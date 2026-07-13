Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Япония автогиганти Toyota ўзининг энг машҳур ва нуфузли моделларидан бири бўлган Авалон седанининг навбатдаги рестайлинг версиясини тақдим этишга тайёрланмоқда. Хитой Саноат вазирлиги базасида пайдо бўлган янги фотосуратлар ва техник маълумотлар ушбу флагман седан ташқи кўринишидан тортиб двигател қисмигача сезиларли ўзгаришларга юз тутганини кўрсатмоқда. Бу Авалон моделининг учинчи марта янгиланиши бўлиб, у ўзининг "катта акаси" ҳисобланган Toyota Camry билан кўплаб ўхшашликларга эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Toyota Авалон дизайнида бренднинг сўнгги йиллардаги услубий йўналиши, хусусан, янги авлод Toyota Camry XV80 ва орқа узатмали Toyota Кровн моделларининг элементлари яққол кўзга ташланади. Автомобилнинг олд қисми бутунлай қайта ишланган бўлиб, К-симон шаклдаги замонавий светодиод оптика ва вертикал чизиқларга эга кенгайтирилган радиатор панжараси унга агрессив кўриниш берган. Шунингдек, бампернинг четки қисмларида қўшимча ҳаво оқими каналлари пайдо бўлгани аэродинамикани яхшилашга хизмат қилади.
Ташқи кўриниш ва ўлчамдаги ўзгаришларАвтомобилнинг орқа қисми ҳам эътибордан четда қолмаган. Илгари қўлланилган яхлит ёруғлик чизиғи ўрнини энди алоҳида блоклардан иборат чироқлар эгаллаган. Модел номи эса юкхона қопқоғининг марказий қисмига кўчирилган. Кузовнинг профил қисми деярли ўзгаришсиз қолган бўлса-да, харидорларга 17 ва 18 дюймли янги дизайндаги ғилдирак дисклари таклиф этилади. Автомобилнинг умумий узунлиги 5055 мм ни ташкил этади, бу эса уни бизнес-класс сегментидаги энг йирик седанлардан бирига айлантиради.
Техник жиҳатдан янгиланган Авалон кўп жиҳатдан янги Toyota Camry билан бир хил платформа ва агрегатларни баҳам кўради. Базавий комплектацияда автомобил 150 от кучига эга бўлган 2,0 литрли бензинли двигател билан жиҳозланади. Бу вариант тежамкорлик ва шаҳар шароитида қулай ҳаракатланишни хоҳловчилар учун мўлжалланган. ixbt.com маълумотига кўра, автомобилнинг динамик хусусиятлари ва самарадорлиги сезиларли даражада оптималлаштирилган.
Гибрид тизим ва тежамкорликЮқори комплектациялар учун Toyota муҳандислари ўз-ўзини қувватловчи гибрид тизимни таклиф этишмоқда. Ушбу тизим 2,0 литрли двигател базасида ишлаб чиқилган бўлиб, умумий қуввати 184 от кучига тенг. Гибрид Авалоннинг энг асосий устунлиги унинг ёқилғи сарфида намоён бўлади: ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, автомобил 100 километр масофага атиги 4,31 литр ёқилғи сарфлайди. Бу кўрсаткич бундай ўлчамдаги седан учун жуда юқори натижа ҳисобланади.
Ўзбекистон автомобил бозорида Toyota бренди, хусусан, Toyota Camry ва Авалон моделлари доимо юқори нуфузга эга бўлиб келган. Янгиланган Авалон ўзининг кенг салони, замонавий технологиялари ва тежамкор гибрид двигатели билан мамлакатимиздаги премиум седан ишқибозлари эътиборини тортиши шубҳасиз. Ҳозирча янги модел Хитой бозори учун мўлжалланган бўлса-да, тез орада у бошқа минтақаларга ҳам экспорт қилиниши кутилмоқда.
Янги Toyota Авалон моделининг расмий жаҳон премераси яқин ойларда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ўшанда автомобилнинг ички интерери, хавфсизлик тизимлари ва сотувга чиқиш нархлари ҳақида батафсил маълумотлар очиқланади. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу рестайлинг моделнинг бозордаги умрини яна бир неча йилга узайтиришга ва рақобатбардошлигини оширишга ёрдам беради.
…