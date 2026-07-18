BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди

·25·Авто
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди

Хитойнинг электромобиллар ишлаб чиқариш бўйича етакчи бренди ҳисобланган BYD компанияси ўзининг ФинДреаms шўъба корхонаси томонидан ишлаб чиқилган инқилобий аккумулятор технологиясини намойиш этди. Янги литий-темир-фосфатли (ЛФП) батарея қуввати 102,3 кВ/соатни ташкил этиб, у электромобилларнинг юриш масофасини рекорд даражага кўтаришга қаратилган. Ушбу технология биринчи бўлиб BYD Греат Ҳан моделида қўлланилиши маълум қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги аккумуляторнинг оғирлиги 725,9 кг ни ташкил этади, бу эса автомобилнинг умумий вазнининг қарийб 30 фоизидан кўпроғини эгаллайди. ИХБТ нашрининг хабар беришича, ушбу қувват манбаи билан жиҳозланган BYD Греат Ҳан моделининг орқа приводли версияси КLTC синов сикли бўйича бир марта қувватланишда 970 километрдан 1008 километргача масофани босиб ўтишга қодир. Бу кўрсаткич замонавий электромобиллар бозорида энг юқори натижалардан бири ҳисобланади.

Техник имкониятлар ва қувват кўрсаткичлари

BYD Греат Ҳан модели нафақат энергия самарадорлиги, балки юқори динамик кўрсаткичлари билан ҳам ажралиб туради. Орқа приводли вариант 370 кВ (496 от кучи) қувватга эга битта электромотор билан жиҳозланган. Автомобилнинг вазни комплектациясига қараб 2260 кг дан 2325 кг гача етади. Бундай оғир вазнга қарамай, янги ФинДреаms батареяси узоқ масофаларни қийинчиликсиз босиб ўтишни таъминлайди.

Компания тезлик ва куч ишқибозлари учун моделнинг тўлиқ приводли (AWD) талқинини ҳам тайёрлаган. Иккита электр двигатели билан жиҳозланган ушбу версиянинг умумий қуввати 570 кВ (764 от кучи) га тенг. Гарчи унинг оғирлиги 2505 кг гача ошган бўлса-да, КLTC сикли бўйича юриш масофаси 820 км дан 880 км гача етади. Бу кўрсаткич ҳатто энг кучли комплектацияда ҳам узоқ сафарлар учун ҳеч қандай тўсиқ бўлмаслигини англатади.

Ҳажм ва нарх борасидаги устунликлар

BYD Греат Ҳан ўзининг ўлчамлари билан ҳам ҳайратда қолдиради. Автомобилнинг узунлиги 5256 мм, кенглиги 1999 мм ва баландлиги 1510 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 3130 мм га тенг. Таққослаш учун, ушбу электромобил стандарт Mercedes-Benz S-Class моделидан 66 мм га узунроқдир. Бу эса салонда кенглик ва қулайликни таъминлаш имконини беради.

Ўзбекистон автомобил бозорида BYD брендининг машҳурлиги ва расмий дилерлик тармоқлари кенгайиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу янги технология маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам катта қизиқиш уйғотиши табиий. Айниқса, 1000 км масофани босиб ўтиш имконияти вилоятлараро қатновларда электромобиллардан фойдаланишдаги асосий қўрқувларни (қувват тугаб қолиши) бартараф этади.

Энг қизиқарли жиҳати шундаки, бундай юқори технологик кўрсаткичларга эга BYD Греат Ҳан моделининг кутилаётган нархи тахминан 44 минг АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Бу нарх сегменти ушбу моделни нафақат люкс седанлар, балки ўрта тоифадаги электромобиллар билан ҳам рақобатбардош қилади. Компания янги аккумулятор орқали глобал бозорда ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.

BYDЭлектромобилТехнологияФинДреаmsАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?Бугун, 18:26BMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиBMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиБугун, 16:52Hyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиHyundai заводларида тарихий норозилик: Ишчилар гуманоид роботларга қарши бош кўтардиБугун, 15:50УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиБугун, 14:46Toyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинToyota автомобилларда сенсорли экранлардан воз кечиб, тугмаларга қайтиши мумкинБугун, 10:21Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?Kia электромобили ва тезюрар поезд: Париждан Берлингача ким биринчи етиб боради?Бугун, 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб