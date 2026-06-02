Bayern will Angriff mit überraschendem Transfer verstärken

Der FC Bayern München könnte im Sommertransferfenster für eine Überraschung sorgen. Laut dem renommierten Insider Fabrizio Romano hat der deutsche Rekordmeister nach dem geplatzten Transfer von Anthony Gordon nun den Fokus auf PSV Eindhoven-Stürmer Ismael Saibari gelegt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es heißt, dass die Verhandlungen zwischen Bayern und Saibari bereits begonnen haben. Der marokkanische Nationalspieler hat seine Bereitschaft signalisiert, diesen Sommer nach München zu wechseln. Derzeit wartet der Spieler auf die Ablöseforderung der PSV-Führung. Neben Bayern zeigen auch Galatasaray und Paris Saint-Germain Interesse an Ismael Saibari.

Die niederländische Zeitung Eindhovens Dagblad bestätigt, dass die PSV ihren Leistungsträger nicht günstig ziehen lassen will. Es wird erwartet, dass der Verein über 60 Millionen Euro für den Spieler fordert. Diese Summe könnte für Bayern kein Hindernis darstellen, da der Verein zuvor bereits denselben Betrag für Anthony Gordon eingeplant hatte.

Zudem plant Bayern, durch den Transfer von Joao Palhinha, der zuletzt ausgeliehen war, zusätzliche Mittel zu generieren. Berichten zufolge will Tottenham die Kaufoption für den Mittelfeldspieler in Höhe von 30 Millionen Euro ziehen. Dies hilft den Münchnern, das Budget für neue Transfers zu bilden.

Die Bayern-Führung sucht einen vielseitigen Angreifer für die kommende Saison. Der Verein benötigt einen Spieler, der sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum agieren kann und Harry Kane entlasten kann. Ismael Saibari gilt als Kandidat, der genau diese Anforderungen erfüllt.