BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Хитойнинг электромобиллар ишлаб чиқариш бўйича етакчи бренди ҳисобланган BYD компанияси ўзининг ФинДреаms шўъба корхонаси томонидан ишлаб чиқилган инқилобий аккумулятор технологиясини намойиш этди. Янги литий-темир-фосфатли (ЛФП) батарея қуввати 102,3 кВ/соатни ташкил этиб, у электромобилларнинг юриш масофасини рекорд даражага кўтаришга қаратилган. Ушбу технология биринчи бўлиб BYD Греат Ҳан моделида қўлланилиши маълум қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги аккумуляторнинг оғирлиги 725,9 кг ни ташкил этади, бу эса автомобилнинг умумий вазнининг қарийб 30 фоизидан кўпроғини эгаллайди. ИХБТ нашрининг хабар беришича, ушбу қувват манбаи билан жиҳозланган BYD Греат Ҳан моделининг орқа приводли версияси КLTC синов сикли бўйича бир марта қувватланишда 970 километрдан 1008 километргача масофани босиб ўтишга қодир. Бу кўрсаткич замонавий электромобиллар бозорида энг юқори натижалардан бири ҳисобланади.
Техник имкониятлар ва қувват кўрсаткичлариBYD Греат Ҳан модели нафақат энергия самарадорлиги, балки юқори динамик кўрсаткичлари билан ҳам ажралиб туради. Орқа приводли вариант 370 кВ (496 от кучи) қувватга эга битта электромотор билан жиҳозланган. Автомобилнинг вазни комплектациясига қараб 2260 кг дан 2325 кг гача етади. Бундай оғир вазнга қарамай, янги ФинДреаms батареяси узоқ масофаларни қийинчиликсиз босиб ўтишни таъминлайди.
Компания тезлик ва куч ишқибозлари учун моделнинг тўлиқ приводли (AWD) талқинини ҳам тайёрлаган. Иккита электр двигатели билан жиҳозланган ушбу версиянинг умумий қуввати 570 кВ (764 от кучи) га тенг. Гарчи унинг оғирлиги 2505 кг гача ошган бўлса-да, КLTC сикли бўйича юриш масофаси 820 км дан 880 км гача етади. Бу кўрсаткич ҳатто энг кучли комплектацияда ҳам узоқ сафарлар учун ҳеч қандай тўсиқ бўлмаслигини англатади.
Ҳажм ва нарх борасидаги устунликларBYD Греат Ҳан ўзининг ўлчамлари билан ҳам ҳайратда қолдиради. Автомобилнинг узунлиги 5256 мм, кенглиги 1999 мм ва баландлиги 1510 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 3130 мм га тенг. Таққослаш учун, ушбу электромобил стандарт Mercedes-Benz S-Class моделидан 66 мм га узунроқдир. Бу эса салонда кенглик ва қулайликни таъминлаш имконини беради.
Ўзбекистон автомобил бозорида BYD брендининг машҳурлиги ва расмий дилерлик тармоқлари кенгайиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу янги технология маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам катта қизиқиш уйғотиши табиий. Айниқса, 1000 км масофани босиб ўтиш имконияти вилоятлараро қатновларда электромобиллардан фойдаланишдаги асосий қўрқувларни (қувват тугаб қолиши) бартараф этади.
Энг қизиқарли жиҳати шундаки, бундай юқори технологик кўрсаткичларга эга BYD Греат Ҳан моделининг кутилаётган нархи тахминан 44 минг АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Бу нарх сегменти ушбу моделни нафақат люкс седанлар, балки ўрта тоифадаги электромобиллар билан ҳам рақобатбардош қилади. Компания янги аккумулятор орқали глобал бозорда ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.
…