Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Хитойнинг Chery автоконцерни ўзининг электромобил ва гибрид моделлари учун аккумулятор ҳамда электр двигателларга умрбод кафолат беришини маълум қилди. Бу қарор нафақат бренднинг ўз маҳсулотларига бўлган ишончини, балки глобал автомобил бозорида хавфсизлик стандартлари тубдан ўзгараётганини кўрсатмоқда. Мазкур имтиёз компаниянинг хусусий Рҳино батареялари билан жиҳозланган транспорт воситаларига тааллуқлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу қадам Хитойда дунёдаги энг қатъий хавфсизлик талабларидан бири ҳисобланган GB38031-2025 стандарти кучга кириши билан боғлиқ. Chery вакилларининг таъкидлашича, Рҳино сериясидаги батареялар аллақачон ушбу янги нормативларга тўлиқ жавоб беради. Ixbt.com маълумотига кўра, янги стандартлар аккумуляторларнинг термал барқарорлиги ва механик мустаҳкамлигига мисли кўрилмаган талаблар қўймоқда.
Янги хавфсизлик стандартлари: Икки соатлик чидамлилик2026-йил 1-июльдан бошлаб барча ишлаб чиқарувчилар учун мажбурий бўладиган янги қоидаларга кўра, аккумуляторда термал қизиш (самовий ёниш жараёни) бошланган тақдирда, у камида икки соат давомида портламаслиги ва очиқ аланга чиқармаслиги шарт. Бу вақт ўт ўчирувчиларнинг етиб келиши ёки хавфни бартараф этиш учун етарли муддат ҳисобланади.
Йўловчилар хавфсизлиги учун яна бир муҳим талаб шундан иборатки, носозлик юз берганда тутун камида беш дақиқа давомида автомобил салонига кирмаслиги керак. Бу ҳайдовчи ва йўловчиларга транспорт воситасини хавфсиз тарк этиш имконини беради. Шунингдек, батареялар 30 мм диаметрли пўлат шарнинг 150 Жоул энергияли зарбаларига бардош бериши, яни механик шикастланишда ҳам ёниб кетмаслиги синовдан ўтказилади.
Chery компанияси нафақат кафолат муддатини узайтирди, балки ўзига хос радикал вада билан ҳам чиқди. Агар автомобилдаги термал муаммо ёки ёнғин айнан батареянинг завод нуқсони туфайли юзага келса, компания мижозга автомобилни худди шундай янги моделга алмаштириб бериш мажбуриятини олди. Бу каби кафолатлар ҳозирча фақат биринчи эгалар ва нотижорий мақсадларда фойдаланиладиган машиналар учун амал қилади.
Келажак технологиялари ва рақобатКомпания аккумуляторлар соҳасида КАТЛ ва Готион каби гигантлар билан ҳамкорликни давом эттирмоқда. Chery стратегиясининг кейинги босқичи — 2027-йилда қаттиқ танали (солид-стате) батареяларни оммавий ишлаб чиқаришга ўтишдир. Ушбу технология ҳозирги литий-ионли батареялардан кўра хавфсизроқ ва қувват сиғими юқорироқлиги билан ажралиб туради.
Ўзбекистон бозорида ҳам фаол бўлган Chery брендининг бу ташаббуси бошқа ишлаб чиқарувчиларга ҳам таъсир кўрсатиши тайин. Масалан, НИО компанияси ҳам батареялар кафолатини 15 йилга етказиш таклифи билан чиққан эди. Хитойлик ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги бундай "кафолат пойгаси" истеъмолчиларнинг электромобилларга бўлган ишончини оширишга хизмат қилади.
Янги қоидалар доирасида батареялар 300 маротаба тезкор қувватланиш сиклидан ўтгандан кейин ҳам қисқа туташув тестларидан муваффақиятли ўтиши шарт. Бу эса электромобилларнинг узоқ муддатли эксплуатацияси давомида хавфсизлик даражаси пасаймаслигини кафолатлайди.
…