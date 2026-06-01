Ecuadors finaler Kader für die Weltmeisterschaft bekannt gegeben

Die ecuadorianische Nationalmannschaft, eines der intensivsten und unberechenbarsten Teams Südamerikas, hat offiziell ihren Kader für die mit Spannung erwartete Weltmeisterschaft 2026 bekannt gegeben. Laut dem Pressedienst des Teams hat Cheftrainer Sebastian Beccacece die 26 besten Spieler berufen, um die Ehre des Landes beim kommenden historischen Turnier zu verteidigen.

Der diesjährige Kader zeichnet sich durch seine Star-Besetzung und eine solide Abwehr aus. Bleiben Sie auf unserer Seite, denn wir stellen Ihnen bald die Talente vor, die kürzlich auf europäischen Plätzen aufeinandergetroffen sind, den Star des Teams aus einem englischen Giganten und die Details der sehr interessanten Gruppe, in die Ecuador gelost wurde!

Champions-League-Finalisten nun im selben Team!

Der bemerkenswerteste Aspekt des diesjährigen Kaders ist, dass er zwei berühmte Verteidiger vereint, die kürzlich im Finale des prestigeträchtigsten Wettbewerbs Europas, der UEFA Champions League, erbittert gegeneinander gekämpft haben. Die Rede ist vom Vertreter des französischen Klubs PSG, Willian Pacho und dem Abwehranker des Londoner Klubs Arsenal, Piero Hincapié .

Zur Erinnerung: Das Finale endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei die Pariser im Elfmeterschießen die Oberhand behielten. Nun werden diese beiden erfahrenen Verteidiger gemeinsam für den Erfolg der ecuadorianischen Nationalmannschaft kämpfen. Zudem wird erwartet, dass der Chelsea-Star Moises Caicedo das wahre Herz und die treibende Kraft des Teams sein wird.

Das Quartett mit Ecuador: Laut den Auslosungsergebnissen wurde die ecuadorianische Nationalmannschaft in Gruppe E der kommenden Weltmeisterschaft gelost. Sie kämpfen um einen Platz in der nächsten Runde gegen den mächtigen afrikanischen Vertreter Elfenbeinküste, den Überraschungskandidaten des Turniers Curaçao und den stolzen Weltfußball-Giganten Deutschland .

Vollständiger und offizieller Kader Ecuadors für die WM 2026

Den vollständigen Kader des Teams, das mit dem Ziel, die Weltmeisterschaft zu erobern, auf die Plätze in den USA, Kanada und Mexiko reist, finden Sie in der folgenden Tabelle:

Positionen Spieler und ihre Vereine Torhüter Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito). Verteidiger Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Jhoanner Chávez (Genk), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Tijuana). Mittelfeldspieler Alan Minda (Atlético Mineiro), Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas), Kendry Páez (River Plate), Nilson Angulo (Sunderland), Gonzalo Plata (Flamengo). Stürmer Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Anthony Valencia (Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Mit einem Angriffstrio unter der Führung des erfahrenen Torjägers Enner Valencia und einer Vielzahl von in Europa erprobten Spielern ist Ecuador in der Lage, jedem Gegner ernsthaft Paroli zu bieten.

Wir wünschen diesem kämpferischen Team und allen Teilnehmern viel Erfolg bei diesem großartigen Fußballfest. Verfolgen Sie die heißesten und spannendsten Nachrichten aus der Welt des Fußballs mit uns, liebe Fans! Bleiben Sie auf unserer Seite!