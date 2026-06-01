Mikel Arteta steht kurz vor Vertragsverlängerung bei Arsenal

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Mikel Arteta steht kurz vor Vertragsverlängerung bei Arsenal

Mikel Arteta ist bereit, seine langfristige Zukunft nach dem Gewinn der Premier League an Arsenal zu binden. Trotz der Niederlage des Klubs aus Nordlondon im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale will die Führung die Zusammenarbeit mit dem spanischen Trainer fortsetzen. Dies berichtet Goal.com .

Die Arsenal-Führung möchte Arteta für den ersten Meistertitel seit 2004 belohnen. Die Verantwortlichen im Emirates Stadium betrachten den Trainer als Eckpfeiler ihres Projekts und wollen vor der Sommerpause alle Unklarheiten über seine Zukunft beseitigen.

Laut dem renommierten Journalisten Fabrizio Romano haben die Verhandlungen bereits begonnen. Hochrangige Treffen mit Sportdirektor Andrea Berta und den Eigentümern sind geplant. Ziel ist es, alle Dokumente vor der neuen Saison zu unterzeichnen, um sich auf eine Transferkampagne mit einem Budget von bis zu 300 Millionen Pfund zu konzentrieren.

Obwohl es in der Vergangenheit Interesse von Schwergewichten wie Real Madrid gab, hat Mikel Arteta nicht die Absicht, das von ihm aufgebaute Projekt zu verlassen. Er zeigte sich sehr zufrieden mit der engen Beziehung zur Vereinsführung und dem entgegengebrachten Vertrauen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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