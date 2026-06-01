Declan Rice verspricht Arsenal-Fans neue Siege

Arsenal feierte den Gewinn der Premier League in der Saison 2025-26 mit einer historischen Parade im offenen Bus. Obwohl der Verein im Champions-League-Finale unterlag, sprach Mittelfeldspieler Declan Rice während der Feierlichkeiten selbstbewusst über zukünftige Erfolge. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Während der 5,6 Meilen langen Route durch die Straßen Londons führte Kapitän Martin Ødegaard das Team auf einem Bus mit der Aufschrift "Champions 25-26" an. Arsenal war dem Gewinn des ersten Champions-League-Pokals der Vereinsgeschichte nahe, verlor jedoch im Finale von Budapest im Elfmeterschießen gegen PSG. Trotz des Führungstreffers von Kai Havertz glich Ousmane Dembele aus, und im Elfmeterschießen verschossen Eberechi Eze und Gabriel.

Während der Feier nahm Declan Rice das Mikrofon, sang vor den Fans und sprach über die Zukunftspläne des Teams. "Ich liebe diesen Verein und den Trainer. Den Menschen Freude zu bereiten, ist ein unglaubliches Gefühl. Aber wir kommen nächstes Jahr zurück, um mehr zu erreichen. Das habt ihr zuerst von mir gehört", sagte der englische Nationalspieler.

Auch der 19-jährige Myles Lewis-Skelly, der im Champions-League-Finale in der Startelf stand, verbarg seine Begeisterung nicht. Er betonte, dass unter Mikel Arteta eine neue Ära beginne und der Erfolg in dieser Saison erst der Anfang sei. Das junge Talent merkte an, dass der Zusammenhalt des Teams und das Vertrauen des Trainers den Grundstein für zukünftige Siege legen werden.