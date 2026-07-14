АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
7 июль куни Stellantis концерни таркибига кирувчи Fiat компанияси ўзининг энг ихчам ва ҳамёнбоп электромобили — Topolino моделини АҚШ бозорида расман сотувга чиқарди. Ушбу миттигина транспорт воситаси ўзининг нархи ва ўлчамлари билан Америка автобозорида катта шов-шувга сабаб бўлди.
Zamin.uz ушбу кутилмаган янгилик тафсилотлари ва электромобилнинг ўзига хос хусусиятлари билан таништиради.
Нархи қанча ва қандай версиялари бор?
Янги Fiat Topolino моделининг базавий баҳоси 13 995 доллардан бошланади. Тўлов таркибидаги мажбурий етказиб бериш йиғимини ($990) ҳисобга олсак, машинанинг ҳақиқий бошланғич нархи (солиқлар ва рўйхатдан ўтказиш харажатларисиз) тахминан 14 985 долларни ташкил этади. Бу бугунги кунда АҚШдаги энг арзон янги электромобиллардан биридир.
Харидорларга ушбу моделнинг иккита асосий версияси таклиф этилмоқда:
Стандарт версия — тўлиқ ёпиқ кузовли анъанавий вариант.
Dolce Vita версияси — сафарлардан кўпроқ завқ олиш учун кабриолет элементларига эга бўлган очиқ кузовли вариант.
Қизиқарли жиҳати: Иккала комплектация ҳам бир хил нархда сотилади, бу эса харидорларга ортиқча тўловларсиз ўзларига маъқул дизайнини танлаш имконини беради.
Машина эмас, балки «квадроцикл»: Техник хусусиятлари
Шуни таъкидлаш жоизки, Topolino классик маънодаги тўлақонли автомобил эмас. У расман паст тезликда ҳаракатланувчи транспорт воситаси (Low-Speed Vehicle / Квадроцикл) синфига киради. Унинг асосий техник кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда келтирилган:
Кўрсаткич
Техник маълумотлар ва имкониятлари
Бир қувватланишдаги масофа
Тахминан 74 км
Максимал тезлиги
40 км/соат билан чекланган
Узунлиги
Атиги 2,5 метрдан сал кўпроқ
Оғирлиги
Тахминан 487 кг
Қувватланиш усули
Оддий маиший (уйдаги) розеткадан заряд олади
Салон сиғими
2 та ўриндиқ ва минималистик интерьер
Кимлар учун мўлжалланган ва унинг камчиликлари нимада?
Янги Topolino — 1936 йилги афсонавий классик моделнинг замонавий ва экологик тоза талқинидир. Ишлаб чиқарувчилар ушбу транспорт воситасини катта машиналарга эҳтиёжи бўлмаган ва қисқа масофага қатнайдиган кишилар учун жуда қулай ечим сифатида тақдим этмоқда.
Бу транспорт воситаси қуйидаги жойларда ҳаракатланиш учун жуда мос келади:
Шаҳар ичидаги тирбандликларда ва қисқа масофали кундалик қатновларда;
Ёпиқ ҳудудлар, йирик корхоналар ва талабалар кампусларида;
Тезлик чекланган ва сокин ҳаракатланиш мўлжалланган зоналарда.
Бироқ танқидий фикрлар ҳам йўқ эмас. Кўплаб экспертларнинг фикрича, электромобилнинг қувват захираси камлиги ва жуда паст тезлиги туфайли уни катта трассаларда ва шаҳарлараро узоқ сафарларда ишлатиб бўлмайди. Бу эса уни кенг омма учун эмас, балки фақат маълум бир тор доирадаги эҳтиёжлар учун яроқли маҳсулотга айлантиради.
Шунга қарамай, электромобиллар нархи кун сайин ўсиб бораётган бир пайтда, Fiat компаниясининг ушбу «халқчил» ва ҳамёнбоп қадами АҚШ бозорида катта қизиқиш уйғотди ва қисқа муддатда ўзининг мухлисларини топиши кутилмоқда.
…