиб олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод BYD Сеагулл узунлиги бирданига 425 мм га ортиб, 4205 мм ни ташкил этмоқда. Ғилдираклар базаси ҳам 150 мм га кенгайиб, 2650 мм га етди. Таққослаш учун, бренднинг юқори классдаги модели BYD Dolphin узунлиги 4280 мм га тенг. Бу ўзгариш Сеагулл моделини шунчаки шаҳар ичидаги кичик транспорт воситасидан тўлақонли оилавий хетчбекка айлантиради.

Кенгайган салон ва техник янгиланишлар

Ўлчамларнинг ўсиши автомобилнинг ички имкониятларига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. Аввалги модел тўрт кишига мўлжалланган бўлса, янгиланган версия илк бор беш кишилик салон билан жиҳозланади. Автомобилнинг кенглиги 1810 мм, баландлиги эса 1570 мм ни ташкил этади. Бу эса йўловчилар учун янада кўпроқ қулайлик ва кенглик яратади.

Техник жиҳатдан ҳам сезиларли ўсиш кузатилган. Янги BYD Сеагулл 95 кВ (129 от кучи) қувватга эга доимий магнитли синхрон электромотор билан таъминланади. Автомобилга BYD таркибига кирувчи Фуди Баттерй компанияси томонидан ишлаб чиқарилган литий-темир-фосфатли (ЛФП) аккумуляторлар ўрнатилади. Максимал тезлик эса соатига 150 км билан чекланган.

Вазирлик базасидаги маълумотларга кўра, харидорларга кенг танлов имкониятлари тақдим этилади:

  • Турли дизайндаги ғилдирак дисклари;
  • Кузов учун декоратив қопламалар ва орқа устун безаклари;
  • Ҳайдовчига ёрдам бериш тизимлари учун юқори стоп-сигналга ўрнатилган камера;
  • Қўшимча эмблема ва логотиплар.

Ўзбекистон бозорида BYD Сеагулл ўзининг ҳамёнбоплиги билан тезда оммалашганини ҳисобга олсак, янги авлоднинг катталашган ўлчамлари маҳаллий ҳайдовчилар учун янада жозибадор бўлиши мумкин. Бироқ, габаритлар ва қувватнинг ортиши автомобил нархига қандай таъсир қилиши ҳозирча очиқланмаган. ixbt.com маълумотига кўра, янги моделнинг расмий тақдимот санаси яқин ойларда эълон қилиниши кутилмоқда.

BYDСеагуллЭлектромобилХитойАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларToyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятларБугун, 05:21Xiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумXiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумБугун, 03:57Volkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиVolkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиБугун, 03:29Янгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиЯнгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиБугун, 02:21Geely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиGeely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиБугун, 00:58Хитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиХитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиБугун, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари