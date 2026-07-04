Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври

·15·Авто
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври

Хитойнинг Chery автоконцерни ўзининг электромобил ва гибрид моделлари учун аккумулятор ҳамда электр двигателларга умрбод кафолат беришини маълум қилди. Бу қарор нафақат бренднинг ўз маҳсулотларига бўлган ишончини, балки глобал автомобил бозорида хавфсизлик стандартлари тубдан ўзгараётганини кўрсатмоқда. Мазкур имтиёз компаниянинг хусусий Рҳино батареялари билан жиҳозланган транспорт воситаларига тааллуқлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу қадам Хитойда дунёдаги энг қатъий хавфсизлик талабларидан бири ҳисобланган GB38031-2025 стандарти кучга кириши билан боғлиқ. Chery вакилларининг таъкидлашича, Рҳино сериясидаги батареялар аллақачон ушбу янги нормативларга тўлиқ жавоб беради. Ixbt.com маълумотига кўра, янги стандартлар аккумуляторларнинг термал барқарорлиги ва механик мустаҳкамлигига мисли кўрилмаган талаблар қўймоқда.

Янги хавфсизлик стандартлари: Икки соатлик чидамлилик

2026-йил 1-июльдан бошлаб барча ишлаб чиқарувчилар учун мажбурий бўладиган янги қоидаларга кўра, аккумуляторда термал қизиш (самовий ёниш жараёни) бошланган тақдирда, у камида икки соат давомида портламаслиги ва очиқ аланга чиқармаслиги шарт. Бу вақт ўт ўчирувчиларнинг етиб келиши ёки хавфни бартараф этиш учун етарли муддат ҳисобланади.

Йўловчилар хавфсизлиги учун яна бир муҳим талаб шундан иборатки, носозлик юз берганда тутун камида беш дақиқа давомида автомобил салонига кирмаслиги керак. Бу ҳайдовчи ва йўловчиларга транспорт воситасини хавфсиз тарк этиш имконини беради. Шунингдек, батареялар 30 мм диаметрли пўлат шарнинг 150 Жоул энергияли зарбаларига бардош бериши, яни механик шикастланишда ҳам ёниб кетмаслиги синовдан ўтказилади.

Chery компанияси нафақат кафолат муддатини узайтирди, балки ўзига хос радикал вада билан ҳам чиқди. Агар автомобилдаги термал муаммо ёки ёнғин айнан батареянинг завод нуқсони туфайли юзага келса, компания мижозга автомобилни худди шундай янги моделга алмаштириб бериш мажбуриятини олди. Бу каби кафолатлар ҳозирча фақат биринчи эгалар ва нотижорий мақсадларда фойдаланиладиган машиналар учун амал қилади.

Келажак технологиялари ва рақобат

Компания аккумуляторлар соҳасида КАТЛ ва Готион каби гигантлар билан ҳамкорликни давом эттирмоқда. Chery стратегиясининг кейинги босқичи — 2027-йилда қаттиқ танали (солид-стате) батареяларни оммавий ишлаб чиқаришга ўтишдир. Ушбу технология ҳозирги литий-ионли батареялардан кўра хавфсизроқ ва қувват сиғими юқорироқлиги билан ажралиб туради.

Ўзбекистон бозорида ҳам фаол бўлган Chery брендининг бу ташаббуси бошқа ишлаб чиқарувчиларга ҳам таъсир кўрсатиши тайин. Масалан, НИО компанияси ҳам батареялар кафолатини 15 йилга етказиш таклифи билан чиққан эди. Хитойлик ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги бундай "кафолат пойгаси" истеъмолчиларнинг электромобилларга бўлган ишончини оширишга хизмат қилади.

Янги қоидалар доирасида батареялар 300 маротаба тезкор қувватланиш сиклидан ўтгандан кейин ҳам қисқа туташув тестларидан муваффақиятли ўтиши шарт. Бу эса электромобилларнинг узоқ муддатли эксплуатацияси давомида хавфсизлик даражаси пасаймаслигини кафолатлайди.

CheryЭлектромобилАккумуляторХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ferrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиFerrari 14 йиллик танаффусдан сўнг механик узатмалар қутисини қайтардиКеча, 23:56Land Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишLand Rover тарихидаги энг хавфли экспедиция: Дарен бўшлиғини забт этишКеча, 22:58Yandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаYandex ёнилғи бор жойларни кўрсатувчи интерактив харитани синовдан ўтказмоқдаКеча, 21:22Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Электромобилни уйда арзон қувватлантириш сирлари: Харажатларни қандай камайтириш мумкин?Кеча, 20:53Сунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаСунъий интеллект йўлларда: Британия хавфсизликни таъминлашнинг янги босқичига ўтмоқдаКеча, 19:52Renault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиRenault Ссеник Э-Теч: Оилавий электромобиллар бозорида янги етакчиКеча, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб