Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Россиянинг AvtoVAZ заводи конвееридан 1,7 литрли двигател билан жиҳозланган сўнгги Lada Niva Legend автомобили чиқди. Кўп йиллар давомида ушбу моделнинг рамзи бўлиб келган агрегат расман ишлаб чиқаришдан олинди. Бу ўзгариш афсонавий йўлтанламас тарихидаги энг муҳим техник янгиланишлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания матбуот хизматининг маълум қилишича, мазкур мотор ўзининг техник илдизлари билан илк классик Lada моделларига бориб тақалади. Ўнлаб йиллар давомида хизмат қилган ва соддалиги билан танилган ушбу двигател эндиликда ўз ўрнини замонавийроқ ва қувватлироқ муқобилга бўшатиб берди. Бу ҳақда ixbt.com нашри батафсил маълумот берган.
Янги техник имкониятларЭндиликда Lada Niva Legend модели 1,8 литр ҳажмли янги двигател билан жиҳозланади. Ушбу агрегат нафақат ҳажми, балки ички тузилиши билан ҳам ажралиб туради. Хусусан, янги моторда енгиллаштирилган поршенлар ва газ тақсимлаш механизмининг (GTМ) тасмали узатмаси қўлланилган. Бу эса автомобилнинг динамикасини яхшилаш ва шовқин даражасини пасайтиришга хизмат қилади.
Ушбу модернизация Niva тарихидаги учинчи ва энг кўламли янгиланиш деб ҳисобланмоқда. Аввалроқ AvtoVAZ 1,6 ва 1,8 литрли янги двигателлар линиясини тақдим этган эди. Янги моторлар нафақат қувватни оширади, балки ёқилғи тежамкорлиги ва экологик меъёрларга мослашиш борасида ҳам илгарилашни таъминлайди.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Niva моделлари ўзининг мустаҳкамлиги ва арзон сервис хизмати туфайли ҳамон ўз ўрнига эга. Янги 1,8 литрли двигателнинг жорий этилиши маҳаллий ҳаваскорлар учун ҳам қизиқарли янгиликдир, чунки кўп йиллар давомида фойдаланувчилар айнан қувват етишмаслигидан шикоят қилиб келишган.
AvtoVAZ раҳбари Максим Соколовнинг июн ойида бўлиб ўтган форумда маълум қилишича, янгиланган Lada Niva Legend ишлаб чиқарилиши 2026-йилнинг 20-июльидан бошланиши режалаштирилган. Бу эса моделнинг ҳаётий сикли яна узоқ йилларга чўзилишидан далолат беради.
…