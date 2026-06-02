William Saliba benötigt Operation: Arsenal-Verteidiger droht Ausfall

Arsenal-Innenverteidiger William Saliba muss sich möglicherweise bald einer Operation unterziehen, da seine chronischen Rückenschmerzen zunehmen. Obwohl der Spieler für den Londoner Klub erfolgreich aufläuft, zeigen jüngste medizinische Untersuchungen, dass eine langfristige Behandlung und ein chirurgischer Eingriff notwendig sind. Dies berichtet Goal.com .

Laut L’Equipe spielt der 25-jährige Verteidiger bereits seit einigen Wochen mit einer Rückenverletzung. Obwohl er im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain 120 Minuten durchspielte, verschlimmerten sich die Schmerzen nach der Partie. Erste Berichte hatten seine Teilnahme an der französischen Nationalmannschaft in Frage gestellt.

Das medizinische Team der französischen Nationalmannschaft gab nach den Untersuchungen am Montag grünes Licht, und Saliba wurde für das kommende Turnier zugelassen. Die Arsenal-Führung ist sich jedoch bewusst, dass sie nach dem Turnier möglicherweise auf den Verteidiger verzichten muss. Die Premier-League-Meister haben die Operation für Ende des Sommers geplant.

William Saliba absolvierte in der vergangenen Saison 50 Spiele für Arsenal und trug maßgeblich zum Erfolg des Teams bei. Nun konzentriert er sich auf die französische Nationalmannschaft. Didier Deschamps hat für die Defensive neben Saliba auch Spieler wie Dayot Upamecano, Ibrahima Konate und Maxence Lacroix nominiert.

Die französische Nationalmannschaft beginnt ihre Gruppenphase am 16. Juni gegen Senegal. Arsenal-Fans sind besorgt, dass ihr Stammverteidiger den Saisonstart verpassen könnte, da der Genesungsprozess nach der Operation voraussichtlich lange dauern wird.