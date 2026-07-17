Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда

·23·Авто
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда

Россиянинг AvtoVAZ заводи конвееридан 1,7 литрли двигател билан жиҳозланган сўнгги Lada Niva Legend автомобили чиқди. Кўп йиллар давомида ушбу моделнинг рамзи бўлиб келган агрегат расман ишлаб чиқаришдан олинди. Бу ўзгариш афсонавий йўлтанламас тарихидаги энг муҳим техник янгиланишлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания матбуот хизматининг маълум қилишича, мазкур мотор ўзининг техник илдизлари билан илк классик Lada моделларига бориб тақалади. Ўнлаб йиллар давомида хизмат қилган ва соддалиги билан танилган ушбу двигател эндиликда ўз ўрнини замонавийроқ ва қувватлироқ муқобилга бўшатиб берди. Бу ҳақда ixbt.com нашри батафсил маълумот берган.

Янги техник имкониятлар

Эндиликда Lada Niva Legend модели 1,8 литр ҳажмли янги двигател билан жиҳозланади. Ушбу агрегат нафақат ҳажми, балки ички тузилиши билан ҳам ажралиб туради. Хусусан, янги моторда енгиллаштирилган поршенлар ва газ тақсимлаш механизмининг (GTМ) тасмали узатмаси қўлланилган. Бу эса автомобилнинг динамикасини яхшилаш ва шовқин даражасини пасайтиришга хизмат қилади.

Ушбу модернизация Niva тарихидаги учинчи ва энг кўламли янгиланиш деб ҳисобланмоқда. Аввалроқ AvtoVAZ 1,6 ва 1,8 литрли янги двигателлар линиясини тақдим этган эди. Янги моторлар нафақат қувватни оширади, балки ёқилғи тежамкорлиги ва экологик меъёрларга мослашиш борасида ҳам илгарилашни таъминлайди.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Niva моделлари ўзининг мустаҳкамлиги ва арзон сервис хизмати туфайли ҳамон ўз ўрнига эга. Янги 1,8 литрли двигателнинг жорий этилиши маҳаллий ҳаваскорлар учун ҳам қизиқарли янгиликдир, чунки кўп йиллар давомида фойдаланувчилар айнан қувват етишмаслигидан шикоят қилиб келишган.

AvtoVAZ раҳбари Максим Соколовнинг июн ойида бўлиб ўтган форумда маълум қилишича, янгиланган Lada Niva Legend ишлаб чиқарилиши 2026-йилнинг 20-июльидан бошланиши режалаштирилган. Бу эса моделнинг ҳаётий сикли яна узоқ йилларга чўзилишидан далолат беради.

LadaNiva LegendAvtoVAZАвтомобилЯнгилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиЯнги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиБугун, 15:28Peugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этадиPeugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этадиБугун, 12:25Aston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиAston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиБугун, 11:28Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаАвтомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаБугун, 09:27Alfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассAlfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассБугун, 08:27Genesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиGenesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиБугун, 08:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар