АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди

·38·Авто
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди

7 июль куни Stellantis концерни таркибига кирувчи Fiat компанияси ўзининг энг ихчам ва ҳамёнбоп электромобили — Topolino моделини АҚШ бозорида расман сотувга чиқарди. Ушбу миттигина транспорт воситаси ўзининг нархи ва ўлчамлари билан Америка автобозорида катта шов-шувга сабаб бўлди.

Zamin.uz ушбу кутилмаган янгилик тафсилотлари ва электромобилнинг ўзига хос хусусиятлари билан таништиради.

Нархи қанча ва қандай версиялари бор?

Янги Fiat Topolino моделининг базавий баҳоси 13 995 доллардан бошланади. Тўлов таркибидаги мажбурий етказиб бериш йиғимини ($990) ҳисобга олсак, машинанинг ҳақиқий бошланғич нархи (солиқлар ва рўйхатдан ўтказиш харажатларисиз) тахминан 14 985 долларни ташкил этади. Бу бугунги кунда АҚШдаги энг арзон янги электромобиллардан биридир.

АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди

Харидорларга ушбу моделнинг иккита асосий версияси таклиф этилмоқда:

  1. Стандарт версия — тўлиқ ёпиқ кузовли анъанавий вариант.

  2. Dolce Vita версияси — сафарлардан кўпроқ завқ олиш учун кабриолет элементларига эга бўлган очиқ кузовли вариант.

Қизиқарли жиҳати: Иккала комплектация ҳам бир хил нархда сотилади, бу эса харидорларга ортиқча тўловларсиз ўзларига маъқул дизайнини танлаш имконини беради.

АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди

Машина эмас, балки «квадроцикл»: Техник хусусиятлари

Шуни таъкидлаш жоизки, Topolino классик маънодаги тўлақонли автомобил эмас. У расман паст тезликда ҳаракатланувчи транспорт воситаси (Low-Speed Vehicle / Квадроцикл) синфига киради. Унинг асосий техник кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда келтирилган:

Кўрсаткич

Техник маълумотлар ва имкониятлари

Бир қувватланишдаги масофа

Тахминан 74 км

Максимал тезлиги

40 км/соат билан чекланган

Узунлиги

Атиги 2,5 метрдан сал кўпроқ

Оғирлиги

Тахминан 487 кг

Қувватланиш усули

Оддий маиший (уйдаги) розеткадан заряд олади

Салон сиғими

2 та ўриндиқ ва минималистик интерьер

Кимлар учун мўлжалланган ва унинг камчиликлари нимада?

Янги Topolino — 1936 йилги афсонавий классик моделнинг замонавий ва экологик тоза талқинидир. Ишлаб чиқарувчилар ушбу транспорт воситасини катта машиналарга эҳтиёжи бўлмаган ва қисқа масофага қатнайдиган кишилар учун жуда қулай ечим сифатида тақдим этмоқда.

АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди

Бу транспорт воситаси қуйидаги жойларда ҳаракатланиш учун жуда мос келади:

  • Шаҳар ичидаги тирбандликларда ва қисқа масофали кундалик қатновларда;

  • Ёпиқ ҳудудлар, йирик корхоналар ва талабалар кампусларида;

  • Тезлик чекланган ва сокин ҳаракатланиш мўлжалланган зоналарда.

Бироқ танқидий фикрлар ҳам йўқ эмас. Кўплаб экспертларнинг фикрича, электромобилнинг қувват захираси камлиги ва жуда паст тезлиги туфайли уни катта трассаларда ва шаҳарлараро узоқ сафарларда ишлатиб бўлмайди. Бу эса уни кенг омма учун эмас, балки фақат маълум бир тор доирадаги эҳтиёжлар учун яроқли маҳсулотга айлантиради.

Шунга қарамай, электромобиллар нархи кун сайин ўсиб бораётган бир пайтда, Fiat компаниясининг ушбу «халқчил» ва ҳамёнбоп қадами АҚШ бозорида катта қизиқиш уйғотди ва қисқа муддатда ўзининг мухлисларини топиши кутилмоқда.

ФиатСтеллантисТополиноАҚШЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?Бугун, 09:23Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Бугун, 08:25Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этиладиSuzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этиладиБугун, 08:25Genesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариGenesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариКеча, 22:26Гоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиГоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиКеча, 16:24Lexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиLexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиКеча, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди
BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этди