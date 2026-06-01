Roberto Martinez äußert sich zur usbekischen Nationalmannschaft

Wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teilte Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez seine Pläne und Gedanken vor den anstehenden Partien. Auf einer offiziellen Pressekonferenz in Oeiras bei Lissabon äußerte sich der erfahrene spanische Coach zu seinen Gruppengegnern.

Martinez wollte sich vorerst nicht zu Kolumbien äußern, das als einer der stärksten Gegner der Gruppe gilt. Der Trainer betonte, dass sein Fokus zunächst auf den ersten Gegnern liegt: der Demokratischen Republik Kongo und der usbekischen Nationalmannschaft, die ihr WM-Debüt gibt.

„Wir haben großen Respekt vor den Spielen gegen die DR Kongo und Usbekistan. Erst wenn wir diese beiden wichtigen Partien absolviert haben, werden wir uns Gedanken über die Taktik für unseren sehr ernstzunehmenden Gegner im dritten Spiel machen“, so Martinez.

Während er die individuellen Fähigkeiten der kongolesischen Spieler in den Zweikämpfen lobte, hob der Trainer besonders die innere Stärke der Mannschaften hervor, die zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, darunter Usbekistan:

„Es gibt einen Faktor bei Mannschaften, die sich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert haben, den man weder messen noch kontrollieren kann. Es ist der große Traum und die grenzenlose Leidenschaft in den Herzen der Spieler. Sie wollen unbedingt die Ehre ihres Landes verteidigen und bei diesem prestigeträchtigen Turnier alles geben.“

Zum Abschluss des Gesprächs betonte Roberto Martinez, dass im modernen Fußball FIFA-Ranglisten oder der Status als „Favorit“ auf dem Papier keine Rolle spielen. Seiner Meinung nach ist jedes Spiel bei der WM eine neue Geschichte, und die Hauptaufgabe für das Team sei es, das Turnier mit einem Sieg zu beginnen.

Zur Erinnerung: Die portugiesische Nationalmannschaft beginnt ihre Reise in Gruppe K am 17. Juni in Houston gegen die DR Kongo. Danach trifft sie im zweiten Spiel auf die usbekische Nationalmannschaft. Das letzte Gruppenspiel findet am 28. Juni in Miami gegen Kolumbien statt.