Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар

·21·Авто
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар

Япония автогиганти Toyota ўзининг энг машҳур ва нуфузли моделларидан бири бўлган Авалон седанининг навбатдаги рестайлинг версиясини тақдим этишга тайёрланмоқда. Хитой Саноат вазирлиги базасида пайдо бўлган янги фотосуратлар ва техник маълумотлар ушбу флагман седан ташқи кўринишидан тортиб двигател қисмигача сезиларли ўзгаришларга юз тутганини кўрсатмоқда. Бу Авалон моделининг учинчи марта янгиланиши бўлиб, у ўзининг "катта акаси" ҳисобланган Toyota Camry билан кўплаб ўхшашликларга эга бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Toyota Авалон дизайнида бренднинг сўнгги йиллардаги услубий йўналиши, хусусан, янги авлод Toyota Camry XV80 ва орқа узатмали Toyota Кровн моделларининг элементлари яққол кўзга ташланади. Автомобилнинг олд қисми бутунлай қайта ишланган бўлиб, К-симон шаклдаги замонавий светодиод оптика ва вертикал чизиқларга эга кенгайтирилган радиатор панжараси унга агрессив кўриниш берган. Шунингдек, бампернинг четки қисмларида қўшимча ҳаво оқими каналлари пайдо бўлгани аэродинамикани яхшилашга хизмат қилади.

Ташқи кўриниш ва ўлчамдаги ўзгаришлар

Автомобилнинг орқа қисми ҳам эътибордан четда қолмаган. Илгари қўлланилган яхлит ёруғлик чизиғи ўрнини энди алоҳида блоклардан иборат чироқлар эгаллаган. Модел номи эса юкхона қопқоғининг марказий қисмига кўчирилган. Кузовнинг профил қисми деярли ўзгаришсиз қолган бўлса-да, харидорларга 17 ва 18 дюймли янги дизайндаги ғилдирак дисклари таклиф этилади. Автомобилнинг умумий узунлиги 5055 мм ни ташкил этади, бу эса уни бизнес-класс сегментидаги энг йирик седанлардан бирига айлантиради.

Техник жиҳатдан янгиланган Авалон кўп жиҳатдан янги Toyota Camry билан бир хил платформа ва агрегатларни баҳам кўради. Базавий комплектацияда автомобил 150 от кучига эга бўлган 2,0 литрли бензинли двигател билан жиҳозланади. Бу вариант тежамкорлик ва шаҳар шароитида қулай ҳаракатланишни хоҳловчилар учун мўлжалланган. ixbt.com маълумотига кўра, автомобилнинг динамик хусусиятлари ва самарадорлиги сезиларли даражада оптималлаштирилган.

Гибрид тизим ва тежамкорлик

Юқори комплектациялар учун Toyota муҳандислари ўз-ўзини қувватловчи гибрид тизимни таклиф этишмоқда. Ушбу тизим 2,0 литрли двигател базасида ишлаб чиқилган бўлиб, умумий қуввати 184 от кучига тенг. Гибрид Авалоннинг энг асосий устунлиги унинг ёқилғи сарфида намоён бўлади: ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, автомобил 100 километр масофага атиги 4,31 литр ёқилғи сарфлайди. Бу кўрсаткич бундай ўлчамдаги седан учун жуда юқори натижа ҳисобланади.

Ўзбекистон автомобил бозорида Toyota бренди, хусусан, Toyota Camry ва Авалон моделлари доимо юқори нуфузга эга бўлиб келган. Янгиланган Авалон ўзининг кенг салони, замонавий технологиялари ва тежамкор гибрид двигатели билан мамлакатимиздаги премиум седан ишқибозлари эътиборини тортиши шубҳасиз. Ҳозирча янги модел Хитой бозори учун мўлжалланган бўлса-да, тез орада у бошқа минтақаларга ҳам экспорт қилиниши кутилмоқда.

Янги Toyota Авалон моделининг расмий жаҳон премераси яқин ойларда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ўшанда автомобилнинг ички интерери, хавфсизлик тизимлари ва сотувга чиқиш нархлари ҳақида батафсил маълумотлар очиқланади. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу рестайлинг моделнинг бозордаги умрини яна бир неча йилга узайтиришга ва рақобатбардошлигини оширишга ёрдам беради.

ToyotaАвалонCamryАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етдиBYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етдиБугун, 04:55Xiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумXiaomi ўзининг илк гибрид кроссоверини тақдим этади: Sky Номад N90 хусусиятлари маълумБугун, 03:57Volkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиVolkswagen ўз модел қаторини 50 фоизга қисқартириб, ишлаб чиқаришни оптималлаштирадиБугун, 03:29Янгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиЯнгиланган Honda Фит тақдим этилди: 123 от кучи ва тўлиқ узатма тизимиБугун, 02:21Geely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиGeely янги флагман седанини тақдим этди: Префасе Л Plus модели ўзининг ҳашамати билан ҳайратда қолдирадиБугун, 00:58Хитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиХитой бозорида япон автогигантлари инқирози: Toyota, Nissan ва Honda сотувлари кескин камайдиБугун, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари